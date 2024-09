MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark vinder renoveringsopgave i København for AAB

Den almene boligforening AAB har valgt MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark som hovedentreprenør på en gennemgribende renovering af afdelingen på Stærevej i Københavns Nordvestkvarter, der udgøres af fire højhuse med otte etager og fem blokke i fire etager samt værksted og fællesvaskeri.

Opgaven har en samlet kontraktsum på omkring 300 mio. kr. inkl. moms og udføres over ca. tre år med støtte fra Landsbyggefonden. Renoveringsarbejdet indledes i foråret 2025 og omfatter blandt andet sammenlægning af boliger, etablering af nye altaner, opførelse af et fælleshus og nye legepladser samt tiltag, der skal skabe bedre trafikforbindelse og øge trygheden i området.

”Sammen med byggeri og anlæg, så er renovering et vigtigt fokuspunkt for os, hvor det er vigtigt for os at levere en høj kvalitet på alle projekter. Vores team på Stærevej kommer til at sætte alt ind for at aflevere en flot renovering og holde et meget højt kommunikationsniveau både med beboerne og bygherren,” siger Carsten Lund, der er administrerende direktør i MT Højgaard Danmark.

Aftalen påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2024. Forventningerne er uændret en omsætning på 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-425 mio. kr.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernchef Steffen Baungaard og finansdirektør (CFO) Rasmus Untidt på telefon +45 31 21 68 72.

Vedhæftet fil