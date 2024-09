Muutused ASi Tallinna Sadam võlakohustustes

AS Tallinna Sadam sõlmis ASiga Swedbank tagatiseta laenulepingu mahus 10 mln eurot tähtajaga 4 aastat. Laenu baasintressiks on 6-kuu euribor, millele lisandub intressimarginaal. Laenulimiidi kasutamise tähtaeg on 31.12.2024 ja laenu tagasimaksete lõpptähtaeg on 13.09.2028. Finantseeringut kasutatakse osaliselt olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks ja osaliselt ettevõtte üldiste äriliste vajaduste rahastamiseks, sealhulgas investeeringute sildfinantseerimiseks.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

