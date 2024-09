JCDecaux remporte le contrat emblématique des Abribus publicitaires de Transport for London (TfL) pour 8 ans

Paris, le 10 septembre 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté le contrat publicitaire emblématique des Abribus de Londres à la suite d’un appel d’offres organisé par Transport for London (TfL), pour une durée de 8 ans, avec une option de prolongation de 2 ans. Le contrat débutera le 1er avril 2025.

Il s’agit du deuxième contrat d’Abribus publicitaires le plus important au monde, portant sur la publicité de l'ensemble des plus de 4 700 Abribus publicitaires de TfL dans les 33 quartiers londoniens, notamment « City of London », le Royal Borough de Kensington et Chelsea et « City of Westminster ». JCDecaux est titulaire du précédent contrat depuis 2016. Le contrat comprend actuellement 612 écrans digitaux de 86 pouces et 9 400 emplacements publicitaires analogiques.

Avec une population de 9 millions d'habitants, Londres contribue à un quart du PIB du Royaume-Uni, représente un tiers de toutes les dépenses publicitaires du Royaume-Uni et attire plus de 20 millions de visiteurs internationaux chaque année. Avec près de 35 millions de trajets hebdomadaires en bus, le réseau d'Abribus de TfL est au cœur des moments de vie des Londoniens, qu’il s’agisse du travail, du shopping et des loisirs.

Emma Strain, Directrice de la clientèle chez TfL, a déclaré : « Les revenus publicitaires générés par nos actifs représentent une source de financement fondamentale pour TfL. Il est donc essentiel de travailler avec des partenaires médias ambitieux et innovants. Je suis ravie que notre marque en laquelle les annonceurs ont confiance et les multiples audiences qui interagissent avec notre vaste réseau d’Abribus publicitaires soient confiées à JCDecaux, un partenaire média à la renommée internationale. Le patrimoine publicitaire de TfL est une plateforme unique en matière de communication extérieure qui permet aux marques d’aller à la rencontre de nos clients, les voyageurs, lorsqu’ils se déplacent dans la ville. Travailler avec JCDecaux nous permet de poursuivre nos réalisations et de rester à l’avant-garde des attentes des annonceurs et des audiences dans la capitale. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers de remporter un nouveau contrat de 8 ans avec Transport for London, après avoir été leur partenaire de confiance pour ce contrat emblématique dans la capitale londonienne pendant plus de 8 ans. Le renforcement de ce partenariat de long terme est une reconnaissance de l'expertise et des capacités opérationnelles de JCDecaux ainsi que de la digitalisation réussie du deuxième plus grand contrat publicitaire d'Abribus au monde. En travaillant avec TfL, nous avons offert de nouvelles opportunités créatives, flexibles et enrichies par la donnée avec notamment des solutions programmatiques complètes, tout en améliorant l'expérience voyageurs. 81 % des Londoniens voient les publicités sur les Abribus chaque semaine, ce qui fait des Abribus de Londres un média puissant et nécessaire pour les marques. Nous tenons à remercier TfL pour leur confiance continue envers JCDecaux, le numéro un mondial de la communication extérieure, et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat pour faire de Londres la capitale mondiale de la communication extérieure digitale. »

À propos de TfL

Transport for London (TfL) est l’autorité de transport intégrée chargée de mettre en œuvre la stratégie et les engagements du maire de Londres, Sadiq Khan, en matière de transport. Il gère l’exploitation quotidienne du réseau de transport public de la capitale, y compris le métro de Londres, le London Overground, le Docklands Light Railway, les tramways de Londres, les bus de Londres et les services de la ligne Elizabeth, ainsi que la promotion de la marche et du vélo et la gestion des routes principales de Londres. TfL fait tout son possible pour que la ville continue de bouger, de travailler et de croître et réinvestit tous les revenus générés par les tarifs et les revenus commerciaux pour exploiter et améliorer les services.

