Les Services canadiens de l’ouïe accordent un nombre record de bourses d’études aux étudiants Sourds et malentendants pour l’année scolaire 2024-2025

TORONTO, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Services canadiens de l’ouïe sont fiers d’annoncer l’octroi de 30 bourses d’études postsecondaires à des étudiants canadiens Sourds et malentendants pour l’année scolaire 2024-2025. Cette année marque donc une étape importante dans notre histoire, puisque jamais auparavant nous n’avons accordé autant de bourses. Ainsi, nous poursuivons notre engagement à outiller une nouvelle génération par la voie de l’éducation.

Depuis le lancement de notre Programme national de bourses d’études en 2017, nous avons accordé 163 bourses, ce qui en fait le plus important programme de bourses d’études au Canada offert exclusivement aux étudiants Sourds et malentendants. Les bourses aident à surmonter des obstacles financiers aux études postsecondaires et permettent aux étudiants Sourds et malentendants d’aller au bout de leur potentiel scolaire.

« Notre Programme national de bourses d’études offre plus qu’un soutien financier. Il offre aux étudiants Sourds et malentendants la possibilité de s’épanouir », explique Julia N. Dumanian, présidente-directrice générale des Services canadiens de l’ouïe. « Le nombre record de bourses octroyées cette année témoigne de notre engagement continu envers l’éducation et l’émancipation. Nous sommes incroyablement fiers de ces étudiants et impatients de voir la différence qu’ils feront à l’avenir. »

O’Malley Holmes, boursière de l’Université Carleton, se dit très reconnaissante du soutien reçu. « J’ai appris que beaucoup d’enfants Sourds canadiens n’ont pas les mêmes chances que leurs pairs en matière d’éducation. Je remercie les Services canadiens de l’ouïe de m’aider, moi, mais aussi de nombreux autres étudiants Sourds, à envisager un avenir pour nous-mêmes et à nous offrir tant de possibilités pour y arriver. »

Félicitations aux récipiendaires d’une bourse d’études nationale 2024-2025 :

Nous n’aurions pu franchir cette étape charnière sans le généreux soutien de nos donateurs, des entreprises commanditaires et des participants à notre tournoi de golf annuel. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont contribué au succès de notre Programme national de bourses d’études.

Commanditaires du tournoi de golf 2024 :

Commanditaire présentateur : Enginess

Commanditaires platine : Coco Group, Level5 Strategy, Mathews Dinsdale & Clark LLP

Commanditaires or : JRP Employee Benefit Solutions, Leith Wheeler Investment Counsel Ltd., Telus

Commanditaire argent : Baycor Construction Ltd., Catapult

Commanditaire bronze : Hall Telecommunications en partenariat avec Panasonic and Williams Sound, Mirams Becker Inc, NexTalk, Oticon, POI Business Interiors, Venuiti Solutions Inc., Webvar

Commanditaires cuivre : The ABER Group, BSQUARED, DiaTec Canada, JAN-PRO, Starkey Canada, Vianet

Donateurs : Timothy Andradé, Andrew Birt, Canadian Foundation for Physically Disabled Persons, Jan Coleman, Alan Dessau, Beverly DeVries, Hall Telecommunications, Inside Edge Properties, Mod Tech, Francine McMullen, NGM & Associates,

Commandite en nature – médias : National Post

Commandite en nature – impression : Imaged Advertising Creations

À PROPOS DU PROGRAMME NATIONAL DE BOURSES D’ÉTUDES

Les Services canadiens de l’ouïe sont fiers d’offrir des bourses aux étudiants Sourds et malentendants afin d’aider à éliminer les obstacles financiers pour accéder aux études postsecondaires. Notre Programme national de bourses d’études, qui existe depuis 2017, est le plus important programme de bourses d’études au Canada qui soutient exclusivement les étudiants Sourds et malentendants.

Les bourses sont destinées aux étudiants de premier et de deuxième cycle, dont les étudiants adultes, qui fréquentent des établissements d’enseignement postsecondaire reconnus, au Canada ou à l’étranger. Les bourses s’élèvent à 3 000 $ pour les étudiants à temps plein et à 1 000 $ pour les étudiants à temps partiel. Elles peuvent servir à couvrir les droits de scolarité, les frais de logement et des ressources éducatives. Les étudiants sélectionnés demeurent admissibles au même niveau de financement pour une période maximale de quatre années consécutives.

Chaque année, un comité composé de dirigeants d’entreprises et d’universitaires Sourds, malentendants et entendants examine le processus de candidature. Les bourses d’études sont décernées en tenant compte des besoins financiers et des besoins en matière d’accommodement, ainsi que d’autres facteurs.

Contribuez à éliminer les obstacles d’accès aux études supérieures et à créer des avenirs prometteurs.

LES SCO EN BREF

Les Services canadiens de l’ouïe (SCO) sont le plus important fournisseur de programmes professionnels, de services et de produits qui permettent aux Canadiens Sourds et malentendants de surpasser les obstacles à la participation sociale. Il s’agit de la plus grande organisation de ce type en Amérique du Nord. Elle possède la prestigieuse désignation « agréée avec mention d’honneur » accordée par Agrément Canada. Forts de ses 84 ans d’histoire, marqués par une transformation remarquable et ambitieuse, les SCO ont évolué en une organisation moderne, progressiste et professionnelle, solidement positionnée pour prendre de l’expansion, et mettant en œuvre avec succès des stratégies de croissance à l’échelle nationale et internationale. Établis à plusieurs endroits et employant des centaines de personnes, les SCO offrent une gamme complète de services cliniques et sociaux, de bout en bout, essentiels et de pointe. Il s’agit également du fournisseur de produits et de services numériques de santé auditive le plus robuste et le plus étendu du Canada.

Contact pour les médias :

Lisa Flowers, Marketing et communications

lflowers@chs.ca ou 647 327-1344