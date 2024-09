PACCAR México seleciona a Directed Technologies para fornecer soluções de telemática e gerenciamento de frota incorporado para caminhões DAF

MELBOURNE, Austrália, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

A Directed Technologies, empresa líder em tecnologia conectada, foi selecionada como parceira de fornecimento de telemática para a PACCAR México. Suas soluções seguras de hardware de fábrica e de gerenciamento de frota baseadas na nuvem, fabricadas na Austrália, serão incorporadas aos caminhões DAF a partir de setembro de 2024.

A tecnologia “PACCAR Connect”, que foi amplamente adotada pela PACCAR Austrália em toda a linha Kenworth e DAF, líder da categoria, agora estará disponível para os clientes da DAF México para aumentar a produtividade, a segurança e a proteção e gerenciar melhor os custos operacionais. A PACCAR México tem uma participação dominante de 36% no mercado da classe 8.

O México, um importante centro de fabricação de eletrônicos avançados e veículos na América do Norte, está passando por uma mudança em relação à produção asiática. Os veículos fabricados aqui não são exportados apenas para a América do Norte, mas para o mundo todo. O estabelecimento de grandes centros de comércio eletrônico ressalta a importância de uma logística eficiente, administrada por gerentes de frota que escolhem a linha produtiva da PACCAR e utilizam soluções avançadas de telemática.

No exigente ambiente de logística do México, as soluções de OEM de veículos conectados exigem altos padrões de qualidade, segurança, confiabilidade, proteção e escalabilidade. Os dispositivos de telemática da Directed Technologies são projetados para atender a esses requisitos rigorosos, o que os torna ideais para o mercado.

O engenheiro-chefe da PACCAR México para a Kenworth Mexicana, Rene Suarez, afirma que “essa parceria ressalta nossa capacidade de fornecer soluções telemáticas seguras que atendam às necessidades em evolução dos operadores de frotas em mercados emergentes”.

Como um importante centro de consumo e fabricação da região, a Directed Technologies disse que vê sua entrada no México como a primeira de muitas novas oportunidades nas Américas do Norte, do Sul e Central.

O diretor executivo da Directed Technologies, Brent Stafford, declarou que, na fábrica da Kenworth no México, a parceria representa um marco significativo na estratégia de expansão global da fornecedora de soluções de telemática para veículos, projetada e fabricada na Austrália, como o primeiro acordo de fornecimento de OEM de nível 1 na América Latina.

“Nossa parceria com a PACCAR México representa um grande avanço em nossa estratégia global de fornecer soluções telemáticas de qualidade que atendam às necessidades exclusivas dos fabricantes de veículos. A mudança da produção da Ásia para o México continua a ganhar impulso, tornando a região LATAM uma área crítica para os avanços tecnológicos em logística e gerenciamento de veículos”, disse Stafford.