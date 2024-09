Roche eröffnet Pharmaforschungs- und Entwicklungszentrum in Basel, um wissenschaftliche Innovationen zu beschleunigen

Das innovativste Forschungs- und Entwicklungszentrum der Schweiz unterstreicht Roches langfristige Investitionen in den wissenschaftlichen Fortschritt, um den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden

Das neue Zentrum wird die Zusammenarbeit verbessern und so die wissenschaftliche Innovation vorantreiben

Guy Parmelin, Bundesrat und Leiter des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), nimmt an der Eröffnung des Zentrums teil





Basel, 10. September 2024 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute die Eröffnung des neuen Zentrums für Pharmaforschung und Entwicklung (pRED) an seinem weltweiten Hauptsitz in Basel bekannt. Das mit Spitzentechnologien ausgestattete neue Zentrum, in dem rund 1’800 hochmoderne Labor- und Büroarbeitsplätze untergebracht sind, bringt Forscher aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen, um die wissenschaftlichen Entdeckungen für Patienten voranzutreiben.

Severin Schwan, Verwaltungsratspräsident der Roche-Gruppe: “Roche hat CHF 1,2 Milliarden in das neue pRED Center investiert. Dies unterstreicht unser anhaltendes Engagement, die Schweiz als führenden innovativen Standort für Biowissenschaften zu unterstützen – das Land, in dem Roche vor über 125 Jahren gegründet wurde.”

Thomas Schinecker, CEO der Roche-Gruppe: “Das neue pRED Center wird eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit mit unseren Innovationszentren auf der ganzen Welt spielen und die Effizienz unserer Forschung und Entwicklung steigern, um den größten Nutzen für Patienten zu erzielen.”

Hans Clevers, Leiter der Pharmaforschung und frühen Entwicklung (pRED): “Mit der Investition in das neue pRED Center treiben wir die wissenschaftliche Forschung weiter voran, um aus Innovationen neue Medikamente zu gewinnen und so die Bedürfnisse unserer Patienten besser zu erfüllen. Das neue Center wird eine stärkere Interaktion und den Wissensaustausch zwischen verschiedenen Disziplinen ermöglichen, zum Beispiel zwischen Chemikern, Biologen und Datenwissenschaftlern.”

Das neue pRED Center besteht aus zwei Laborhochhäusern (114 m, 72 m) mit hochmodernen Labortechnologien und digitalen Lösungen sowie einem Bürogebäude und einem Kongresszentrum (26 m, 18 m). Insgesamt gibt es 33 kombinierte Labors und Büroetagen mit 150 Labors und Arbeitsplätzen für rund 1800 Forscher. Die hochmodernen Gebäude wurden bewusst so konzipiert, dass sie die Zusammenarbeit und eine End-to-End-Denkweise fördern, um den Patienten die innovativsten Medikamente schneller zur Verfügung stellen zu können.

Seit 2009 hat Roche 4,6 Milliarden CHF in den Ausbau des Standorts Basel/Kaiseraugst investiert, wobei die Einweihung des pRED Centers die grösste Einzelinvestition darstellt. Darüber hinaus investieren wir derzeit weitere 1,2 Milliarden CHF am Standort Basel. Insgesamt belaufen sich die Investitionen für die Entwicklung des Standorts Basel/Kaiseraugst von 2009 bis 2030 auf 5,8 Milliarden CHF.

Weitere Informationen und Fotomaterial finden Sie unter www.roche.ch .

Über Roche

Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der In-vitro-Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von Daten aus der klinischen Praxis.

Seit über 125 Jahren ist Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Als wissenschaftsorientiertes Unternehmen besteht unser grösster gesellschaftlicher Beitrag in der Entwicklung innovativer Medikamente und Diagnostika, die das Leben der Menschen verbessern. Roche hat sich im Rahmen der „Science Based Targets Initiative“ und der „Sustainable Markets Initiative“ verpflichtet, Netto-Null-Emissionen bis 2045 zu erreichen.

Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com .

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt



