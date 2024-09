SMCP - Nouveau partenariat en Indonesie et aux Philippines

Communiqué - Paris, le 9 septembre 2024

Après l’Inde, SMCP poursuit son expansion internationale et s’implante en Indonésie et aux Philippines

Le groupe SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, est heureux d’annoncer son entrée dans deux nouveaux pays majeurs d’Asie du Sud Est : l’Indonésie et les Philippines.

Moins d’un an après l’annonce de l’arrivée du Groupe sur le marché indien, SMCP signe aujourd’hui deux nouveaux partenariats de distribution avec SSI Group (Philippines) et Map Group (Indonésie). Ces deux pays clés de la région Asie du Sud Est sont des moteurs de développement et de rayonnement de part une forte croissance économique et une progression de la classe moyenne.

Le Groupe SMCP a d’ores et déjà ouvert une première boutique Sandro en Indonésie à Jakarta (Plaza Senayan). Aux Philippines, il prévoit d’ouvrir 4 boutiques à Greenbelt et à Central Square, quartiers incontournables de la métropole de Manille, ainsi que 3 corners au sein du grand magasin Rustan's Makati. D’autres ouvertures sont prévues dans les 5 prochaines années au sein des plus prestigieux centres commerciaux de ces deux pays.

Map Group, distributeur en Indonésie depuis 1995, est devenu leader sur plusieurs segments au fil des années (mode, cosmétique, sport, etc..). Aujourd’hui, Map Group exploite près de 3 000 boutiques (Groupe Inditex, Loewe, Max Mara, Lacoste, Starbucks…) dans près de 80 villes indonésiennes.

SSI Group est un distributeur spécialisé dans le luxe et dans le prêt-à-porter aux Philippines. SSI Group exploite 570 boutiques sur l’ensemble du territoire philippin pour le compte de 90 marques, incluant des partenariats de longue durée avec de grandes Maisons (Cartier, Hermès, Givenchy, Zara etc).

Ces deux partenariats confirment l’ambition du Groupe d’accélérer le développement de ses marques sur de nouveaux territoires porteurs avec un fort potentiel de croissance.

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 46 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS

INVESTISSEURS/PRESSE SMCP BRUNSWICK Amélie Dernis Hugues Boëton +33 (0) 6 79 99 27 15 +33 (0) 1 55 80 51 00 Tristan Roquet Montegon +33 (0) 6 37 00 52 57 amelie.dernis@smcp.com smcp@brunswickgroup.com

Pièce jointe