Les membres officiels d’Équipe Canada WorldSkills 2024 se préparent pour le 47e Mondial des métiers, à Lyon

OTTAWA, Ontario, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, les 28 membres officiels d’Équipe Canada WorldSkills (ECWS) 2024 ont assisté à la cérémonie d’ouverture du 47e Mondial des métiers à la LDLC Arena, à Lyon, en France. Cette cérémonie est l’occasion de souhaiter la bienvenue à tous les concurrents et à toutes les concurrentes et de les encourager alors qu’ils s’apprêtent à se lancer dans un important défi des compétences en concourant à cet événement prestigieux.



Équipe Canada WorldSkills 2024 participera au 47e Mondial des métiers à Eurexpo Lyon, à Lyon, en France, du 10 au 15 septembre 2024. Considérés comme les meilleurs de leurs pairs, ces concurrents et concurrentes représenteront leur pays dans le but de remporter le titre de champion ou championne du monde dans leur domaine de compétition respectif. Le Mondial des métiers a lieu tous les deux ans et représente l’excellence internationale dans le domaine des métiers spécialisés et des technologies. Cette année, environ 1 400 concurrents et concurrentes, originaires de plus de 70 pays et régions membres, s’affronteront dans 59 domaines de compétition pour décrocher le prestigieux titre de champion ou championne du monde dans leur métier ou technologie. Ceux-ci sont répartis dans six secteurs : fabrication et technologie de l’ingénierie, technologies de l’information et de la communication, technologie de la construction, transport et logistique, arts de la création et mode et services sociaux et personnels. Les biographies des membres officiels d’ECW 2024 sont affichées sur le site Web de Skills/Compétences Canada .

« Nous sommes très fiers du travail acharné et du dévouement dont ont fait preuve les membres d’Équipe Canada WorldSkills 2024. Nous leur souhaitons bonne chance au Mondial des métiers 2024, à Lyon, où ils s’efforceront de gagner une place sur le podium. Pour les concurrents et les concurrentes, cette compétition est une excellente occasion de mettre leurs compétences à l’épreuve contre les meilleurs au monde et de montrer leurs talents, tout en nouant des liens avec la communauté internationale des compétences », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2023, à Winnipeg, ont été une compétition de qualification. Les concurrents et les concurrentes admissibles selon leur âge qui ont obtenu la meilleure note dans l’un des 26 domaines de compétition ont été sélectionnés pour participer au Mondial des métiers 2024, à Lyon. L’an dernier, les membres officiels d’Équipe Canada WorldSkills 2024 ont participé à divers programmes de formation et de préparation mentale aux côtés d’un entraîneur et d’un expert.

Ces compétitions de compétences sont un excellent moyen de faire découvrir les carrières des métiers spécialisés et des technologies à la main-d’œuvre de demain. Selon BuildForce Canada, le Canada devra recruter plus de 300 000 nouveaux travailleurs qualifiés pour remplacer ceux qui partent à la retraite et répondre à la nouvelle demande.

Les gagnants et gagnantes de chaque domaine de compétition seront annoncés durant la cérémonie de clôture, qui aura lieu le 15 septembre au Stade OL. Skills/Compétences Canada (SCC) diffusera les résultats sur son site Web et dans ses réseaux de médias sociaux. Voir ci-dessous la liste des membres d’ECWS 2024. #ECWS2024.

Félix Bergeron, Mécanique industrielle, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

Paxton Coghlin, Mécatronique, Etobicoke, Ontario

Dillon Kong, Mécatronique, Toronto, Ontario

Sergio Khoueiry, Dessin industriel DAO, Laval, Québec

Ethan McCallum, Fraisage CNC, Orillia, Ontario

Ben Rainforth, Soudage, Lacombe, Alberta

James Bartel, Carrosserie, Kleefeld, Manitoba

Émile Robitaille, Entretien d’aéronefs, Shawinigan, Québec

Noah Harding, Plomberie et chauffage, Calgary, Alberta

Simar Ubhi, Technologies du Web, Winnipeg, Manitoba

Gaspard Goupil, Installations électriques, Roxboro, Québec

Zachary Van Boeyen, Contrôle industriel, Surrey, Colombie-Britannique

Miguel Massa, Maçonnerie, St-Hubert, Québec

Benjamin Lavoie, Ébénisterie, Baie-Comeau, Québec

Catherine Findlay, Coiffure, Sorel-Tracy, Québec

Mia Grenier, Soins esthétiques, Terrebonne, Québec

Yi (Angie) Zhang, Mode et création, Vancouver, Colombie-Britannique

Yin Tzu (Judy) Lan, Pâtisserie et confiserie, Edmonton, Alberta

Anthony Minotti, Technologie automobile, Sainte-Adèle, Québec

Olivia Sewell, Cuisine, Stillwater Lake, Nouvelle-Écosse

Gabrielle Leclerc, Peinture automobile, Saint-Eustache, Québec

Thomas Dorais, Aménagement paysager, Rosemère, Québec

Éloi St-Arnaud, Aménagement paysager, Compton, Québec

Tyler Cherkowski, Réfrigération et climatisation, Calgary, Alberta

Clyde Abanid, Infographie, Regina, Saskatchewan

Walter Loedeman, Technologie des véhicules lourds, Diamond City, Alberta

Alex Edwards, Services infonuagiques, Paradis, Terre-Neuve-et-Labrador

Brooke Potiuk, Conception de jeux vidéo, Brooks, Alberta

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est une organisation nationale sans but lucratif qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes professionnels et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes au Canada. Pour obtenir plus de renseignements sur SCC et le 47e Mondial des métiers, veuillez visiter le site Web suivant : www.skillscompetencecanada.com.

Suivez Skills/Compétences Canada sur X, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, LinkedIn et TikTok.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, 613-266-4771

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b66c25e-449b-4a06-9d4d-dbe100647378/fr