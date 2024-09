Le PIONeeR Project présentera pour la première fois les résultats de son étude clinique de phase Ib/IIa lors de l’ESMO 2024

Le symposium présidentiel "Eyes to the future" sera l'occasion de présenter pour la première fois la partie essai clinique du PIONeeR Project (Precision Immuno-Oncology for advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients with PD-(L)1 ICI Resistance).

PIONeeR est un ambitieux projet international de recherche hospitalo-universitaire (RHU) qui s'attaque au défi majeur de la résistance aux inhibiteurs des points de contrôle immunitaire PD-1(L1) chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) de stade avancé. Le projet comprend un programme de biomarqueurs (plus de 400 biomarqueurs) et un essai clinique ombrelle (4 combinaisons d’inhibiteurs de points de contrôle immunitaire).

L'essai PIONeeR a un design innovant et flexible en termes de reporting de l'essai et de prise de décision, afin d'identifier des signaux d'efficacité pour de nouvelles combinaisons d'ICI chez des patients atteints de NSCLC avancé en progression après un traitement par anti-PD1(L1).





Marseille, France, le 12 septembre 2024 – Le consortium du PIONeeR Project a annoncé aujourd'hui que le Pr Pascale Tomasini, investigateur principal de l’étude clinique randomisée de type « ombrelle » de phase précoce PIONeeR, présentera les premiers résultats de l’essai dans le cadre du Symposium Présidentiel III « Eyes to the future » au prochain congrès de la Société Européenne d'Oncologie Médicale (ESMO), qui se tiendra du 13 au 17 septembre 2024 à Barcelone, Espagne, et en virtuel.

" L'essai PIONeeR est une collaboration réussie, menée sur plusieurs fronts à la fois, avec toute l'artillerie à notre disposition, pour explorer comment surmonter la résistance aux inhibiteurs de PD-(L)1 en administration séquentielle ou concomitante dans les NSCLC avancés. L'essai clinique est maintenant terminé et nous menons des analyses approfondies des biomarqueurs qui, nous l'espérons, éclaireront la voie à suivre pour relever ce défi majeur », a déclaré le professeur Fabrice BARLESI, coordinateur du PIONeeR Project, directeur général de Gustave Roussy et professeur à l'Université Paris-Saclay. "J'aimerais souligner l'altruisme exceptionnel dont ont fait preuve nos patients qui ont été plus de 450 recrutés pour le volet consacré aux biomarqueurs du PIONeeR Project et plus de 150 sélectionnés pour être inclus dans le volet essai clinique. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants : leur dévouement nous a permis de faire un pas de géant dans l'avancement de cette étude ».

Details de la présentation au congrès ESMO 2024 :

Symposium présidentiel III : "Eyes to the future"

Titre : Precision Immuno-Oncology for advanced Non-small cell lung cancer (NSCLC) patients with PD-(L)1 inhibitors Resistance (PIONeeR): a phase Ib/IIa clinical trial targeting identified resistance pathways

LBA8 Intervenante : Pr Pascale Tomasini, Aix Marseille Université, AP-HM, Unité des essais cliniques de phase précoce en oncologie, investigateur principal de l'essai clinique randomisé de phase précoce PIONeeR

L’abstract sera disponible sur le site internet de l'ESMO : ESMO Congress 2024 - Conference Calendar. Tous les abstracts acceptés seront publiés dans le livre des abstracts du Congrès ESMO 2024, un supplément au journal officiel de l'ESMO, Annals of Oncology.

***

A propos du PIONeeR Project

Lauréat du 3e appel à projets « Recherche Hospitalo-Universitaire en Santé » dans le cadre du programme « Investissements d’Avenir », le PIONeeR Project réunit plus de 100 scientifiques provenant de 3 pays, 8 laboratoires de recherche et 16 hôpitaux, tous engagés dans cette aventure scientifique, médicale et humaine. Le projet a recruté plus de 450 patients pour son programme de biomarqueurs et 114 patients pour l’essai clinique de phase Ib/IIa PIONeeR, qui est maintenant terminé, tandis que les analyses approfondies des biomarqueurs sont en cours. Les partenaires du projet PIONeeR sont Marseille Immunopôle (MI), Aix-Marseille Université (amU), Inserm, CNRS, ainsi que 4 centres de recherche et de technologie (CIML, CRCM, CIPHE, MImAbs), l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), l’Institut Paoli-Calmettes, le Centre Léon-Bérard, Gustave Roussy et des partenaires industriels tels que AstraZeneca, ImCheck Therapeutics, Innate Pharma et Veracyte. Ce projet, d’une durée de 7 ansi, a bénéficié d’un financement du gouvernement français (ANR-17-RHUS-0007).

i Projet initialement prévu sur 5 ans. Une période de prolongation a été accordée, notamment en raison de la crise du Covid.

