Communiqué de presse : Sanofi inaugure la première usine modulable de vaccins et biomédicaments au monde à Neuville-sur-Saône

Sanofi inaugure la première usine modulable de vaccins et biomédicaments au monde à Neuville-sur-Saône

Paris, le 10 septembre 2024. En présence du Président de la République, Emmanuel Macron, Sanofi a inauguré ce jour à Neuville-sur-Saône (Rhône-Alpes) une nouvelle unité de production révolutionnaire, baptisée « Modulus », pour produire ses prochains vaccins et médicaments biologiques. Ce nouveau concept d’usine, entièrement imaginé par les équipes industrielles de Sanofi, est une première mondiale. Modulus présente la particularité de s’adapter pour fabriquer jusqu’à 4 vaccins ou biomédicaments simultanément, et de pouvoir se reconfigurer en quelques jours ou quelques semaines pour changer de plateforme technologique (vaccins viraux vivants atténués, à protéine recombinante ou encore à ARN messager, ainsi que des traitements issus de biotechnologies comme les enzymes ou les anticorps monoclonaux), contre plusieurs mois voire plusieurs années dans les usines classiques. Fruit d’un investissement de près de 500 millions d’euros, Modulus sera opérationnelle fin 2025, après qualification des installations et validation des procédés de fabrication. Sanofi prévoit d’y produire certains de ses futurs biomédicaments et vaccins.

Traditionnellement, un site industriel de vaccins ou biomédicament dispose de bâtiments dont chacun est dédié à une technologie ou un produit. Chaque élément y est construit en dur et ne peut plus évoluer une fois validé par les autorités de santé. Cette configuration empêche tout changement rapide des capacités de production, par exemple pour intégrer l’arrivée d’un nouveau médicament ou augmenter rapidement la production d’un vaccin en cas de pandémie. Le caractère unique de Modulus réside dans la conception même du bâtiment, où se retrouvent l’équivalent de 34 mini-usines standardisées, dotées d’équipements interconnectés, modulables selon la technologie requise, afin de configurer la chaîne de production correspondante aux besoins du moment.

D’une superficie de 24 000m2, ce bâtiment permet la création de 200 nouveaux emplois à forte valeur ajoutée, au sein du site de Neuville-sur-Saône.

Paul Hudson

Directeur général de Sanofi

“La création de Modulus est l’une de nos plus grandes fiertés, résultat du savoir-faire industriel unique de Sanofi. Il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle usine, plus moderne, écologique et connectée, mais bien d’une révolution dans la façon dont nous fabriquerons vaccins et biomédicaments dans les prochaines décennies. Nous avons tout réinventé, de la conception du bâtiment à la façon dont nous avons collaboré avec les autorités de santé, pour imaginer une usine qui sera la plus à même de répondre aux enjeux de santé des patients en France et dans le monde entier. Avec Modulus, Sanofi offre à la France et à l’Europe un leadership inégalé en matière de souveraineté sanitaire.”

Modulus s’inscrit dans la stratégie historique de Sanofi d’équiper la France des plateformes stratégiques pour produire les médicaments et vaccins essentiels d’aujourd’hui et de demain. Son inauguration intervient quelques mois après l’annonce d’un investissement de plus d’un milliard d’euros pour notamment doubler les capacités de production d’anticorps monoclonaux du site de Sanofi à Vitry-sur-Seine et le renforcement, ces dernières années, des sites de production de principes actifs issus de la chimie dans le sud de la France.

Sanofi, qui n’a jamais fait le choix de la délocalisation, réalise historiquement environ 60% de sa production mondiale dans l’Union européenne et source à peine 5% de ses principes actifs en Asie, contre une moyenne de 80% dans l’industrie pharmaceutique. En 2023, grâce à cette empreinte industrielle, la contribution de Sanofi à la balance commerciale de la France s’est élevée à plus de 13 milliards d’euros.

Ces investissements industriels massifs visent à soutenir l’ambition de Sanofi de devenir le leader mondial en immunologie, en visant des maladies comme l’asthme, la sclérose en plaques, le diabète de type 1 ou encore la bronchite chronique. Pour soutenir cette ambition, Sanofi va investir 700 millions d’euros supplémentaires en R&D par an au cours des deux prochaines années. En 2023, Sanofi a investi 6,7 milliards d’euros en R&D.

