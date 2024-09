Soitec lance un projet européen pour le développement

des futurs semi-conducteurs haute fréquence

Bernin, France, le 10 septembre 2024 - Un consortium européen de recherche et industriel dirigé par Soitec, un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a débuté ses travaux pour développer une future génération de semi-conducteurs haute fréquence à base de phosphure d'indium (InP).

Ces technologies sont destinées à des applications allant de la photonique pour les méga- centres de données et l'intelligence artificielle jusqu’aux modules frontaux RF et antennes intégrées essentiels pour les communications mobiles 6G, la détection radar sub-terahertz et au-delà.

Les semi-conducteurs en phosphure d'indium (InP) peuvent fonctionner à des fréquences proches ou supérieures à 1 térahertz (THz), offrant des vitesses supérieures et une efficacité énergétique accrue par rapport aux technologies basées sur le silicium.

Les 27 membres du consortium, baptisé Move2THz, ont pour objectif de poser les fondations d'un solide écosystème européen d'approvisionnement et de fabrication de semi- conducteurs InP et de lever les freins à leur adoption à grande échelle, notamment le coût et la disponibilité des substrats avancés InP. Le projet, d'une durée de trois ans, bénéficie d'un financement de l'Union européenne et d'un financement complémentaire des gouvernements français, suisse, allemand, suédois, néerlandais et belge.

Emmanuelle Bely, Secrétaire Générale de Soitec, a déclaré :

« Ce projet marque une étape clé dans l’intégration de technologies semi-conducteurs toujours plus performantes et efficaces en énergie. Ensemble, nous ouvrons la voie à des innovations basées sur le phosphure d'indium qui transformeront des secteurs aussi cruciaux que les télécommunications 6G, la photonique et l’intelligence artificielle. Plus encore, il incarne pleinement notre ambition commune de créer un écosystème européen solide et autonome, capable de relever les défis techniques et économiques de l'adoption à grande échelle de ces technologies de pointe. »

Les travaux ont débuté officiellement lors d'une réunion de lancement les 9 et 10 juillet au siège de Soitec à Bernin, en France. Les membres du consortium sont :

France Soitec (coordinateur du projet)

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

STMicroelectronics

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Institut d‘Electronique, Microélectronique et Nanotechnologie (IEMN)

InPACT

III-V Lab

Almae Technologies

Université de Bordeaux Allemagne Fraunhofer-Gesellschaft (EMFT et IZM)

Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik

Aixtron

University de Duisburg-Essen

Freiberger Compound Materials

Microwave Photonics

Advanced Modeling Solutions (AdMOS) Belgique Imec

Université catholique de Louvain

Incize Suisse Diramics

ETH Zürich

Albis Optoelectronics Suède Chalmers University of Technology

Low Noise Factory Pays-Bas Université de technologie d'Eindhoven

Smart Photonics Lituanie Teraglobus







A propos de MOVE2THZ

Move2THz est soutenu par l'entreprise commune de l‘Union européenne “Chips Joint Undertaking” et ses membres, incluant le financement complémentaire des autorités nationales de France, de Suisse, d'Allemagne, de Suède, des Pays-Bas et de Belgique, dans le cadre de la convention de subvention n° 101139842.

Financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'autorité qui a accordé la subvention. Ni l'Union européenne ni l'autorité qui a accordé la subvention ne peuvent en être tenues responsables.

Pour plus d’informations : https://www.move2thz.eu/

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté,Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros au cours de l’exercice 2023-2024. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 300 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d’informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur X : @Soitec_Official

Contact pour plus d‘information :

media@soitec.com





