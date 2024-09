Virbac_ Résultats semestriels_2024

Dynamique d’activité exceptionnelle sur le premier semestre avec un chiffre d’affaires en progression de 16,1% à taux de change constants





Résultat opérationnel courant ajusté 1 en forte progression



+3,4 points par rapport à 2023 pour atteindre un niveau record de 21,4% du chiffre d’affaires



Objectifs 2024 confirmés Croissance du chiffre d'affaires attendue entre 7% et 9% à taux et périmètre constants Résultat opérationnel courant ajusté 1 attendu autour de 16% contre 15.1% en 2023







CHIFFRES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN

en millions € 2024 2023 Évolution 2024/2023 Chiffre d’affaires 702,9 610,5 +15,1% Évolution à taux de change constants +16,1% Évolution à taux de change et périmètre constants2 +11,3% Résultat opérationnel courant ajusté1 150,4 109,9 +36,9% en % du CA

en % du CA à taux constants 21,4%

21,3% 18,0%



Amortissement des actifs incorporels issus d’acquisitions -1,7 -1,9 Résultat opérationnel courant 148,7 108,0 +37,7% Produits et charges non récurrents -2,0 0,5 Résultat opérationnel 146,7 108,5 +35,1% Résultat net consolidé 94,9 74,8 +26,9% Dont résultat net - Part du Groupe 94,7 75,0 Capitaux propres - Part du Groupe 994,3 898,5 +10,7% Endettement net3 254,9 -52,44 - Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt5 172,6 132,4 +30,4%

1le résultat opérationnel courant ajusté correspond au “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions”

2l’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation matérielle de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent. Cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions (sociétés Globion et Sasaeah) pour lesquels, l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de l'exercice précédent

3l’endettement net correspond aux passifs financiers courants (187,3 millions €) et non courants (187,4 millions €) ainsi qu'à l'obligation locative liée à l'application d'IFRS 16 (37 millions €), minorés de la trésorerie et équivalents de trésorerie (156,8 millions €) tels que publiés dans l’état de la situation financière

4position de cash net au 31 décembre 2023

5le cash-flow opérationnel correspond au résultat opérationnel courant ajusté (150,4 millions €) retraité des éléments n’ayant pas d’impact en trésorerie et des impacts liés aux cessions. Sont ainsi retraités les amortissements et dépréciations des immobilisations avant acquisition pour 22,5 millions € (composé de 24,2 millions € d'amortissements et dépréciations des immobilisations et provisions, -1.6 million € d'amortissements des actifs issues des acquisitions), ainsi que les produits et charges non courants (2 millions €), les autres charges et produits sans impact trésorerie (0,4 million €), et les impacts des cessions (1,3 million €)

Les comptes ont été audités par les commissaires aux comptes, et examinés par le conseil d’administration en date du 13 septembre 2024. Le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission. Les comptes et la présentation détaillée des résultats annuels sont disponibles sur le site corporate.virbac.com.

Sur le premier semestre, notre chiffre d’affaires s’établit à 702,9 millions € contre 610,5 millions € en 2023, soit une évolution globale de +15,1%. Hors effets de change, le chiffre d’affaires est en progression notable de +16,1%. L'intégration des sociétés récemment acquises (Globion en Inde et Sasaeah au Japon) contribue à hauteur de +4,8 points de croissance. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du premier semestre atteint +11,3%, favorablement impactée par l’augmentation concomitante des volumes et des prix (effet prix estimé à ~3,5 points de croissance) malgré un ralentissement de l’inflation. À noter que ce semestre bénéficie d’une base de comparaison favorable liée en particulier à l’augmentation de nos capacités de production de vaccins chiens et chats depuis le début de cette année.

La zone Europe (+12,3% à taux de change et périmètre constants) contribue pour près de la moitié de la croissance organique du Groupe, bénéficiant d’un fort rebond sur la gamme vaccins chiens et chats mais aussi d’une demande accrue sur nos gammes petfood/pet care. L’excellente performance de la zone Amérique du Nord (+22,2% à taux de change et périmètre constants) bénéficie à la fois d’un effet de base favorable (suite à un effet de déstockage de la distribution sur le début de l’année 2023) et d’une dynamique de ventes soutenue sur nos produits de spécialité à destination des animaux de compagnie. L’Amérique latine (+10,5% à taux de change et périmètre constants) tire profit des performances remarquables du Chili, du Mexique et des pays d’Amérique centrale qui compensent largement la légère régression constatée en Uruguay et au Brésil. L’Inde continue d’alimenter notre expansion sur la région Inde, Moyen-Orient et Afrique (+9,6% à taux de change et périmètre constants) et enregistre une progression très significative (~20% à périmètre réel) grâce à l’élargissement de notre offre consécutive à l’acquisition des vaccins aviaires de Globion. La Chine et les pays d’Asie du Sud-Est sont à l’origine de notre progression en Asie (+8,8% à taux de change et périmètre constants). En dépit du rebond constaté sur le second trimestre, la région Pacifique boucle un semestre en léger repli (-0,8% à taux de change et périmètre constants), pénalisée par une base de comparaison défavorable, l’activité sur le début de l’année 2023 ayant bénéficié d’un contexte agricole et climatique particulièrement propice (prix et reconstitution des cheptels).

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s’élève à 150,4 millions €, en forte hausse par rapport à 2023 (109,9 millions €). Cette progression remarquable s’explique d’abord par l’amélioration de notre marge brute (+2,7 points), résultante de la croissance de notre chiffre d'affaires tirée par les volumes et d’un effet prix. A cela s’ajoute un effet de base constaté sur le premier semestre 2023 provenant de la sous-absorption de nos coûts fixes liés à la production de nos vaccins à destination des animaux de compagnie. La hausse des charges nettes de 36,8 millions € s'explique pour 8,4 millions € par les effets de périmètres liés à l’intégration des sociétés Globion et Sasaeah. Ainsi, à périmètre constant, les charges nettes augmentent de 28,4 millions € soit +10,4%. Cette évolution de nos dépenses d’exploitation provient essentiellement des frais de marketing et des frais de déplacement en lien avec la hausse d’activité, de l'augmentation de nos investissements en R&D, et de l’augmentation de nos charges de personnel suite à l’impact de revalorisation des salaires et au renforcement de nos effectifs principalement dans les fonctions R&D, commerciales et industrielles. Notre rentabilité continue ainsi de progresser, avec une amélioration de 3,4 points pour atteindre un niveau record de 21,4%. L’intégration des sociétés Globion et Sasaeah génère un impact légèrement accrétif sur la rentabilité du Groupe de l’ordre de 0,5 point. À noter que le ratio de dépenses de R&D sur chiffre d’affaires est resté stable sur le premier semestre 2024 par rapport à 2023 en raison d’un effet de phasing (une accélération est attendue sur la deuxième partie de l’année) ainsi qu’une dynamique de croissance très forte sur le chiffre d’affaires.

Le résultat net consolidé s’établit à 94,9 millions €, en progression de +26,9% par rapport à la même période en 2023. Les autres produits et charges non courants constituent une charge nette de 2,0 millions €. Ils sont composés de frais liés à l'acquisition de Sasaeah (-4,7 millions €) compensés en partie par une cession d'actifs (2,5 millions €) ainsi que la quote-part inutilisée d’une provision pour restructuration. Le résultat financier s'élève à -4,8 millions € contre +0,9 millions € au 30 juin 2023, une variation qui s'explique principalement par la hausse du coût de l'endettement à hauteur de 2,4 millions € ainsi que par la hausse des pertes de change (-3,7 millions €) en raison de l'exposition non couverte en peso chilien et de la dépréciation de la devise sur la période. Enfin, la charge d’impôts évolue à la hausse principalement en lien avec l’activité.

Le résultat net – Part du Groupe s’établit à 94,7 millions €, soit une progression de +26,2% par rapport au premier semestre de l’année précédente (75,0 millions €).

Sur le plan financier, notre endettement net s’élève à 254,9 millions €, en hausse de 307,3 millions € par rapport au 31 décembre 2023. Outre la hausse saisonnière de nos besoins en fonds de roulement et le paiement des dividendes, cette augmentation significative s'explique par l'acquisition de la société Sasaeah au Japon le 1er avril et la finalisation du rachat des parts minoritaires de la société Globion, en Inde, le 21 juin. À noter que suite à notre demande d'activation de la clause accordéon de notre contrat syndiqué, les banques de notre pool ont accepté d'augmenter leur engagement de 150 millions € portant l’engagement total à 350 millions €. Ce contrat syndiqué a, par ailleurs, fait l’objet d’un avenant accepté à l'unanimité de nos banques, incluant une nouvelle possibilité d'accordéon de 100 millions €, portant ainsi le montant potentiel de notre crédit à 450 millions €.

Perspectives

Nous confirmons nos prévisions révisées : conformément à notre communiqué du 8 juillet 2024, à taux de change et périmètre constants, nous confirmons une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 7% et 9% ainsi qu’un ratio d’Ebit ajusté7 autour de 16%. La contribution des récentes opérations de croissance externe8 est attendue autour de +5,5 points de croissance sur le chiffre d’affaires avec un impact légèrement accrétif sur la rentabilité du Groupe. Ainsi, à périmètre réel et taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires est attendue entre 12,5% et 14,5%.

Par ailleurs, hors acquisitions, notre position de trésorerie devrait s’améliorer de 60 millions €.

7“résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” sur “chiffre d’affaires”

8acquisitions des sociétés Globion en Inde puis Sasaeah au Japon

PRÉSENTATION ANALYSTES – VIRBAC

Nous tiendrons une réunion analystes virtuelle le lundi 16 septembre 2024 à 14h00 (heure de Paris - CEST).

Informations pour les participants :

Lien d’accès au webcast : https://bit.ly/4caYWSu

Ce lien d’accès est disponible sur le site corporate.virbac.com, rubrique “communiqués financiers”. Il permet aux participants d’accéder au webcast en direct et/ou en archive.

Vous pourrez poser vos questions au format chat (texte) directement lors du webcast, ou après visionnage du replay à l’adresse courriel : finances@virbac.com.

Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.

Virbac : Euronext Paris - compartiment A - code ISIN : FR0000031577/MNEMO : VIRP

Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - finances@virbac.com - corporate.virbac.com

ANNEXES

1. État de la situation financière



Voir PDF joint



2. État des flux de trésorerie





Voir PDF joint

3. Tableaux de réconciliation des indicateurs alternatifs de performance





Voir PDF joint

3.1. Endettement Net





3.2. Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt

Pièce jointe