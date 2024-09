Nexans investit 90 millions d’euros pour accompagner la croissance de l’éolien offshore en Europe



_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans investit 90 millions d’euros dans ses usines belges de Charleroi et d’Erembodegem et sur son site de Calais, en France, afin d’accompagner la croissance de l’éolien offshore et des interconnexions sous-marines





Cet investissement couvrira la construction à Charleroi, en Belgique, d’une nouvelle tour de 53 m pour l’isolation de câbles terrestres, ainsi que la mise à niveau du site pour la production des câbles terrestres de 525 kV stipulés par l’accord-cadre conclu avec TenneT





Nexans réaffirme sa stratégie de long terme axée sur l’électrification, et son soutien au développement des sources d’énergies renouvelables





Paris, le 12 septembre 2024 – Nexans, leader mondial de la transition énergétique, annonce un programme d’investissements à hauteur de 90 M€ visant à soutenir la croissance de l’éolien offshore en Europe. Ce programme comprend la construction d’une tour de 53 m pour l’isolation de câbles terrestres sur le site Nexans de Charleroi, en Belgique, ainsi que la mise en production de câbles terrestres de 525 kV CCHT d’une section de 3 000 mm2. Conformément aux termes d’un accord-cadre conclu en 2023, ces derniers sont destinés aux trois grands projets d’infrastructure actuellement menés par TenneT : BalWin 3, LanWin 4 et LanWin 2.

Nexans poursuit une stratégie de long terme axée sur l’électrification, qui implique un soutien actif au développement des énergies renouvelables. L’investissement annoncé s’inscrit parfaitement dans cette vision d’avenir, et favorise notre cheminement vers la prochaine révolution électrique.

Le plan d’investissement vise une montée en puissance des processus de fabrication, avec l’installation d’une nouvelle ligne de câble, d’un système de dégazage spécifiquement conçu pour les câbles CCHT, et d’une nouvelle chaîne de tréfilage qui augmentera notre capacité de production de câbles en aluminium. Si l’essentiel des investissements cible l’usine Nexans de Charleroi, les autres sites du Groupe en bénéficieront également avec la construction à Calais d’un nouveau laboratoire CCHT, dont une salle sera entièrement consacrée aux essais de câbles CCHT de 525 kV, ou encore l’installation d’une nouvelle presse à injection dans l'usine d'accessoires électriques, en collaboration avec les équipes d'Erembodegem, en Belgique. Le programme d’investissements débutera en 2025 et se prolongera jusqu’au terme des travaux, prévu fin 2026.

Par ailleurs, le site Nexans de Charleroi sera relié au réseau navigable wallon et au projet de plateforme logistique multimodale initié par la métropole, ce qui réduira de 85 % ses émissions de CO 2 liées au transport.

Pascal Radue, Vice-président exécutif Production et transmission chez Nexans, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer ce plan d’investissement, qui affermit notre position de leader de la transition énergétique. La possibilité de fabriquer des câbles terrestres allant jusqu’à 525 kV est un facteur décisif qui maintiendra le Groupe à la pointe de cette transition pendant de longues années à venir. Nous sommes impatients d’achever cette mise à niveau critique de nos outils de production, afin d’accompagner la croissance toujours plus soutenue de la demande mondiale d’électricité ».

