Exterro erweitert die branchenführende Legal Hold Lösung um neue Funktionen

PORTLAND, Oregon, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Inc, der führende Anbieter von Softwarelösungen für das Datenrisikomanagement, die Rechts- und IT-Fachleute in die Lage versetzen, komplexe Herausforderungen in den Bereichen E-Discovery, Datenschutz-Compliance, Data Governance, digitale forensische Untersuchungen und Cybersecurity zu bewältigen, hat heute mehrere wichtige Verbesserungen seiner branchenführenden Legal Hold-Lösung vorgestellt.



Das neue Modul Request Management ist vollständig in die Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro integriert und ermöglicht es Rechtsteams, ein konfigurierbares, wiederholbares und vertretbares E-Discovery-Aufgabenmanagement zu implementieren. Mit Request Management können E-Discovery-Experten kritische Prozessabläufe automatisieren, egal ob in einer Anwaltskanzlei, bei einem Rechtsdienstleister oder in einem internen Team. Konfigurierbare Vorlagen und benutzerdefinierte Automatisierungsregeln ermöglichen es den Teams, die Erfassung, Aufnahme von Vorgängen, Aufbewahrungsanfragen, Datenverarbeitung, Legal Holds und vieles mehr zu verfolgen und auszuführen. Echtzeit-Dashboards und erweiterte Berichtsoptionen ermöglichen es Führungskräften und Managern, Fortschritte zu überwachen, Probleme zu erkennen und Herausforderungen schnell und effizient zu bewältigen.

„Request Management bietet Rechtsteams eine Projektmanagementlösung, die speziell für E-Discovery entwickelt wurde“, erklärt Brad Harris, Vice President of E-Discovery Solutions bei Exterro. „E-Discovery ist sowohl detailorientiert als auch zeitkritisch. Daher benötigen die Teams eine zuverlässige, effiziente Technologie, die sie bei der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer komplexer rechtlicher Angelegenheiten unterstützt. Das Request Management trägt dazu bei, dass die Projekte planmäßig verlaufen und dass die Teams keine Fehler machen, die den Anforderungen der Gerichte nicht genügen.“

Neben dem Request Management hat Exterro kürzlich auch eine neue, verbesserte Benutzeroberfläche eingeführt. Mit dieser modernen Ansicht können die Benutzer alle Vorteile von Exterro Review, ESI Vault und Legal Hold in einer optimierten, intuitiven Umgebung nutzen. Die auf den Sachverhalt ausgerichtete Darstellung bietet den Benutzern eine einheitliche Momentaufnahme ihrer Angelegenheiten, um E-Discovery-Workflows von der Aufbewahrung bis zur Überprüfung und Produktion schnell zu verstehen, zu verwalten und abzuschließen.

Im Laufe des Jahres 2024 und bis ins Jahr 2025 werden weitere Upgrades und innovative Funktionen für die Exterro E-Discovery- und Datenrisikomanagement-Plattform veröffentlicht, darunter:

Erweiterter Zugang zu und Funktionen innerhalb von Exterro Assist, einem KI-gestützten Assistenten für natürliche Sprache, der kontextabhängige Unterstützung, erweiterte Berichterstellung und vereinfachte Aufgabenausführung bietet



Ein nahezu nativer Slack Viewer, der es den Prüfungsteams ermöglicht, ESI in dem Kontext zu betrachten, zu durchsuchen und mit ihnen zu interagieren, in dem sie erstellt wurden, was die Prüfung einfacher und schneller macht



Fortgesetzte Entwicklung von fortschrittlichen Schnittstellen zu wichtigen Unternehmensanwendungen, einschließlich Unterstützung für M365 Premium, Crashplan und Azure File Storage.



Weitere Informationen über Request Management und andere Exterro-Lösungen für das Datenrisikomanagement finden Sie unter exterro.com.

Über Exterro

Exterro bietet die umfassendste Softwareplattform für das Management von Datenrisiken. Vielbeschäftigte Rechts- und IT-Führungskräfte nutzen unsere leistungsstarken Technologielösungen, um komplexe Herausforderungen in den Bereichen E-Discovery, Datenschutz-Compliance, Data Governance, digitale forensische Untersuchungen und Cybersecurity-Reaktionen auf einer einheitlichen Plattform zu bewältigen. Unsere Software wird von Tausenden branchenführender Unternehmen, Behörden und Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt eingesetzt.

