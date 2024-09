VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - RESULTAT DU 1ER SEMESTRE 2024 : Résultat Opérationnel Courant en hausse de 22,8%

RESULTATS du 1er SEMESTRE 2024

Résultat Opérationnel Courant en hausse de 22,8%

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE* RESULTAT OPERATIONNEL COURANT RESULTAT NET ENDETTEMENT FINANCIER NET 109,6 M€ 15,1 M€ -1,9 M€ 679,5 M€ -8,1 M€ +2,8M€ -0,9M€ comparé au S1 2023

(*) Hors IFRS 16 : 661,3 M€

Reims, le 12 septembre 2024

Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 12 septembre 2024 sous la Présidence de Monsieur Paul François Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes du Groupe pour le premier semestre 2024.

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes. Leur rapport d’examen limité est en cours d’émission.

Comparé au publié Comparé au retraité Données consolidées en M€ 06/2024 06/2023 publié 06/2023

retraité (*) Variation en M€ Variation en % Variation en M€ Variation

en % Chiffre d’Affaires 109,6 117,7 117,7 -8,1 -6,9% -8,1 -6,9% Résultat Opérationnel Courant 15,1 11,0 12,3 +4,1 +37,3% +2,8 +22,8% Résultat Opérationnel 14,7 11,2 12,6 +3,5 +31,3% +2,1 +16,7% Résultat Financier -16,4 -12,8 -12,8 -3,6 -3,6 Résultat Net -1,9 -2,0 -1,0 +0,1 -0,9 Part du Groupe -1,9 -1,9 -1,0 0,0 -0,9 Capitaux propres 410,9 404,9 401,5 +6,0 +1,5% +9,4 +2,3% Intérêts minoritaires 5,3 5,1 5,1 +0,2 +0,2 Endettement financier Net 729,5 701,2 701,2 +28,3 +4,0% +28,3 +4,0% Dette financière nette (bancaire et obligataire) 679,5

(*) A la clôture de l’exercice 2023, il a été relevé une erreur de valorisation des stocks concernant les exercices 2019 à 2022. Cette erreur a été corrigée sur le second semestre 2023 mais était présente lors de la publication des comptes consolidés au 30 juin 2023. En application de la norme IAS 8 « méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs », les comptes consolidés de VPM ont donc fait l’objet d’un traitement rétrospectif de cette correction d’erreurs. Le compte de résultat comparatif de l’exercice 2023 a été retraité, avec une incidence positive de 1 million d’euros par rapport au résultat net du 30 juin 2023 publié. Ces corrections n’ont pas d’impact sur le compte de résultat de l’exercice 2024.

Activité en légère baisse

Le chiffre d’affaires semestriel consolidé de Vranken-Pommery Monopole est en retrait de 6,9% à 109,6 M€.

La France (37% du chiffre d’affaires consolidé), où le Groupe s’appuie sur des positions fortes notamment dans tous les réseaux, est stable par rapport au premier semestre 2023.

L’export est en retrait de 8,9% et représente 63% du chiffre d’affaires du Groupe.

Après deux années particulièrement dynamiques, le marché du vin connaît un ralentissement partout dans le monde qui s’explique par le climat d’incertitude à la fois économique et géopolitique depuis la fin de l’année 2023. Les expéditions de Champagne suivent cette tendance et diminuent en volume de 15,2% à fin juin (source Comité Champagne).

Dans ce contexte, les cuvées les plus prestigieuses, Cuvée Louise de Champagne Pommery & Greno et cuvée Diamant de Champagne Vranken, parviennent à tirer leur épingle du jeu avec un impact favorable sur les marges.

Résultat opérationnel : confirmation de la stratégie de création de valeur

La stratégie de montée en gamme et d’internationalisation des marques produit ses résultats au premier semestre 2024 et se traduit dans les améliorations de la marge d’EBITDA et de la marge opérationnelle courante. L’EBITDA du S1 2024 progresse de 14,2% pour s’établir à 22,3 M€ (contre 19,2 M€ au S1 2023 retraité).

Le résultat opérationnel courant se monte à 15,1 M€ (+2.8 M€) en hausse de +22,8%.

se monte à La marge opérationnelle courante s’élève à 13,8% contre 10,4% en 2023.

Le résultat opérationnel augmente de +16,7%, atteignant 14,7 M€.

augmente de atteignant L’évolution des marges a permis de compenser en partie l’évolution des taux d’intérêts sur le premier semestre 2024 et la baisse de 3,6 M€ du résultat financier.

Le résultat net ressort à -1,9 M€.

Une structure financière stable

Les fonds propres se montent à 410,9 M€ en progression de 9,4 M€, soit 31,2% du total bilan.

L’endettement financier net se monte à 729,5 M€ (711,2 M€ hors impact IFRS 16), en progression de +28,3 M€. Cette hausse est à mettre en perspective avec :

la saisonnalité des ventes de champagne

la progression des stocks (+20,5 M€)

Au cours du semestre, Le Groupe a procédé au remboursement de l’échéance obligataire de 50 M€ du 19 juin 2024 par une avance en compte courant d’associés de même montant de sa maison-mère Compagnie Vranken.

Avec cet apport de capitaux stables, la dette financière nette (bancaire et obligataire) se réduit à 679,5 M€ (661,2 M€ hors IFRS 16). La famille Vranken réaffirme à cette occasion son engagement dans le renforcement de la structure financière du Groupe et la poursuite de la stratégie de désendettement.

La prochaine échéance obligataire du Groupe est en juillet 2025.

Post clôture, le Groupe a renouvelé pour près de 235 M€ de crédits de vieillissement dont l’échéance a été portée à juillet 2026, permettant d’allonger la maturité.

Dans le courant de l’été, le Groupe s’est couvert de l’évolution des taux d’intérêt sur une partie significative de son endettement à taux variable.

Société à Mission : « La Vérité du Terroir »

Le Comité de Mission poursuit ses travaux sur la préservation de la biodiversité, et travaille notamment à la construction d’indicateurs pertinents sur ce sujet.

Le Groupe s'inscrit également dans une démarche globale de réduction de l'empreinte carbone et de promotion des énergies renouvelables. C’est dans ce cadre qu’en juin dernier, le voilier Grain de Sail quittait le port de Saint-Malo avec une cargaison prestigieuse : la première palette de la cuvée Apanage Brut 1874 de la Maison Pommery, à destination des Etats-Unis. Le bateau est arrivé à New York en septembre.

Ce voyage maritime exceptionnel renoue avec une tradition historique. Il y a tout juste 120 ans, à l’occasion de l’exposition universelle de Saint-Louis (Missouri), le Champagne Pommery arrivait déjà en Amérique par voilier.

Cette initiative de transporter ses champagnes par voilier illustre parfaitement l'engagement de la Maison Pommery en faveur de pratiques durables et respectueuses de l'environnement.

Perspectives

En Champagne, les vendanges viennent de commencer et le rendement en appellation a été fixé à 10 000 kg/ha. Les mauvaises conditions climatiques de l’année 2024 ont réduit le potentiel de récolte sans remettre en cause sa qualité. Le mécanisme de régulation champenois (déblocage des vins de réserve) permettra d’amortir les effets de ces aléas climatiques.

En Provence, les vendanges du Château La Gordonne sont en cours. Le rendement maximum de l’année en AOP Côtes de Provence de 45 hl/ha sera atteint.

En Camargue, les vendanges touchent à leur fin et le rendement en AOP Sable de Camargue sera en retrait de 18% par rapport à 2023.

En Douro Valley, les vendanges ont débuté mi-août, le rendement et la qualité des raisins sont au rendez-vous.

Le Groupe estime qu’après deux années de forte croissance post-covid, l’année 2024 sera une année de normalisation de l’activité.

Prochaine communication : Publication du chiffre d’affaires 2024 le 28 janvier 2025 après bourse

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le Groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration des vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes : Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co

les Portos : Rozès et São Pedro, et les vins du Douro : Terras do Grifo

les Camargues : Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provences : Château La Gordonne

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

