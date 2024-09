HIGHCO : Résultats Semestriels 2024

Aix-en-Provence, le 11 septembre 2024 (18h)

HIGHCO : ACTIVITÉ, RÉSULTATS ET RENTABILITÉ S1 2024 STABLES ; GUIDANCES 2024 PRÉCISÉES AVEC UN S2 ATTENDU, COMME ANTICIPÉ, EN BAISSE

Niveau d’activité S1 2024 conforme aux attentes

Marge Brute (MB) S1 2024 de 37,70 M€ en léger repli de -0,6% à PCC ( 1 ) .

. Forte croissance du pôle Activation (+10,9% PCC), repli des activités Mobile (-7,4% PCC) et Agences & Régies (-14,2% PCC).

Activités en France stables (+0,0% PCC) et repli à l’International (-4,7% PCC).





Résultats et rentabilité stables

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) (2) stable à 9,60 M€ (-0,2%).

stable à 9,60 M€ (-0,2%). Marge opérationnelle (2) de 25,5% (+10 points de base).

de 25,5% (+10 points de base). Résultat opérationnel courant de 8,99 M€, en légère baisse de -1,2%.

Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté (3 ) stable à 6,22 M€ (+0,9%).

stable à 6,22 M€ (+0,9%). Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté(3) de 0,32 €, en hausse de +2,7%.





Situation financière solide

Capacité d’autofinancement (CAF) de 8,59 M€ (hors IFRS 16), en hausse de +1,45 M€.

Cash net(4) hors ressource nette en fonds de roulement de 21,38 M€ au 30 juin 2024, en hausse de +1,98 M€ par rapport au 31 décembre 2023.

Guidances 2024 précisées

Marge brute en repli de l’ordre de -9%.

Marge opérationnelle supérieure à 16%.



(en M€) S1 2024 S1 2023 retraité Variation

S1 2024 / S1 2023 retraité Marge brute 37,70 37,92 -0,6% Résultat des Activités Ordinaires(2) 9,60 9,62 -0,2% Marge opérationnelle(2) (en %) 25,5% 25,4% +10bps Résultat Opérationnel Courant 8,99 9,11 -1,2% Résultat Opérationnel 9,23 9,13 +1,1% Résultat Net Part du Groupe 6,36 6,34 +0,3% Résultat Net Part du Groupe ajusté(3) 6,22 6,16 +0,9% Bénéfice net par action ajusté(3) (en €) 0,32 0,31 +2,7% Capacité d’autofinancement (excl. IFRS 16) 8,59 7,13 +1,45 M€ Cash net(4) hors ressource nette en fonds de roulement 21,38 19,39 +1,98 M€

(1) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable). Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de High Connexion Italie ont été présentées comme des activités arrêtées à compter du quatrième trimestre 2023. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre du S1 2023 ont été retraitées de l’impact de High Connexion Italie. Ainsi, les données PCC sont égales aux données retraitées en 2023.

(2) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration. Marge opérationnelle : RAO / Marge brute.

(3) Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté : Résultat Net Part du Groupe hors autres produits et charges opérationnels (S1 2024 : produit de 0,24 M€ ; S1 2023 : produit de 0,03 M€) et hors résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession (S1 2024 : perte de 0,10 M€ ; S1 2023 : bénéfice de 0,16 M€) ;

Bénéfice net par action (BNPA) ajusté basé sur un nombre de titres moyen de 19 736 546 au 30/06/24 et de 20 084 698 au 30/06/23.

(4) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : Disponibilités et VMP moins dette financière brute courante et non courante à la clôture de la période.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « HighCo enregistre des résultats semestriels solides et conformes aux attentes, grâce à la bonne dynamique du pôle Activation. Le Groupe maintiendra un niveau de rentabilité supérieur à 16% en 2024, malgré la baisse d’activité liée à Casino prévue au second semestre. »

PERFORMANCES FINANCIÈRES AU S1 2024

Niveau d’activité conforme aux attentes

Sur le S1 2024, les activités du Groupe s’affichent en léger repli de -0,6% à 37,70 M€, avec :

la forte croissance du pôle Activation ( +10,9% PCC ; 53,8% de la marge brute du Groupe), liée à la forte hausse des volumes de coupons traités en France (+28%) et à la très bonne dynamique des activités d’offres promotionnelles ;

( ; 53,8% de la marge brute du Groupe), liée à la forte hausse des volumes de coupons traités en France (+28%) et à la très bonne dynamique des activités d’offres promotionnelles ; le repli du pôle Mobile ( -7,4% PCC ; 20,8% de la marge brute du Groupe) avec d’une part une activité de push SMS en croissance et, d’autre part, le ralentissement des activités d’agence Mobile ;

( ; 20,8% de la marge brute du Groupe) avec d’une part une activité de push SMS en croissance et, d’autre part, le ralentissement des activités d’agence Mobile ; la baisse anticipée du pôle Agences & Régies (-14,2% PCC; 25,5% de la marge brute du Groupe).





En France, la marge brute au S1 2024 est stable à 33,18 M€. La France représente 88,0% de la marge brute du Groupe sur le semestre. Cette performance s’explique par la très bonne dynamique des activités de traitement des coupons et autres offres promotionnelles, tandis que les activités d’agence du pôle Mobile et du pôle Agences & Régies sont, comme anticipé, en repli.

A l’International, la marge brute au S1 2024 est en retrait de -4,7% PCC à 4,52 M€. L’International représente 12,0% de la marge brute du Groupe sur le semestre.

En Belgique, la marge brute est en repli de -5,3% à 4,02 M€ compte tenu de la baisse d’activité de traitement des coupons, partiellement compensée par la dynamique positive sur les activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles.

Les activités en Espagne sont en légère croissance de +0,7% à 0,50 M€ et représentent 1,3% de la marge brute du Groupe.

Résultats et rentabilité stables

Le RAO est stable à 9,60 M€ sur le S1 2024 (-0,2%), avec une progression en France (+3,0% à 8,93 M€) grâce à une bonne maîtrise des coûts et une baisse à l’International (-29,6% à 0,67 M€).

La marge opérationnelle du S1 2024 (RAO / MB) s’établit à 25,5%, en légère progression de 10 points de base.

Après des charges de restructuration en légère hausse (S1 2024 : 0,60 M€ ; S1 2023 retraité : 0,51 M€), le résultat opérationnel courant s’établit à 8,99 M€, en légère baisse de -1,2% (S1 2023 retraité : 9,11 M€).

Le résultat opérationnel du S1 2024 s’affiche quant à lui en légère hausse de +1,1% à 9,23 M€ (S1 2023 retraité : 9,13 M€), compte tenu d’autres produits et charges opérationnels pour 0,24 M€ liés principalement à la réévaluation de la juste valeur de la quote-part de 29,2% antérieurement détenue dans RetailTech pour 0,18 M€.

Le résultat financier du S1 2024 s’affiche à 0,87 M€, en forte hausse de 0,51 M€, essentiellement grâce aux produits de trésorerie (0,99 M€).

La charge d’impôt est stable à 2,66 M€ au S1 2024, faisant ressortir un taux effectif d’impôt de 26,9%, en baisse de 130 points de base par rapport au S1 2023 retraité.

Le résultat des activités arrêtées ou en cours de cession représente une perte de 0,27 M€ sur le semestre (S1 2023 retraité : bénéfice de 0,34 M€) principalement à la suite de l’arrêt des activités en Italie.

Le RNPG ajusté est en légère hausse de +0,9% à 6,22 M€ (S1 2023 retraité : 6,16 M€), pour un RNPG publié qui ressort stable à 6,36 M€ (S1 2023 : 6,34 M€).

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA ajusté de 0,32 € sur le semestre, en progression de +2,7% par rapport au S1 2023 retraité (0,31 € par action).

Situation financière solide

La capacité d’autofinancement s’élève à 10,26 M€, en hausse de +1,61 M€ par rapport au S1 2023. Hors impact de la norme IFRS 16 (Contrats de location), la capacité d’autofinancement s’élève à 8,59 M€, en hausse de +1,45 M€ par rapport au S1 2023.

Le cash net (excédent net de trésorerie) au 30 juin 2024 s’établit à 68,68 M€, en hausse de 2,55 M€ par rapport au 31 décembre 2023. Hors ressource nette en fonds de roulement (47,30 M€ au 30 juin 2024), le cash net s’affiche à 21,38 M€, en hausse de +1,98 M€ par rapport au 31 décembre 2023.

FAITS MARQUANTS DU S1 2024

Evolution du marché et impacts pour HighCo, le partenaire des marques et des retailers

Après deux années de forte inflation, le « prix » reste un élément central dans la décision d’achat. La déflation enregistrée sur les produits alimentaires depuis le mois de mai (Circana – Août 2024) ne suffit pas à faire évoluer les comportements des consommateurs qui conservent leurs habitudes de réduction des dépenses.

Ils privilégient les enseignes pratiquant les politiques tarifaires les plus agressives ainsi que les offres promotionnelles les plus attractives. Ainsi, 71% des Français déclarent acheter davantage de produits en promotion (étude Ipsos – Juin 2024). Cette situation alimente la croissance des activités promotionnelles de HighCo en France.

Dans ce contexte, le pôle Activation enregistre une forte hausse de ses activités promotionnelles avec un volume de coupons de réduction traités en hausse de +28% au S1 2024.

HighCo accompagne les marques et notamment son client Procter & Gamble, particulièrement actif dans le domaine de la promotion différée et de l’enrichissement de la « connaissance consommateur ».

Avec la plateforme HighCo Merely, le Groupe assure également le pilotage de la promotion personnalisée de Carrefour dont les résultats prometteurs ouvrent de nouvelles perspectives de collaboration.

En matière de digitalisation des coupons de réduction, les innovations portées par HighCo contribuent aussi au dynamisme du pôle Activation :

le volume de coupons dématérialisés enseigne traités par HighCo au S1 2024 est en hausse de +110% par rapport au S1 2023 ;

traités par HighCo au S1 2024 est en hausse de +110% par rapport au S1 2023 ; l’implémentation du coupon de réduction mobile universel au sein des caisses des magasins Monoprix est confirmée avant la fin du second semestre.

Par ailleurs, à la suite de la vente de ses hypermarchés et supermarchés, le groupe Casino se recentre sur la distribution de proximité et annonce un plan de relance articulé autour de trois actions principales :

la baisse des prix,

l’amélioration des services en magasin,

la rénovation des points de vente.





Comme anticipé, la réduction du parc magasins du groupe Casino pèsera fortement sur l’activité de HighCo au second semestre. Les discussions initiées avec la nouvelle équipe dirigeante du groupe Casino se poursuivent afin d’établir un nouveau périmètre de collaboration pour les années 2025 et 2026.

Stratégie RSE : renouvellement de la médaille GOLD EcoVadis

HighCo annonce avoir obtenu en juillet 2024 le renouvellement de son classement « GOLD » par EcoVadis pour ses performances RSE et achats responsables, avec un score global de 73 (sur 100). Cette évaluation détaillée permet de mesurer le degré de maturité des politiques ainsi que des actions menées sur la base de 21 enjeux regroupés en 4 thèmes : Environnement, Social & Droits Humains, Éthique et Achats Responsables. Le classement « GOLD » renouvelé place toujours HighCo dans le top 5% des entreprises les plus performantes évaluées selon la nouvelle méthodologie EcoVadis, plus exigeante.

Le Groupe s'engage à poursuivre ses actions en matière de développement durable avec le déploiement de sa nouvelle feuille de route stratégique à horizon 2030 : « Impact 2030 ».

GUIDANCES 2024 PRÉCISÉES

Les résultats publiés au S1 2024 et la baisse d’activité anticipée au S2 2024 permettent au Groupe de préciser ses guidances 2024 comme suit :

une marge brute revue de « en baisse de l’ordre de -10% » à « en baisse de l’ordre de -9% » (MB 2023 : 74,35 M€) ;

revue de « en baisse de l’ordre de -10% » à (MB 2023 : 74,35 M€) ; une marge opérationnelle (RAO / MB) revue de « supérieure à 15% » à « supérieure à 16% » (marge opérationnelle 2023 : 22,1%).

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu le jeudi 12 septembre 2024 à 10h00. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société (www.highco.com) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Info. Fi. – Présentations des résultats aux analystes ».

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 12 septembre 2024 à 10h

Marge brute T3 2024 et 9 mois 2024 : mercredi 16 octobre 2024

Marge brute T4 2024 et 12 mois 2024 : mercredi 22 janvier 2025

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe