Les Hôtels Baverez : Rapport Semestriel au 30/06/2024

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de € 10 127 050

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254





Communiqué, Paris le 10 septembre 2024

COMMUNIQUE : RAPPORT SEMESTRIEL 30 JUIN 2024

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 19,3 millions d’euros au 30 juin 2024 pour 21,1 millions d’euros au 30 juin 2023 et 15,8 millions d’euros au 30 juin 2022.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 66,89% au 30 juin 2024 pour 67,90% au 30 juin 2023 et 64,71% au 30 juin 2022. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 555,62 € pour 610,20 € au 30 juin 2023 et 459,16 € au 30 juin 2022. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 371,64 euros HT pour 414,33 € hors taxes au 30 juin 2023. Il était de 297,14 € au 30 juin 2022.

Après une année 2023 portée par une forte reprise post Covid et l’inflation notamment, on constate un retour à des prix moyens plus modérés bien que 21% plus élevés que ceux de 2022.

L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires 8 639 K€ soit une diminution de 9,19% dont 962 K€ en restauration pour 1 159 K€ l’an dernier. L’hôtel a dû fermer 1712 nuitées et tous ses espaces de restauration pour effectuer des travaux de rénovation ou de changement du groupe électrogène sur le 1e trimestre 2024. Le taux d’occupation est de 67,34% au 30 juin 2024. Il était de 70,92 % au 30 juin 2023. Ce chiffre d’affaires s’explique également par le positionnement du prix moyen à 637,66 euros pour 662,64 euros en 2023 entraînant un RevPar de 429,37 pour 469,95 € 30 juin 2023.

L’hôtel Majestic réalise un chiffre d’affaires de 2 980 K€ pour 3 418 K€ au 30 juin 2023 soit une diminution de 12,81%. Son taux d’occupation atteint 59,09% contre 58,57% 30 juin 2023 malgré la fermeture de plusieurs chambres également pour des rénovations de salles de bains notamment, et son prix moyen atteint 464,13 euros pour 558,66 euros en 2023 et 422,26 € en 2022. Le RevPar s’établit donc à 274,26 euros au 30 juin 2024 pour 327,22 € l’année dernière.

L’hôtel Raphael moins touché par les travaux pré-JO 2024 réalise un chiffre d’affaires de 7 685 K€ au 30 juin 2024 dont 2 024 K€ en restauration pour 8 136 K€ au 30 juin 2023 dont 1 685 K€ en restauration ; soit une diminution globale de 5,54% comparé à 2023. Son taux d’occupation est de 71,71% au 30 juin 2024, il était de 70,74 % au 30 juin 2023. Le prix moyen s’élève à 516,87 € pour 577,56 € en 2023 soit un RevPar de 370,66 € au 30 juin 2024 pour 408,56 € l’an dernier à la même date.

Au 30 juin 2024, le total des produits d’exploitation s’élève à 19 414 K€, il était de 21 248 K€ au 30 juin 2023 soit une diminution de 8,64%.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 18 985 K€ pour 16 625 K€ au 30 juin 2023, soit une augmentation de 14,20 %.

Le résultat d’exploitation en conséquence est un profit de 428 K€ pour 4 624 K€ au 30 juin 2023.

Le résultat financier est un profit de 483 K€ pour 95 K€ au 30 juin 2023.

Le résultat exceptionnel est une perte de 1,4 K€ pour une perte de 2,6 K€ au 30 juin 2023.

Le résultat net est un profit de 652 K€ à mi année 2024 pour un profit de 4 107 K€ au 30 juin 2023.

Au niveau du bilan actif, les investissements en cours représentent 1 857 K€. Ils étaient de 1 317 K€ au 31 décembre 2023.

La trésorerie s’élève à 35,4 M€ comparée à 36,7 M€ au 31 décembre 2023. La société est en situation d’excédent net ou de trésorerie positive de 21,8 M€ au 30 juin 2024 pour 21,0 M€ au 31 décembre 2023.

Le total du bilan est de 72,1 M€.

Au passif les provisions pour risques et charges ont diminué de 36 K€ comparées au 31 décembre 2023, résultant de la dotation de la provision pour ravalement de 31 K€ et de la diminution de 67 K€ au titre des provisions pour les litiges prud’homaux sur le premier semestre 2024. (cf Litiges en cours et provisions ci-dessous).

Le total des dettes, y compris d’exploitation, est de 27,8 M€ au 30 juin 2024 et comprend les emprunts classique, PGE et BPI notamment pour un montant de 13,6 M€. Le montant des dettes était de 27,2 M€ au 31 décembre 2023.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2024 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Le rapport semestriel au 30 juin 2024 de la société LES HOTELS BAVEREZ est disponible sur le site internet de la société à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com , rubrique téléchargement.

Pièces jointes