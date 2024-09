Le dialogue Jiangsu-Allemagne 2024 s’est tenu à Changzhou

CHANGZHOU, Chine, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 5 septembre 2024, le dialogue Jiangsu-Allemagne 2024, sur le thème « Intégration profonde, développement durable », s’est tenu à Changzhou. L’événement, organisé par le Bureau des affaires étrangères du gouvernement populaire municipal de Changzhou, s’est concentré sur la volonté de renforcer l’intégration bilatérale et de promouvoir le développement durable. Près de 150 entreprises chinoises et allemandes y ont participé, dans le but de faire progresser la coopération dans les domaines du commerce, de la transformation industrielle et des échanges culturels.



Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Cette année marque le dixième anniversaire du partenariat stratégique exhaustif entre la Chine et l’Allemagne et la quatrième année consécutive du dialogue Jiangsu-Allemagne à Changzhou. La ville est devenue une nouvelle plaque tournante pour les investissements germaniques et accueille aujourd’hui 255 entreprises allemandes. Les échanges culturels ont également été soutenus, par le biais de sept villes jumelées en Allemagne, de visites régulières de citoyens et de collaborations universitaires, notamment la formation conjointe de talents et la construction de laboratoires avec des institutions telles que l’université de Changzhou et l’université de technologie de Jiangsu. Plusieurs écoles professionnelles collaborent aussi avec des établissements d’enseignement allemands pour développer des programmes et des centres de formation.

Le développement durable est un élément clé des politiques mondiales et de la transformation de l’industrie. Lukas Meyer, Consul général adjoint de l’Allemagne à Shanghai, a souligné la nécessité pour les deux parties d’accélérer la coopération en intégrant le développement durable et à faible émission de carbone dans les politiques économiques et industrielles. Le partenariat entre le Jiangsu et l’Allemagne est un bon exemple de coopération régionale qui favorise le progrès à l’échelle mondiale. Le dialogue a été une excellente occasion de renforcer la communication, de partager les connaissances et de prendre des mesures audacieuses en faveur d’un avenir durable. Dix projets sino-allemands ont été signés au cours de l’événement, portant sur la fabrication d’équipements, les composants de véhicules à énergie nouvelle et la biomédecine.

L’événement a également donné lieu à des discussions sur les batteries à énergie nouvelle et la gestion de l’empreinte carbone. Mme Chen Hong, Vice-directrice générale des services industriels et de la sécurité de l’information pour Rhine Technology (Shanghai) Co., Ltd, a expliqué le « Règlement de l’UE sur les batteries », tandis que Mme Wang Xiaodan, Directrice principale des affaires gouvernementales à la Chambre de commerce allemande de Shanghai, a présenté le « Guide pratique du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières de l’UE ». Une table ronde a étudié l’intégration des chaînes industrielles chinoises et allemandes et les possibilités de transformation et de coopération dans le domaine de l’écologie. La séance de mise en relation d’affaires a eu lieu au centre d’incubation du parc d’innovation sino-allemand (Changzhou).

Source : Bureau des affaires étrangères du gouvernement populaire municipal de Changzhou