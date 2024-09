CP : Nexity adapte sa gouvernance pour accompagner sa transformation

NEXITY ADAPTE SA GOUVERNANCE POUR ACCOMPAGNER SA TRANSFORMATION

Paris, le 12 septembre 2024, 20h CET

Pour accompagner la mise en œuvre opérationnelle de son modèle d'aménageur-promoteur-exploitant agile, territorial et multiproduits, Nexity se dote d’une nouvelle gouvernance. Cette transformation de l’entreprise permettra de capter le rebond du nouveau cycle immobilier, et s’appuie partout en France sur l’engagement des dirigeants opérationnels du Groupe et de leurs équipes.

Le Comité de Direction générale a la charge de piloter le déploiement de la feuille de route stratégique, le plan de transformation de l’entreprise vers une organisation agile, territoriale et multiproduits ainsi que son fonctionnement quotidien.

Il se réunit sous la présidence de Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale et se compose de Jean-Claude Bassien, Directeur général délégué, Fabrice Aubert, Directeur général adjoint en charge du Client Institutionnel, du M&A et de l’international, Jean-Luc Porcedo, Directeur général de Nexity Transformation des Territoires et Pierre-Henry Pouchelon, Secrétaire général en charge des finances.

Pour assurer la bonne marche de la transformation à l’échelle du Groupe, le Comité de Direction générale s’appuie sur le Comité de Direction générale élargi.

Le Comité de Direction générale élargi a pour mission l’exécution des objectifs de la feuille de route stratégique, le suivi des chantiers opérationnels de transformation et le partage des informations nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.

Il se réunit sous la présidence de Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale et compte 26 membres. Il regroupe les membres du Comité de Direction générale, les dirigeants des régions multiproduits, les dirigeants opérationnels en charge des offres et du pilotage de la performance et les principaux dirigeants des fonctions centrales.

Après plus de 12 ans passés au sein de Nexity, Stéphanie Le Coq de Kerland, Directrice juridique, DPO et secrétaire du Conseil d’administration, membre du Comité de Direction générale élargi, a choisi de poursuivre une nouvelle aventure professionnelle. Elle est remplacée sur l’ensemble de son périmètre, à compter du 1er octobre, par Bruno Saldarkhan, précédemment Directeur juridique du Pôle Promotion Résidentielle.

Retrouvez la présentation de notre gouvernance sur le site nexity.group

