Le quatrième rapport annuel sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) démontre l’engagement de Cologix à Grandir de manière durable

DENVER, 11 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord, a publié aujourd'hui son quatrième rapport annuel sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 2023. Le rapport présente les progrès réalisés au cours de l'exercice 2023 vers les objectifs ESG de Cologix et démontre l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable, de l'engagement communautaire et des pratiques commerciales responsables.



Le rapport ESG 2023 de Cologix souligne les aspirations de l’entreprise à atteindre la neutralité carbone, en utilisant des énergies renouvelables et en contribuant à un avenir plus durable.

« En tant que leader dans le domaine de la colocation de centres de données, nous reconnaissons l’importance de donner la priorité à la gestion environnementale et de réduire l’empreinte écologique de nos plus de 40 centres de données en Amérique du Nord », a déclaré Laura Ortman, PDG de Cologix. « Dans notre quatrième rapport ESG, nous démontrons comment Cologix adopte une stratégie de croissance durable alors que nous nous lançons dans notre parcours pour Grandir de manière durable. Nous ne prenons pas seulement des engagements pour aujourd’hui; nous façonnons un avenir où succès et durabilité s’entremêlent, créant ainsi une valeur durable sur toute notre empreinte. »

Les principaux points saillants du rapport ESG 2023 de Cologix sont les suivants:

Reconnaissance de l'industrie et certifications de durabilité. En 2023, Cologix a obtenu la médaille d'argent d'EcoVadis pour ses efforts en matière de développement durable. De plus, l'installation ASH1 de Cologix a été sélectionnée comme finaliste pour les DCD Global Awards 2023, en considération des technologies de pointe de l'industrie, de l'ingénierie impressionnante, de la conception unique et des stratégies durables déployées tout au long du processus de construction. De plus, plus de 60 % des sites éligibles de Cologix sont certifiés Energy Star. Cologix est en voie d'obtenir les certifications Energy Star et LEED-durabilité pour d'autres installations en 2024.



Progrès vers la neutralité carbone. Cologix utilise 68 % d'énergie sans carbone sur l'ensemble de l'empreinte de l'entreprise pour les émissions de Scope 1 et 2. Cologix a identifié ses principales catégories d'émissions de Scope 3 et a lancé un processus pour les quantifier d'ici 2025 sur la base du protocole GHG.



Cologix utilise 68 % d’énergie sans carbone sur l’ensemble de l’empreinte de l’entreprise pour les émissions de Scope 1 et 2. Cologix a identifié ses principales catégories d’émissions de Scope 3 et a lancé un processus pour les quantifier d’ici 2025 sur la base du protocole GHG. Investir dans un avenir plus durable. Cologix a embauché Shafaq Hedstrom au poste de cheffe de la stratégie énergétique pour élaborer une stratégie énergétique globale utilisant un mélange diversifié de ressources énergétiques dans ses installations. Cologix a investi 7 millions de dollars en 2023 (32 millions de dollars depuis 2016) dans des dépenses d'investissement liées à l'ESG, a réalisé 205 projets d'investissement liés à l'ESG depuis 2020 et continue de rechercher des projets ayant un impact ESG au niveau local, régional et national.



Engagement continu en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. En plus d'établir une politique DEI indépendante, de poursuivre la formation DEI avec un taux d'achèvement de 100 % parmi les employés et d'atteindre un taux d'embauche diversifié de 15 %, Cologix a développé et lancé son premier programme de formation Women in Leadership pour élargir les capacités de leadership des employées très performantes et à fort potentiel.

Téléchargez le rapport ESG 2023 complet de Cologix pour en savoir plus sur les progrès réalisés par l'entreprise en matière d'environnement, de social et de gouvernance dans l'ensemble de son empreinte globale.

À propos de Cologix Inc.

Cologix vous propose des centres de données sur 12 marchés à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l’évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l’un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Des Moines, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou courriel . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter .

