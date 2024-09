„INVL Technology“ valdomų įmonių naujienos: Stabilų „NRD Companies“ 2024 m. pirmąjį pusmetį lėmė dėmesys strategijai

2024 m. rugsėjo 12 d. – „NRD Companies“, Lietuvoje veiklą vykdanti tarptautinė įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų kūrime ir strateginių konsultacijų teikime, paskelbė 2024 m. pirmojo pusmečio rezultatus.

Per 2024 m. pirmąjį pusmetį grupė išlaikė stabilią EBITDA (veiklos pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) ir fiksavo pasiekimus viešajame bei privačiame sektoriuose.

„NRD Companies“ ir toliau daug dėmesio skyrė sprendimų kūrimui ir konsultacijų teikimui registrų, mokesčių bei kitoms viešojo sektoriaus institucijoms Afrikoje, Karibuose ir Pietryčių Azijoje. Be to, kuriami nuosavi sprendimai ir beveik 30 metų patirtis „NRD Companies“ leido prisidėti prie skaitmeninės transformacijos skatinimo bei ilgalaikės vertės kūrimo klientams visame pasaulyje. Verslo atsparumą ir tęstinumą stiprino bendradarbiavimas su viešojo sektoriaus klientais, o potencialo plėtrai teikė finansų sektoriaus klientai.

Svarbiausi 2024 m. pirmojo pusmečio finansiniai duomenys

Pajamos: Per pirmąjį 2024 m. pusmetį „NRD Companies“ konsoliduotos pajamos siekė 5,015 mln. eurų. Lyginant su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo fiksuotas istorinis 98 proc. augimas iki 6,2 mln. eurų, šis rodiklis susitraukė 19 proc.

EBITDA: „NRD Companies“ EBITDA padidėjo iki 589 tūkst. eurų, lyginant su 567 tūkst. eurų 2023 m. pirmąjį pusmetį.

„NRD Companies“ generalinis direktorius Mindaugas Glodas komentuoja 2024 m. pirmojo pusmečio finansinius rezultatus

„2024 m. pirmąjį pusmetį „NRD Companies“ demonstravo stabilius veiklos rezultatus, išlaikė stabilų EBITDA rodiklį ir dar labiau sustiprino savo pozicijas tikslinėse rinkose. Mūsų gebėjimas išlaikyti pelningumą rodo veiklos atsparumą ir efektyvų strateginį valdymą.

2023 m. pirmąjį pusmetį stebėjome istorinį augimą – konsoliduotos bendrovės pajamos augo 98 %, todėl 2024 m. siekėme užtikrinti verslo stabilumą. Pirmojo pusmečio stabili EBITDA demonstruoja mūsų gebėjimą pasinaudoti pasaulinės rinkos teikiamomis galimybėmis, efektyviai valdant išlaidas ir riziką.

Rezultatai rodo, kad ir toliau užimame stiprias pozicijas pasaulinėje el. registrų, mokestinių sprendimų ir el. paslaugų sektoriuose. Prie inovacijų prisidedame per savo kuriamą nuosavą vieningą registrų platformą (URP© - Unified Registry Platform) ir virtualią fiskalinių įrenginių valdymo sistemą (VFDMS© – Virtual Fiscal Device Management System).

Nuotaikos - optimistinės. Prognozės rodo, kad 2024 m. pasaulio vyriausybės skirs 7–15 % savo informacinių technologijų biudžeto mokesčių administravimo sistemų ir skaitmeninių registrų tobulinimui (šaltinis: Pasaulio ekonomikos forumo ir Pasaulio banko duomenys).

Tai atitinka ir OECD 2023 m. skelbtas prognozes, kurios numato, kad 5–10 % investicijų bus skirta mokesčių sistemoms. Be to, tarptautinių verslo registrų ataskaita (International Business Registers Report (IBBR)) pabrėžia, kad daugiau nei 80 % šalių jau pradėjo registrų skaitmeninės transformacijos projektus, siekdamos pagerinti efektyvumą, skaidrumą ir atitiktį. „NRD Companies“ yra pasirengusi atliepti šį augantį poreikį, siūlydama savo kuriamus pažangius produktus ir sukauptą patirtį.“

Dėmesys tarptautinių projektų įgyvendinimo kokybei

2024 m. pirmąjį pusmetį „NRD Companies“ komanda susitelkė į projektų įgyvendinimo kokybę ir efektyvumą įvairiose šalyse. Šiuo laikotarpiu įgyvendinta daugiau kaip 10 reikšmingų sistemų kūrimo, diegimo ir konsultavimo projektų devyniose skirtingose šalyse, įskaitant Trinidado ir Tobago, Gajanos, Kenijos, Lesoto, Zimbabvės, Belizo, Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos (Laoso), Sint Marteno ir Lietuvos iniciatyvas.

Pasaulinis pripažinimas

Vienas iš išskirtinių „NRD Companies“ inovatyvumo ir lyderystės skaitmeninės transformacijos srityje pavyzdžių yra „Developers' Hub“ („D'Hub“) projektas, įgyvendintas bendradarbiaujant su Trinidado ir Tobago Skaitmeninės transformacijos ministerija. Šis projektas buvo pripažintas geriausiu 2024 m. Pasaulio informacinės visuomenės viršūnių susitikimo (WSIS) apdovanojimuose. Juose buvo vertinami projektai, skatinantys tvarų vystymąsi pasitelkiant skaitmenines inovacijas. „D'Hub“ projektas pripažintas nugalėtoju iš daugiau nei 1000 paraiškų ir 360 nominuotų projektų. Įgyvendindama tokius projektus, „NRD Companies“ grupė prisideda prie Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų.

Pagrindinės verslo rinkos

Elektroniniai registrai:

Svarbiausi 2024 m. pirmojo pusmečio projektai apima besitęsiantį gyventojų registro (CRVS© – Civil Registration and Vital Statistics Management System) sistemos modernizavimą Belize. Be to, Laoso Liaudies Demokratinėje Respublikoje „NRD Companies“ diegia elektroninės verslo registracijos sistemą, kurios tikslas - supaprastinti verslo procesus ir prisidėti prie ekonomikos augimo.

Mokesčių sprendimai:

„NRD Companies“ virtuali fiskalinių įrenginių valdymo sistema (VFDMS©) išlieka paklausi rinkoje, siekiant stiprinti mokestinių prievolių vykdymą ir rinkimą. Šiuo metu įgyvendinami net du su virtualia fiskalizacija susiję projektai: Zimbabvėje ir Lesote. Tai puikiai atspindi šios platformos poveikį gerinant mokesčių rinkimą ir mažinant šešėlinę ekonomiką.

Skaitmeninės paslaugos:

Be tarptautiniu mastu pripažinto „Developers' Hub“ projekto Trinidade ir Tobage, kuriuo siekiama skatinti skaitmenines inovacijas ir ekonomikos augimą, „NRD Companies“ toliau teikė valdymo ir konsultavimo paslaugas bei vadovavo Sint Marteno nacionalinio atkūrimo programos biuro skaitmeninės vyriausybės transformacijos projektui. Projektu siekiama pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir efektyvumą piliečiams bei verslui.

Kenijoje „NRD Companies“ atliko Kenijos pašto modernizavimo galimybių studiją ir parengė pašto skaitmeninės transformacijos strategiją. Ja siekiama pertvarkyti Kenijos pašto tinklą, kad jis piliečiams tarnautų ne tik kaip siuntų perdavimo, bet ir prieigos prie skaitmeninių viešųjų paslaugų tinklas. Projektas finansuotas Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšomis.

Prognozės iki 2024 m. pabaigos

Žvelgdama į likusį 2024 m. laikotarpį, „NRD Companies“ ketina toliau panaudoti savo patirtį skaitmeninės viešosios infrastruktūros srityje, atsižvelgdama į pasaulines tendencijas ir sutelkdama dėmesį į pardavimus esamiems klientams.

Didėjant skaitmeninio valdymo sprendimų paklausai, ypač pasaulio Pietų regione, ir esant tokių organizacijų kaip Pasaulio bankas ir Jungtinės Tautos paramai, grupė turi reikiamas sąlygas pasinaudoti šiomis galimybėmis.

Siūlydama saugius ir pagal klientų poreikius pritaikomus sprendimus bei stiprindama santykius su jau esamais klientais, įmonė sieks augti ir išlikti skaitmeninės transformacijos iniciatyvų priešakyje.

Apie „NRD Companies“

„NRD Companies“ yra pasaulinė informacinių technologijų ir konsultacinių paslaugų įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų vystyme. Grupė, kurios būstinė yra Norvegijoje, vienija kompanijas, skiriančias ypatingą dėmesį finansinių ir vyriausybinių technologijų sprendimų kūrimui bei praktika paremtoms konsultacijoms, taip siekdama padėti pasaulio šalims įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Grupės įmonės sėkmingai kuria ir diegia elektroninių registrų, elektroninių paslaugų teikimo ir mokesčių administravimo platformas, įgyvendina nacionalinių paštų, mažmeninės prekybos ir kitų sričių skaitmeninės transformacijos projektus visuose penkiuose žemynuose. „INVL Technology“ grupei priklausanti „NRD Companies“ yra pripažinta rinkos lyderė. „NRD Companies“ grupę sudaro šios dukterinės įmonės: „ETRONIKA“, „Norway Registers Development AS“, „NRD Systems“ ir „Infobank Uganda“. Daugiau informacijos: www.nrdcompanies.com.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Kazimieras Tonkūnas

UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris

El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedas