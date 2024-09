Communiqué de presse Paris, le 11 septembre 2024





Crédit Agricole Assurances annonce le succès de ses Offres de Rachat précédemment lancées, leur Montant Final d’Acceptation et les Résultats de ses Offres





Crédit Agricole Assurances annonce aujourd’hui :

(i) le succès de ses offres de rachat lancées le 3 septembre 2024 (les « Offres de Rachat ») et portant sur deux souches d’obligations subordonnées perpétuelles émises en 2014 (ISIN FR0012222297) et 2015 (ISIN FR0012444750) (les « Obligations Existantes ») et auxquelles un montant nominal agrégé de 788 500 000 euros pour les deux souches d’Obligations Existantes a été apporté ;





(ii) le montant final d’acceptation des Offres de Rachat; et





(iii) les Résultats pour chacune des souches d’Obligations Existantes.





Ces Offres de Rachat portant sur 1 250 000 000 d’euros de nominal des dettes subordonnées qui bénéficiaient d’une clause de grand-père, concomitant à l’émission de 750 000 000 d’euros de dettes Tier 2 venant à échéance en décembre 2034, permettent d’étaler le profil de maturité des dettes de Crédit Agricole Assurances et s’inscrivent dans sa politique de gestion active du capital.

Le 3 septembre 2024, Crédit Agricole Assurances a invité les porteurs qualifiés des Obligations (les « Porteurs Qualifiés ») à présenter leurs obligations en vue de leur rachat par Crédit Agricole Assurances selon les termes et conditions figurant dans le Tender Offer Memorandum. Les deux souches d’Obligations concernées par les Offres de Rachat sont des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2014 et 2015 par Crédit Agricole Assurances, bénéficiant actuellement d’une clause de grand-père, d’un montant en principal en circulation de 620 millions d’euros (ISIN FR0012444750) et 630 millions d’euros (ISIN FR0012222297) et portant intérêt aux taux fixes annuels de 4,25 % et 4,50 % révisables les 13 janvier et 14 octobre 2025, respectivement.

Les Offres de Rachat ont expiré le 10 septembre 2024 à 16h00, heure d’été d’Europe centrale (la « Date d’Expiration »). Conformément aux termes et conditions du document d’offre intitulé « Tender Offer Memorandum » en date du 3 septembre 2024 (le « Tender Offer Memorandum »), aucune Obligation apportée après la Date d’Expiration n’a été ni ne sera admise au rachat par Crédit Agricole Assurances dans le cadre des Offres de Rachat.

Montant Final d’Acceptation

Crédit Agricole Assurances annonce aujourd’hui que le montant final d’acceptation de ses Offres de Rachat (le « Montant Final d’Acceptation ») a été fixé à 788 500 000 euros, soit un montant supérieur au montant d’acceptation maximum de 750 000 000 d’euros précédemment annoncé, qui correspondait au montant d’obligations subordonnées (Subordinated Notes) Tier 2 nouvellement émises.

Résultats

Les Obligations valablement apportées à ou préalablement à la Date d’Expiration représentent un montant nominal agrégé de 788 500 000 euros pour les deux souches d’Obligations (le « Montant Valablement Apporté »).

Crédit Agricole Assurances a le plaisir d'annoncer pour chaque souche d’Obligations et comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

(i) le montant nominal pour chaque souche d’Obligations valablement apportées et admises au rachat par Crédit Agricole Assurances, et

(ii) le montant nominal pour chaque souche d’Obligations qui restera en circulation à la suite du règlement des Offres de Rachat.

Désignation des Obligations Existantes Code ISIN Prix de Rachat (1) Montant Valablement Apporté et admis au rachat Montant en circulation après le règlement des Offres de Rachat Obligations subordonnées perpétuelles au taux fixe révisable de 4,25% ISIN :

FR0012444750 100,25 % 374 500 000 euros 245 500 000 euros Obligations subordonnées perpétuelles au taux fixe révisable de 4,50% ISIN :

FR0012222297 101,10 % 414 000 000 d’euros 216 000 000 d’euros

(1) Conformément aux termes et conditions du Tender Offer Memorandum, les Porteurs Qualifiés dont les Obligations Existantes auront fait l’objet d’une Offre de Rachat valablement soumise et acceptée par Crédit Agricole Assurances recevront un montant en numéraire égal, pour chaque souche, au (i) Prix de Rachat concerné, multiplié par le montant nominal total des Obligations Existantes de la souche concernée présentées par le Porteur Qualifié à l’Offre de Rachat et acceptées par Crédit Agricole Assurances, plus (ii) le montant des intérêts courus, arrondi au 0,01 € le plus proche (0,005 € étant arrondi à l'unité supérieure).

Il est prévu que le règlement des Offres de Rachat intervienne le 13 septembre 2024, date à laquelle Crédit Agricole Assurances déposera auprès d’Euroclear, Clearstream ou Euroclear France (selon le cas), le montant en numéraire nécessaire au paiement du Prix de Rachat augmenté des intérêts accrus au Porteur Qualifié concerné. Euroclear, Clearstream ou Euroclear France (selon le cas) assureront le paiement à chaque Porteur Qualifié du Prix de Rachat augmenté des intérêts accrus lui revenant.

Les Obligations ainsi rachetées seront annulées par Crédit Agricole Assurances immédiatement à la suite du règlement des Offres de Rachat.

Pour plus de détails sur les termes et conditions des Offres de Rachat, il convient de se référer au Tender Offer Memorandum.

Uptevia agit dans le cadre de ces Offres de Rachat en tant que Tender Agent and Information Agent. Les Porteurs Qualifiés éligibles à participer aux Offres de Rachat peuvent ainsi adresser à Uptevia leurs questions concernant le règlement des Offres de Rachat, et demander à Uptevia la communication du Tender Offer Memorandum par téléphone +33 (0) 1 73 05 01 22 / +33 (0) 1 73 05 03 28 ou par courriel à sylvie.benacom@uptevia.com, sandrine.manga-ekambi@uptevia.com ou à CT-service-ost@uptevia.com.

Crédit Agricole Assurances est noté A/perspective stable par Standard & Poor’s.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 800 collaborateurs. Son chiffre d’affaires (« non GAAP ») à fin 2023 s’élève à 37,2 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

