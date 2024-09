Alerte : Présentation mondiale de Cyber A.I. Group à 13:00 CET Today

MONACO, 12 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cyber ​​A.I. Group, une société de services de cybersécurité, d'intelligence artificielle et de technologies de l'information, spécialisée dans l'acquisition d'un large éventail de sociétés de services connexes à l'échelle mondiale, a annoncé sa présentation aux investisseurs qui aura lieu aujourd'hui à Monaco. L'événement sera diffusé en direct à partir de 13h00 CET (7h00 heure de l'Est) et détaillera la vision stratégique de Cyber ​​AI et son engagement envers sa trajectoire de croissance.



Propulsée par Company Webcast, une filiale d'Euronext, cette présentation souligne l'engagement de Cyber ​​AI en matière de transparence et d'engagement des investisseurs alors qu'elle se prépare à sa prochaine transition vers les marchés publics.

Date : 12 Septembre 2024

Heure : 13:00 CET

Diffusion en direct : accessible via le Webcast de l'entreprise

https://channel.royalcast.com/landingpage/cyber-ai/20240912_1/

Au cours de la présentation, le président et fondateur de Cyber ​​AI, A.J. Cervantes, Jr., donnera un aperçu détaillé des plans stratégiques de l'entreprise, notamment de la monétisation des avancées existantes dans la technologie de l'IA et des initiatives d'expansion du marché. La session offrira également un aperçu de la feuille de route de l'entreprise pour la prochaine phase de croissance et de ses préparatifs en vue de la cotation en bourse sur Euronext.

“Aujourd'hui marque un moment décisif pour Cyber ​​A.I. Group, car nous présentons notre vision de l'avenir. Notre engagement à stimuler l'innovation et à offrir une valeur exceptionnelle est inébranlable alors que nous avançons avec confiance vers notre statut de société cotée en bourse. Cette présentation démontre la force de notre stratégie d'achat et de construction et la profondeur de notre ambition en matière de cybersécurité et d'IA” – Walt Hughes, PDG de Cyber ​​A.I. Group

La diffusion en direct offrira aux investisseurs et aux parties intéressées une opportunité exclusive d'avoir un aperçu du leadership de Cyber ​​AI et d'acquérir une compréhension complète de l'orientation future de l'entreprise et du potentiel de marché.

Les parties intéressées peuvent se connecter à 13h00 CET via la plateforme Webcast de l'entreprise. Si vous ne pouvez pas assister à l'événement en direct, un enregistrement sera disponible sur la même plateforme pour votre commodité.

Pour assister au webcast, veuillez vous inscrire à l'adresse suivante : https://channel.royalcast.com/landingpage/cyber-ai/20240912_1/

À propos de la société Webcast par Euronext

Company Webcast, filiale d'Euronext, se consacre à la fourniture de services de streaming de haute qualité pour les communications d'entreprise. Company Webcast est le leader du marché des webcasts et webinaires haut de gamme, travaillant avec des entreprises de taille moyenne et de grande taille ainsi qu'avec des organisations à but non lucratif. Proposant des services professionnels de webcast et de webinaire dans le monde entier, Company Webcast permet aux entreprises de se connecter avec les investisseurs et les parties prenantes grâce à des webcasts en direct et à du contenu à la demande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.companywebcast.com.

À propos d'Euronext

Euronext est la principale infrastructure de marché paneuropéenne, reliant les économies européennes aux marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Elle exploite des bourses réglementées en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège et au Portugal. Avec près de 1 900 émetteurs cotés et une capitalisation boursière d'environ 6 600 milliards d'euros à fin décembre 2023, elle dispose d'une franchise de premier ordre inégalée et d'une solide clientèle nationale et internationale diversifiée. Euronext exploite des marchés d'actions et de produits dérivés réglementés et transparents, l'un des principaux marchés électroniques de négociation de titres à revenu fixe en Europe et est le plus grand centre de cotation de titres de créance et de fonds au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.euronext.com.

À propos de Cyber ​​A.I. Group

Cyber ​​A.I. Group est une société internationale engagée dans l'acquisition et la gestion d'entreprises mondiales de cybersécurité et de services informatiques. Cyber ​​A.I. poursuit une stratégie « Buy-and-Build » très proactive pour étendre rapidement ses activités à l'international en acquérant un large éventail de sociétés de services informatiques et en les repositionnant pour répondre aux besoins en forte croissance du marché de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle (IA). La société a développé un pipeline actif de plus de 300 acquisitions potentielles qui sont à différents stades d'analyse. L'objectif initial de la société est d'acquérir plusieurs sociétés représentant un chiffre d'affaires global annualisé de 100 millions de dollars au cours des douze à vingt-quatre prochains mois. Le modèle commercial de Cyber ​​A.I. est axé sur l'acquisition et la consolidation de sociétés de services informatiques ayant une capacité avérée dans le domaine des services technologiques conventionnels et disposant d'un flux de trésorerie important. Cet accent mis sur les sociétés conventionnelles ayant un chiffre d'affaires et un EBITDA élevés distingue Cyber ​​A.I. de l'explosion des startups d'IA qui pourraient fonder leur avenir sur une seule percée technologique qui pourrait ne jamais se concrétiser. Cette stratégie « Buy-and-Build » offre à Cyber ​​A.I. une flexibilité maximale en matière de diversification et de gestion des risques pour se lancer dans de nouveaux domaines et saisir les opportunités de marché en évolution rapide. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.cyberaigroup.io

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/423454bb-1a03-4d71-8199-4149ce813cb4