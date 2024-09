Worldline -Evolution de la gouvernance et Trading Update

Evolution de la gouvernance de Worldline et Trading Update

Gilles Grapinet quitte ses fonctions de Directeur Général et de membre du Conseil d’Administration

Marc-Henri Desportes nommé Directeur Général pour assurer une période d’intérim Prévisions 2024 ajustées

Paris La Défense, 13 septembre 2024

Evolution de la gouvernance

Suite à la réunion du 12 septembre 2024, le Conseil d’Administration annonce le départ de Gilles Grapinet en tant que Directeur Général et Administrateur de Worldline à compter du 30 septembre 2024.

Le Président du Conseil d’Administration, en collaboration avec le Comité des Nominations et avec le soutien d’un cabinet de recrutement international, conduira le processus de recherche d’un nouveau Directeur Général et évaluera à ce titre les candidatures internes et externes, conformément aux meilleures pratiques de gouvernance.

Le nouveau Directeur Général travaillera en étroite collaboration avec le Conseil d’Administration pour définir le nouveau plan stratégique, qui sera communiqué à la communauté financière en temps opportun. La Journée Investisseurs, initialement prévue le 26 novembre 2024, est reportée afin de permettre au nouveau Directeur Général de contribuer au processus de définition de la stratégie.

Le Conseil d’Administration a décidé de nommer Marc-Henri Desportes, actuellement Directeur Général Délégué et Directeur des Services aux Commerçants, pour assurer la période d’intérim, conformément au plan de succession. A ce titre, il sera chargé de superviser les activités quotidiennes de la Société et de mettre en œuvre les décisions stratégiques du Conseil d’Administration.

Worldline réitère son engagement continu dans l’exécution de Power24. Ce plan vise à accélérer la transformation de Worldline en une entreprise encore plus centrée sur les clients, à renforcer son efficacité opérationnelle et à placer le Groupe en position de croissance future plus forte et d’amélioration des marges.

Wilfried Verstraete, Président du Conseil d’Administration de Worldline, a déclaré :

« Au nom du Conseil d’administration, je remercie Gilles Grapinet pour le travail qu’il a conduit en tant que Directeur général de Worldline. Gilles Grapinet a contribué à faire de l’entreprise une Paytech mondiale de premier plan depuis son introduction en bourse, dotant Worldline d’une présence pan-européenne solidement ancrée, d’une large base de clients et d'un réseau unique de partenariats stratégiques avec des institutions financières de premier plan. Sous le leadership de Marc-Henri Desportes, nous allons poursuivre l’exécution de Power24 et de toutes nos grandes initiatives de développement. Simultanément, nous préparerons le nouveau plan stratégique de Worldline pour tirer parti de nos remarquables actifs, au service de notre développement sur le long terme et de la création de valeur pour toutes nos parties prenantes.»

Gilles Grapinet a déclaré :

« Depuis plus d'une décennie, ce fut un honneur de contribuer à faire de Worldline un acteur du paiement électronique de rang mondial, concrétisant notre vision stratégique de créer une entreprise réellement pan-européenne qui a su dépasser la fragmentation historique du secteur et opérer à l'échelle du Marché Unique, au service de tous nos partenaires. Je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère à toutes les parties prenantes, tout particulièrement à nos managers et collègues pour leur remarquable engagement qui a permis de concrétiser cette réalisation, tout au long de ces années qui furent intenses. Alors que Worldline aborde une nouvelle étape, je suis fermement convaincu que Marc-Henri Desportes poursuivra avec succès Power24 pour s'adapter aux défis actuels. Grâce à ses nombreux atouts et aux talents de ses collaborateurs, Worldline a un avenir solide. »

Ajustement des prévisions 2024

Au cours de l’été, Worldline a connu un ralentissement de l’activité, ainsi qu’une sous-performance spécifique dans ses activités de la région Pacifique et sur certains verticaux de l’activité global online (ex : Travel).

Des plans d’action ont en conséquence été mis en œuvre, notamment sur le chiffre d’affaires et les coûts cash. La société développera ces mesures lors de la publication du 3ème trimestre 2024.

Worldline confirme la bonne avancée de Power24 pour délivrer environ 220 millions d’euros d’économies cash en base annualisée en 2025.

Par conséquent, Worldline a révisé ses prévisions pour l’exercice 2024 en tenant compte de ces nouveaux développements :

Chiffres d’affaires : environ 1,0% de croissance organique, qui pourrait augmenter si les conditions économiques s’améliorent

EBE ajusté : environ 1,1 milliard d’euros

Flux de trésorerie disponible : environ 0,2 milliard d’euros





Biographie :

Marc-Henri Desportes

Depuis 2024, Marc-Henri Desportes dirige la division Services aux Marchands. Après avoir été Directeur Général en 2013, il a été nommé en 2018 Directeur Général Délégué de Worldline pour diriger toutes les activités et opérations avec pour ambition de fournir chaque jour aux clients de Worldline des solutions durables, fiables et sécurisées tout au long de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi leur croissance où qu’ils se trouvent. Marc-Henri est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris. Il débute sa carrière au Ministère des Finances de 2000 à 2005, puis rejoint le groupe BNP Paribas, en charge de la coordination de l’audit de 2005 à 2006, et devient Directeur des Systèmes d’Information de BNL, la filiale italienne de BNP Paribas. En 2009, il rejoint le groupe Atos en tant que membre du comité exécutif et Directeur de la division Global Innovation Business Development & Strategy (GIBS), puis prend la responsabilité de la ligne Services Transactionnels de Haute Technologie et activités spécialisées en juillet 2011.

