FLEX-O SIGNE UNE TROISIÈME IMPLANTATION DANS LA CAPITALE AVEC FLEX-O PARIS HAUSSMANN

Après avoir annoncé son implantation au 47 rue de Monceau et au 42-44 rue de Rome, FLEX-O annonce sa 3e implantation à Paris avec « FLEX-O PARIS HAUSSMANN», une adresse prestigieuse située au 69 boulevard Haussmann (Paris 8e) en mono-utilisateur dans un immeuble d’angle haussmannien propriété du fonds Encore+ géré par LaSalle Investment Management (« LaSalle »).

Le bâtiment, dont l’asset management est assuré par LaSalle, sera entièrement rénové, avec notamment un changement des ouvrants en façade, par les équipes de FLEX-O / GROUPE COURTIN.

Cette nouvelle implantation confirme la volonté de FLEX-O, filiale du GROUPE COURTIN, de renforcer sa présence dans la capitale avec 10 sites à l’horizon 2028, tout en poursuivant son objectif de 50 sites en France.

En 4 ans, FLEX-O couvre déjà 10 métropoles françaises majeures, avec 18 implantations : Lille (à deux reprises), Rennes (à deux reprises), Nantes, Bordeaux (à deux reprises), Montpellier (à deux reprises), Lyon (à deux reprises), Nice, Sophia Antipolis (à deux reprises), Nancy et enfin Paris (à trois reprises).

Situé au cœur du prestigieux 8e arrondissement, au 69 boulevard Haussmann, FLEX-O PARIS HAUSSMANN bénéficie d'un emplacement stratégique et parfaitement accessible. Le centre prend place dans un bâtiment haussmannien emblématique alliant accessibilité et prestige, sur une des principales artères commerçantes de la capitale et du Quartier Central des Affaires, à proximité des grands magasins.

FLEX-O PARIS HAUSSMANN s’étend sur plus de 6 700 m2 répartis sur sept étages de standing et proposera des postes de travail entièrement équipés, 4 salles de réunion de différentes capacités, 22 box téléphoniques, 1 espace événementiel privatisable et 400 m2 espaces de coworking, pensés pour favoriser la créativité et la collaboration. Le site est parfaitement desservi par les transports en commun : à 150 mètres de la gare Saint-Lazare, à quelques minutes à pied des stations de métro des lignes 3, 8, 9, 12, 13 et 14, ainsi que des RER A et E, avec un parking de 95 places dans l’immeuble, côté rue des Arcades ; le tout facilitant ainsi les déplacements quotidiens.

Ce bâtiment offre des vues imprenables sur la rue des Mathurins et la rue des Arcades, bordant un jardin, ainsi que 140 m2 de patio central arboré.

Lors de son ouverture, prévue en Mars 2025, le nouveau centre proposera une gamme de services ultra-premium et disposera des dernières technologies, conformément à l’ADN de FLEX-O, pour garantir un confort optimal et un environnement de travail stimulant.

Pour cette transaction, BNP Paribas Real Estate a représenté les deux parties.

Christophe COURTIN, Fondateur et Président Directeur Général de FLEX-O, déclare : « Avec cette nouvelle implantation dans l'un des plus beaux boulevards de Paris, au sein de l'un de ses bâtiments les plus iconiques, nous renforçons notre présence dans la capitale et franchissons une étape décisive dans notre développement. FLEX-O PARIS HAUSSMANN se distingue non seulement par son emplacement stratégique mais aussi par la qualité exceptionnelle de ses prestations qui témoigne de notre engagement à fournir à nos clients des lieux de travail prestigieux et accessibles. Ce bâtiment haussmannien emblématique, avec ses 6 700 m2 répartis sur 7 étages de standing, offre un niveau de services et de confort inédit. Nous sommes ravis de nous associer à LaSalle pour concrétiser notre vision du flexoffice et du coworking qui allie innovation, écoresponsabilité et flexibilité, répondant aux besoins diversifiés des entreprises modernes de tout type. »

Beverley KILBRIDE, Chief Operating Officer, Europe, LaSalle Investment Management, commente : « Accueillir FLEX-O au 69 boulevard Haussmann démontre la flexibilité de ce bâtiment pour s’adapter à une diversité d’usages et de configurations d’aménagement. L’offre unique de FLEX-O, son approche respectueuse de l’environnement ainsi que son expérience dans la réhabilitation et construction de bâtiments nous ont convaincus de lui confier la réalisation des travaux afin de redynamiser l’attractivité de cet immeuble de référence en vue de son exploitation en espaces flexibles et écoresponsables. Je tiens également à souligner la qualité des échanges que nous avons eus avec les équipes de Christophe Courtin, qui nous ont permis de conclure cet accord dans de bonnes conditions. »