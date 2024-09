La tercera temporada de Bitget TraderPro incluye desde operaciones de demostración hasta operaciones en tiempo real con un apoyo financiero de hasta 10.000 dólares por usuario

VICTORIA, Seychelles, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa de intercambio de criptomonedas y Web3 líder en el mundo, ha lanzado la tercera temporada de su popular concurso de operaciones, llamado programa TraderPro. Tras dos temporadas de éxito, TraderPro se ha consolidado como una plataforma de negociación de primer orden, que atrae usuarios de forma constante y recibe comentarios positivos generalizados. Bitget TraderPro es un reto para operar diseñado para ofrecer tanto aprendizaje como oportunidades de operaciones en el mundo real.

Los participantes comienzan operando con una cuenta de demostración, que les permite experimentar y practicar sin ningún riesgo financiero. Una vez que alcanzan hitos específicos, se gradúan para operar en vivo, en que Bitget proporciona apoyo financiero para tener la oportunidad de disfrutar de la emoción de obtener beneficios reales. Es una combinación ideal de aprendizaje y competición, ya que los operadores tienen la oportunidad de perfeccionar sus estrategias y aspirar a las mejores recompensas.

Tras completar el desafío de demostración, los participantes pasan a hacer operaciones reales con el soporte de financiación 1:1 de Bitget. Los operadores cualificados pueden crear subcuentas para operaciones de élite y convertirse en operadores de élite TraderPro. Bitget igualará su inversión (de 1000 a 5000 USDT), permitiéndole tomar mayores posiciones en todos los pares de operaciones. Con este apoyo, los operadores pueden aspirar a mayores beneficios minimizando el riesgo personal. El apalancamiento máximo sigue limitado a 20 veces en la fase 2.

El tema de esta temporada, TraderPro ha puesto en marcha "Nuevo aumento de la financiación hasta 10.000 dólares y desafío de monedas MEME", lo que ayuda a los usuarios de criptomonedas a practicar las operaciones y a que sean incentivados por sus esfuerzos. La fase de concurso durará unos treinta días, desde el 9 de septiembre hasta octubre de 2024, y se han fijado objetivos ambiciosos para impulsar la participación y el compromiso de los usuarios. Mediante el programa, Bitget apunta a convertir a 500 participantes en operadores de élite, para reforzar aún más su comunidad de operadores VIP.

Para garantizar la transparencia y fomentar la confianza, Bitget proporcionará informes diarios sobre el rendimiento de las operaciones, y ofrecerá actualizaciones en tiempo real sobre el progreso y los resultados de la competencia. El objetivo es mantener a los participantes informados y comprometidos durante todo el evento.

En función del éxito de las temporadas anteriores, en las que se registró un aumento del 107 % en la cantidad de participantes y del 73 % en la cantidad de referidos de la Temporada 1 a la Temporada 2, Bitget se ha comprometido a elevar aún más el estatus de TraderPro dentro de la comunidad de operadores. La introducción de estrategias promocionales integrales, que incluyen colaboraciones con líderes de opinión clave (KOL, por sus siglas en inglés) y planes de compromiso con la comunidad, muestra la dedicación de Bitget a mantener su posición de líder en el sector.

En conclusión, TraderPro Temporada 3 está destinada a ser una experiencia emocionante y gratificante tanto para los operadores principiantes como para los experimentados. Los participantes tienen la posibilidad de ganar hasta 10.000 dólares en premios de financiación, y se los anima a inscribirse pronto y aprovechar al máximo las ofertas del programa.

Para más información sobre TraderPro, visite aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es el principal exchange de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Además de prestar servicios a más de 25 millones de usuarios en más de 100 países y regiones, Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente con su innovadora funcionalidad de copy trading y otras soluciones financieras.

