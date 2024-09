MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Halbjahresabschluss 2024

Impulse für den Turnaround: MCH Group bestätigt positive Geschäftsentwicklung

Zum zweiten Mal in Folge liegt der Halbjahresgewinn der MCH Group nach deutlichen Verlusten in den Jahren 2019 bis 2022 wieder im positiven Bereich bei CHF 3.6 Mio. Erfreulich ist auch, dass die Unternehmensgruppe ihren Betriebsertrag auf CHF 236.6 Mio. steigern konnte, was ein solides Wachstum gegenüber der Vorjahresperiode bedeutet. Der EBITDA entwickelte sich ähnlich positiv und liegt bei CHF 15.3 Mio., dies entspricht einem organischen Wachstum von CHF 0.9 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode. Nach mehreren herausfordernden Jahren sind damit erste deutliche Fortschritte im Turnaround-Prozess zu verzeichnen, dessen Ziel eine langfristige finanzielle Gesundheit als Fundament für den nachhaltigen Unternehmenserfolg und ein markantes Wachstum ist. Der Fokus im zweiten Halbjahr liegt auf dem Erreichen eines ausgeglichenen Nettoergebnisses (Break-even).

Konsolidierte Kennzahlen auf einen Blick (Zahlen der Vorjahresperiode 2023 in Klammern):

Betriebsertrag: CHF 236.6 Mio. (CHF 218.4 Mio., inkl. CHF 4.5 Mio. einmaliger Effekte)

EBITDA: CHF 15.3 Mio. (CHF 20.0 Mio., inkl. CHF 5.5 Mio. einmaliger Effekte)

Reingewinn: CHF 3.6 Mio. (CHF 4.7 Mio., inkl. CHF 5.5 Mio. einmaliger Effekte)

Erste Fortschritte des Turnarounds: Stabilisierung, Effizienz, Kostensenkung

Die erste Jahreshälfte 2024 war von entscheidenden Fortschritten geprägt: die MCH Group hat ihren Turnaround fortgesetzt und in die Stabilisierung der Geschäftsaktivitäten investiert. Als Benchmark dient die gemeinsam mit dem Verwaltungsrat der MCH Group neu definierte Strategie 2030. In der aktuellen Phase konzentriert sich das Unternehmen auf die Optimierung der Effizienz und die Senkung der Kostenbasis. Um dies zu erreichen, wurden weltweit erste Massnahmen ergriffen, um die Organisation, Systeme und Prozesse zu optimieren und Kosten zu sparen. Damit wird der Grundstein für ein signifikantes Wachstum und nachhaltige Erfolge in naher Zukunft gelegt.

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024

Der Fokus im zweiten Halbjahr liegt auf dem Erreichen eines ausgeglichenen Nettoergebnisses (Break-even). Hauptziele sind, die Erträge zu festigen und den Fokus auf die Rentabilität zu verstärken. Das Umsatzwachstum wird voraussichtlich moderat ausfallen, was vor allem auf saisonal bedingte Schwankungen im Eigenmessengeschäft in der Schweiz zurückzuführen ist. Dies sollte durch eine starke Leistung in den USA und dem Mittleren Osten durch die Live Marketing Solutions Division und erfolgreiche Art Basel-Messen in Paris und Miami Beach ausgeglichen werden. Die EBITDA-Marge wird sich im Vergleich zu einem negativen EBITDA im Jahr 2023 stabilisieren.

Über die MCH Group

Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk für globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris und Miami Beach sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und Expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie über die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zürich. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von rund CHF 394 Mio.

Halbjahresbericht 2024: https://www.mch-group.com/investoren/berichte/

Ad hoc-Mitteilungen: https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc-mitteilungen/

Medienmitteilungen: https://www.mch-group.com/news/





