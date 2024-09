Neeiliniame LITGRID AB visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2024 m. rugsėjo 13 d. įvykusiame neeiliniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1) Dėl finansinio investicinio sprendimo priėmimo projekte „Harmony Link jungties statyba“

1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2024-08-22 sprendimui, atsižvelgiant į 2024-07-12 Harmony link bendradarbiavimo sutarties (Harmony Link Cooperation Agreement – HLCA sutartis), sudarytos tarp Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriaus PSE S.A. (toliau – PSE S.A.) ir LITGRID AB, LITGRID AB valdybos 2024-07-10 sprendimo pagrindu, 5.3 punktą, priimti finansinį investicinį sprendimą (toliau – FID) įgyvendinant „Harmony Link jungties statyba“ techninį sprendinį tiesti jungtį sausuma Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – Projektas) bei patvirtinti šias esmines finansinių investicijų sąlygas:​

1.1. Investicijų objektas – Projekto įgyvendinimas, kurį sudaro:​

1.1.1. naujos dvigrandės 220 kV kintamos srovės (AC) oro linijos/kabelinės tarpsisteminės jungties tarp Lietuvos/Lenkijos sienos ir Gižų 330/220/110 kV pastotės statyba;​

1.1.2. Gižų 330/220/110 kV pastotės statyba Lietuvoje.​

1.2. Projekto maksimalus numatomas biudžetas – 220 030 000 EUR;​

1.3. Planuojama 147 232 471,5 EUR suma bus finansuojama CEF ir sudarys 75% numatomų tinkamų finansuoti išlaidų.​

1.4. Projekto numatoma įgyvendinimo trukmė – 2031-06-30.​

2. Atsižvelgiant į tai, kad 2024-07-26 įsigaliojo CEF dotacijos sutarties Nr. INEA/CEF/ENER/M2020/2226437 ​pakeitimas Nr. 2, šio sprendimo 1 punktas įsigalioja įvykus šioms abiem aplinkybėms:​

2.1. PSE S.A. priėmus teigiamą atitinkamo pobūdžio finansinį investicinį sprendimą;​

2.2. Nutraukus LITGRID AB ir PSE S.A. 2020-05-26 sudarytą Harmony Link jungties jūrinės jungties įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutartį (Cooperation Agreement for the Implementation Phase of the Submarine Poland-Lithuania HVDC Harmony Link interconnector project – IPCA).​

3. Jei LITGRID AB nevykdys savo įsipareigojimų pagal HLCA, LITGRID AB gali būti atsakinga už PSE S.A. patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimą iki 100 mln. EUR.

2) Dėl 2020-05-26 Harmony Link jūrinės jungties įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutarties (IPCA) nutraukimo

2.1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2024-08-22 sprendimui nutraukti LITGRID AB valdybos 2020-05-04 sprendimo (protokolo Nr. 8, klausimo Nr. 1), kuriam pritarta LITGRID AB 2020-05-25 visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolo Nr. 2, klausimo Nr. 1), pagrindu tarp LITGRID AB ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriaus PSE S.A. 2020-05-26 sudarytą Harmony Link jūrinės jungties įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutartį (IPCA).

3) Dėl 2021-04-23 valdybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios

3.1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2024-08-22 sprendimui pripažinti netekusiu galios LITGRID AB valdybos 2021-04-23 sprendimą „Dėl Harmony link projekto investicinio sprendimo įgyvendinimo etapui priėmimo ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo" (protokolo Nr. 13, klausimo Nr. 10), kuris buvo patvirtintas 2021-05-17 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolo Nr. 3, klausimo Nr. 1).