La 24ᵉ Foire internationale de l’investissement et du commerce de Chine s’est achevée sur des résultats fructueux -- L’investissement relie le monde et s’ouvre à un avenir profitable à tous

XIAMEN, Chine, 13 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 8 au 11 septembre, la 24ᵉ Foire internationale de l’investissement et du commerce de Chine (« CIFIT »), parrainée par le Ministère du Commerce et co-organisée par le Gouvernement populaire de la province du Fujian, le Gouvernement populaire municipal de Xiamen et l’Agence de promotion de l’investissement du Ministère du Commerce, s’est déroulée avec succès à Xiamen, dans la province du Fujian, et a accueilli près de 80 000 invités venus de 120 pays et régions et de 18 organisations internationales. 688 accords de coopération ont été signés, pour un investissement total prévu de 488,92 milliards de yuans.

Afin de permettre à divers pays d’élargir l’ouverture et de partager des opportunités sur la plateforme de la CIFIT, plusieurs activités importantes ont été mises en place, telles que la 7ᵉ Conférence sur le développement de haute qualité de la Ceinture et de la Route, la 3ᵉ Conférence annuelle de l’Alliance mondiale des zones économiques spéciales, l’échange et la mise en réseau de la coopération économique et commerciale entre les provinces chinoises et les États américains, ainsi que l’échange et la mise en réseau de l’économie numérique des BRICS.

Cette édition de la CIFIT met l’accent sur de nouveaux éléments importants dans ses expositions : elle a notamment créé une zone « Développement mondial » et une zone « Investissement et coopération de la Chine à l’étranger », afin de présenter les réalisations de la Chine en matière d’investissement et de construction à l’étranger. En outre, la zone « Route de la soie maritime » et l’« Exposition BRICS sur la nouvelle révolution industrielle », d’une superficie de 10 000 mètres carrés, ont insufflé un nouvel élan à l’investissement et à la coopération à l’échelle internationale.

Un certain nombre de rapports faisant autorité sur l’investissement étranger ont été publiés, dont le World Investment Report 2024 (édition chinoise), le Statistical Bulletin of FDI in China 2024, le Foreign Investment Guide of the People’s Republic of China 2024, les Reports on the Development of Chinese Overseas Enterprises 2024, le China Two-Way Investment Report 2024, et bien plus encore, qui permettront aux participants d’appréhender le paysage mondial de l’investissement et la dynamique du marché, afin de prendre des décisions éclairées.

Source : Le Département des conférences du Comité d’organisation de la 24ᵉ CIFIT