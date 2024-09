Spryker lance la première solution de paiement complète basée sur Stripe Connect pour les transactions marketplace

BERLIN et NEW YORK, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la plateforme e-commerce composable leader conçue pour répondre aux transactions B2B, marketplace et IdO sophistiquées, annonce aujourd’hui la sortie d’une nouvelle solution de paiement complète dédiée aux transactions marketplace. Basé sur Stripe Connect, ce nouveau produit est disponible depuis la plateforme de composition d’applications Spryker. Il est conçu pour faciliter et accélérer le lancement et l’exploitation des places de marché en garantissant une expérience de paiement fluide pour les acheteurs, les commerçants et les opérateurs.



À l’inverse du commerce électronique traditionnel, où les transactions sont plus simples, les transactions marketplace induisent des interactions complexes entre les opérateurs, les marchands et les acheteurs. La nouvelle solution de Spryker répond positivement à ces enjeux en réduisant le délai de mise en marché pour les commerçants tout en facilitant une gestion efficace des paiements pour les propriétaires de places de marché.

La solution clé en main des places de marché complexes

Jusqu’ici, les opérateurs de places de marché faisaient face à divers enjeux, comme l’intégration sécurisée des marchands, la gestion des paiements ou la garantie d’une répartition précise des fonds entre toutes les parties prenantes, ce qui nécessitait le plus souvent des intégrations personnalisées et du travail manuel en arrière-plan, et demandait des mois de développement. Aujourd’hui, grâce à la nouvelle solution de paiement marketplace basée sur Stripe Connect développée par Spryker, ces aspects sont gérés automatiquement, et les propriétaires de places de marché peuvent désormais économiser beaucoup de temps et de ressources.

« Spryker s’engage à aider ses clients à créer des places de marché fluides et évolutives » indique Manishi Singh, Vice-président senior de la plateforme de composition d’applications et des partenariats technologiques et cloud chez Spryker, avant d’ajouter : « Au-delà de faciliter l’intégration des marchands et la gestion des paiements, cette nouvelle solution de paiement construite depuis l’infrastructure de Stripe favorise la croissance des affaires de nos clients en supprimant toutes les inefficacités opérationnelles qui bien souvent freinent les transactions marketplace. »

Des paiements plus rapides, une envergure mondiale

L’un des principaux avantages de cette solution de paiement réside en sa capacité à traiter les paiements et les versements en temps réel. Traditionnellement, les propriétaires de places de marché devaient attendre la fin du mois pour encaisser et distribuer les recettes. Désormais, les paiements peuvent être effectués instantanément, ce qui joue en faveur de la trésorerie des opérateurs et des marchands de places de marché.

La solution aide par ailleurs les entreprises à être mondialement actives sur les marchés, puisqu’elle consiste en une solution de paiement unique disponible en 135 devises, dans plus de 45 pays et via plus d’une centaine de méthodes de paiement. Cette portée mondiale est essentielle à toute entreprise souhaitant se développer au-delà de ses frontières. Loin de se limiter aux transactions marketplace, la solution de paiement prend également en charge les transactions B2B et B2C plus traditionnelles.

« Nous sommes enchantés de pouvoir simplifier notre offre en solution de paiements pour les places de marché grâce à Spryker », relève Ben Thirlwall, Responsable EMOA des plateformes SaaS chez Stripe. « L’association de la plateforme e-commerce de Spryker et de l’infrastructure de paiement de Stripe permet aux entreprises une mise en marché plus rapide, une réduction des frais d’acquisition et un développement international simplifié, mais aussi de meilleures expériences de paiement à leurs marchands et acheteurs. »

Répondre aux contraintes du marché

Cette nouvelle solution de paiement répond également à plusieurs enjeux clés du marché :

Risques réglementaires et financiers : automatiser la conformité réduit le risque d’exposition potentielle aux amendes et garantit la fluidité des transactions transfrontalières ;

: automatiser la conformité réduit le risque d’exposition potentielle aux amendes et garantit la fluidité des transactions transfrontalières ; Lourdeurs administratives : automatiser l’intégration et les paiements permet aux entreprises de réduire les tâches manuelles qui freinent les opérations ;

: automatiser l’intégration et les paiements permet aux entreprises de réduire les tâches manuelles qui freinent les opérations ; Expérience de vente : l’expérience des vendeurs profite d’un processus d’intégration sans tracas et de paiements plus réguliers, ce qui participe également à l’accélération plus rapide de leur portefeuille ;

: l’expérience des vendeurs profite d’un processus d’intégration sans tracas et de paiements plus réguliers, ce qui participe également à l’accélération plus rapide de leur portefeuille ; Évolutivité : grâce à l’infrastructure de Stripe, les clients de Spryker peuvent étendre leurs places de marché à l’international en toute confiance, sans être freinés par les complexités du traitement des paiements.

La nouvelle solution de paiement marketplace est disponible dès maintenant. Les entreprises exploitant la plateforme e-commerce de Spryker peuvent tirer parti de cette solution clé en main pour lancer leurs places de marché, voire les optimiser rapidement et efficacement.

La plateforme de composition d’applications Spryker vient enrichir son offre de services complémentaires dans des catégories telles que le paiement, la veille stratégique, l’analyse, le commerce, la clientèle, l’intégration des données, le marketing, le cloud opérationnel, entre autres. Ces applications couvrent tous les aspects du commerce électronique dont les entreprises ont besoin. La plateforme de composition d’applications Spryker est disponible pour tous les clients de Spryker Cloud Commerce OS. Pour en savoir plus, consultez la page du site de Spryker dédiée à sa plateforme de composition d’applications.

Des experts de Stripe et Spryker participeront ensemble à une table ronde intitulée « L’avenir de la technologie façonnant le commerce électronique : explorer les avancées pour construire la pile technologique de demain », qui aura lieu à l’occasion de la conférence Spryker EXCITE le 12 septembre prochain à Berlin. Cette session mettra en lumière les dernières avancées technologiques et analysera leurs effets sur les structures organisationnelles et la gestion des piles technologiques. Pour en savoir plus sur l’événement et ses modalités d’inscription veuillez cliquer ici.

À propos de Spryker

Spryker est un acteur de premier plan dans le domaine des solutions d’e-commerce composable. Sa plateforme est conçue pour accélérer la croissance des entreprises aux modèles commerciaux complexes, favoriser l’innovation et faciliter les stratégies de différenciation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes d’e-commerce, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API propose une approche de pointe qui donne aux entreprises la flexibilité nécessaire pour s’adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché, tout en accélérant les délais de rentabilisation tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes destinées aux transactions B2B, B2C, marketplace, IdO et commerce unifié, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen, et Ricoh. Spryker est une société technologique privée domiciliée à Berlin et à New York, appuyée par des investisseurs de premier ordre tels que TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures ou Maverick Capital. Pour en savoir plus, visitez spryker.com et suivez-nous sur LinkedIn et X.