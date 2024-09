Les activités d’exploitation du CN sont rétablies, la Compagnie actualise ses perspectives financières suite à l’arrêt de travail

MONTRÉAL, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que ses activités ferroviaires sont rétablies après plusieurs mois d'incertitude liée à la main-d’œuvre et la fermeture complète de son réseau canadien, et qu'il ajuste ses prévisions pour 2024 et ses perspectives financières à long terme.

Le CN reste concentré sur l'exécution disciplinée de son plan d'exploitation à horaires fixes, une croissance des volumes supérieure à celle de l'économie à mesure que les occasions de croissance de l'entreprise se concrétisent, une tarification supérieure à l'inflation ferroviaire et l’amélioration de l'efficacité.

Reprise du réseau

Le plan d'exploitation à horaires fixes de la Compagnie et les mesures prises pour assurer une fermeture sécuritaire et ordonnée ont permis une reprise rapide du réseau suivant l'arrêt de travail. La vitesse des wagons, la vitesse des trains et le temps de séjour se sont tous rétablis, et la Compagnie est maintenant essentiellement à jour avec la demande.

Mise à jour des directives pour 2024 et des perspectives financières à long terme (1) (2)

En raison de l'incertitude liée à la main-d'œuvre et de l'arrêt de travail, de l'impact des feux de forêt en Alberta, de la demande plus faible que prévu dans les secteurs des produits forestiers et des métaux, ainsi que de la reprise retardée de l'activité intermodale outre-mer causée par l'incertitude persistante liée à la main-d'œuvre dans les ports, le CN révise ses prévisions financières pour l'année 2024. L'impact additionnel, depuis le début du trimestre, de l'incertitude liée à la main-d’œuvre et de l'arrêt de travail, ainsi que des feux de forêt en Alberta, est estimée à environ 0,20 $ du BPA.



Le CN prévoit maintenant atteindre une croissance du BPA dilué rajusté qui se situe dans le bas d’une fourchette de croissance à un chiffre, comparativement à sa prévision du 23 juillet 2024 qui se situait entre le milieu et le haut d’une fourchette de croissance à un chiffre. La Compagnie prévoit toujours d’investir environ 3,5 G$ CA dans son programme d’immobilisations, net des sommes remboursées par les clients. En raison de la réduction des revenus, le CN prévoit maintenant que le rendement du capital investi (RCI) rajusté se situe dans une fourchette de 13 % à 15 %, comparativement à sa prévision du 23 juillet 2024 qui se situait approximativement à 15 %.

En raison de ses prévisions financières révisées pour 2024 et un environnement économique plus faible que prévu, le CN revoit l’ensemble de ses perspectives financières actuelles pour la période de 2024 à 2026, par ce qui suit : le CN vise maintenant une croissance annuelle composée du BPA dilué rajusté qui se situe dans le haut d’une fourchette à un chiffre.

(1) Mesures de calcul non conformes aux PCGR

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Le CN utilise des mesures de calculs non conformes aux PCGR dans le présent communiqué, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, notamment le bénéfice par action (BPA) rajusté (désignant les mesures de la performance rajustées). Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures de calcul non conformes aux PCGR, y compris un rapprochement avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, consulter la rubrique « Mesures de la performance rajustées » du rapport de gestion annuel 2023, qui peut être consulté en ligne sur SEDAR au www.sedarplus.ca, sur le site Web de la SEC, par l’intermédiaire du système EDGAR, au www.sec.gov et sur le site Web du CN à www.cn.ca, sous l’onglet « Investisseurs ». Les perspectives financières relatives au BPA dilué rajusté et au RCI rajusté 2) du CN pour l’ensemble de l’exercice excluent certains rajustements, qui devraient être comparables aux rajustements apportés au cours d'exercices antérieurs. Toutefois, la direction ne peut pas quantifier individuellement de façon prospective l’incidence de ces éléments sur le BPA dilué rajusté et son RCI rajusté, car ces éléments, qui pourraient être importants, sont difficiles à prévoir et pourraient fluctuer considérablement. Par conséquent, le CN ne fournit pas de mesure de calcul conforme aux PCGR correspondantes ni de rapprochement pour le BPA dilué rajusté ou le RCI rajusté dans ses perspectives financières.

(2) Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris ceux fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le CN. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », «vise » ou d’autres termes semblables.

Principales hypothèses de 2024

Le CN a formulé un certain nombre d’hypothèses relatives à l’économie et au marché au moment d’établir ses perspectives pour 2024. La Compagnie continue de présumer que la production industrielle nord-américaine sera légèrement positive en 2024. Pour la campagne agricole 2023-2024, la récolte céréalière au Canada a été inférieure à sa moyenne triennale (également inférieure lorsqu’on exclut la récolte considérablement plus faible de 2021-2022) tandis que la récolte céréalière des États-Unis a été supérieure à sa moyenne triennale. La Compagnie continue de prévoir que la récolte céréalière de 2024-2025 au Canada correspondra à sa moyenne triennale (excluant la récolte considérablement plus faible de 2021-2022) et présume que la récolte céréalière aux États-Unis sera supérieure à sa moyenne triennale. Le CN prévoit maintenant que la croissance des TMC se situera dans le bas de la fourchette de 3 % à 5 % présumé précédemment. Le CN présume que les prix resteront supérieurs à l’inflation ferroviaire au moment du renouvellement des contrats. Le CN continue aussi de présumer que la valeur du dollar canadien en devise américaine fluctuera autour de 0,75 $ en 2024 et présume que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera dans une fourchette de 80 $ US à 90 $ US le baril.

Principales hypothèses pour 2024-2026

Le CN a formulé un certain nombre d’hypothèses relatives à l’économie et au marché au moment d’établir ses perspectives triennales. Le CN prévoit maintenant que le TCAC de la production industrielle nord-américaine augmentera d’approximativement 1% pour la période entre 2024 et 2026 (comparativement à un TCAC d’au moins 2%+ assumé précédemment). Le CN présume que les prix resteront supérieurs à l’inflation ferroviaire. Le CN présume également que la valeur du dollar canadien en devise américaine fluctuera autour de 0,75 $ et que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera approximativement à 80 $ US le baril pendant cette période.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres, la conjoncture économique et commerciale en général, ainsi que de nombreux autres facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces facteurs sont : les pandémies et les conflits et tensions géopolitiques; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; et les mesures prises par les organismes de réglementation. À cela s’ajoutent l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; et le transport de matières dangereuses. Il faut aussi tenir compte des différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; et les risques et obligations résultant de déraillements. Enfin, citons également l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologies de propulsion des locomotives; les risques réputationnels; la concentration des fournisseurs; les exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite et la volatilité; et les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra également trouver une description des principaux facteurs de risque pour le CN dans la section Rapport de gestion des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. Les informations diffusées sur notre site Web ou accessibles par son intermédiaire ne sont pas intégrées par renvoi au présent communiqué.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

