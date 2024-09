Communiqué de presse

SPINEWAY

Fort succès au 24ème congrès AMCICO au Mexique

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale, a participé au 24ème congrès de l'AMCICO (Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna) qui s'est tenu à Cancún du 4 au 8 septembre 2024.

Ce congrès annuel des chirurgiens du rachis est un évènement phare pour le secteur de la chirurgie de la colonne vertébrale au Mexique, le plus important marché d’Amérique Centrale et Latine.

En partenariat avec le groupe MAVA, acteur majeur de la distribution d’implants orthopédique et rachis au Mexique, le groupe Spineway qui présentait sa gamme de prothèses cervicales et lombaires ESP, a organisé une session spéciale « Meet the Expert » pendant le congrès.

Cet évènement Meet the Expert, dans l’auditorium principal du congrès, a connu un important succès, avec plus de 100 chirurgiens participants. Au cours de celui-ci, le Professeur Jean-Yves Lazennec (Hôpital Pitié-Salpêtrière /AP-Hop Paris), concepteur de la prothèse ESP et reconnu internationalement pour son expertise en arthroplastie rachidienne, a présenté les concepts et bénéfices des prothèses ESP pour la chirurgie cervicale et lombaire.

Cette mise en lumière auprès de leaders d’opinion (KOL) devrait favoriser l’utilisation des prothèses discales ESP en l’Amérique Latine au cours de l’année 2025, sur un territoire de vente historique pour le Groupe. De plus, des chirurgiens latino-américains participeront à la prochaine session d’ateliers pratiques prévue début novembre à l’Institut IRCAD de Strasbourg (France).

Après le congrès de l’association latino-americaine, espagnole et portugaise de chirurgie orthopédique SILACO à Mexico en juillet 2024, ce nouveau congrès au Mexique permet à Spineway de renforcer sa visibilité et sa notoriété en Amérique Latine. Spineway se positionne ainsi parmi les acteurs incontournables du secteur et conforte son ambition de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis.

Prochain RDV :

23 septembre 2024 – Résultats du 1er semestre 2024

