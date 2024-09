Bigbank AS 2024. aasta augusti tulemused

Bigbanki jaoks oli august edukas kuu. Laenuportfell kasvas esmakordselt üle 2 miljardi euro ja kodulaenu portfell ületas 500 miljoni euro taseme. Soliidset kasvu näitas ka tarbimislaenuportfell, vaid ärilaenuportfell kahanes võrreldes juuli lõpuga ca 3 miljoni euro võrra.



Augustis jätkus euribori kiire langus, kuu lõpus langes 6 kuu euribor alla 3,4% taseme, mis on madalaim intressitase alates 2023. aasta aprillist. See tähendab, et jätkuvad trendid, mis on kestnud juba mõne kvartali. Langev euribor toob kaasa leevenduse ujuvate intressimääradega laenuklientidele, kuid tähendab pankade jaoks langevaid intressitulusid. Samal ajal vähenevad ka hoiuste intressimäärad, kuid mitte euribori langusega võrreldavas tempos. Hoiuse poole pealt jätkub trend, et kliendid otsivad võimalusi lühiajaliste tähtajaliste hoiuste tegemiseks, et fikseerida sobiv intress vähemalt kolmeks või kuueks kuuks. Pikaajalised hoiused ja ka säästuhoiused, mille intressitase on vähem huvipakkuv on jäänud tahaplaanile. Kokkuvõttes tähendas see Bigbanki jaoks tähtajalise hoiuseportfelli kasvu ja säästuhoiuse portfelli vähenemist, hoiuseportfell kokku kahanes augustis 7 miljoni euro võrra.

Rõõmustavad arengud on toimunud laenuportfelli krediidikvaliteedis. Laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste kulu maht oli 1,4 miljonit eurot, mis on 2024. aasta madalaim kuine näitaja. Jätkuvalt on madal mittetöötava laenuportfelli osakaal kogu laenuportfellist.

Augusti 4,2 miljoni euro suurune puhaskasum oli selle aasta tugevaim näitaja. Võrreldes eelmise aasta kaheksa kuu koondtulemusega on Bigbanki puhaskasum vähenenud 0,6 miljoni euro võrra. Peamisteks languse teguriteks on olnud neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste mahu kasv, kuid oma osa on andnud ka kasvanud palga- ja tulumaksukulu. Viimase efekt tuleneb peamiselt Lätis krediidiasutustele kehtestatud tulumaksukohustusest, mis mõjutab finantstulemusi alates 2023. aasta detsembrist.

Bigbanki 2024. aasta augusti majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 488 miljonit eurot 2,2 miljardi euroni (+28%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 431 miljonit 2,0 miljardi euroni (+27%).

Neto intressitulud olid augustis 9,4 miljonit eurot, aasta kaheksa esimese kuuga kokku 69,9 miljonit eurot. Kaheksa esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 5,7 miljonit eurot (+9%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht ja eraldiste kulu kokku oli aasta kaheksa esimese kuuga 18,3 miljonit eurot, võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 6,5 miljonit eurot ehk 55%.

Augusti puhaskasum oli 4,2 miljonit eurot. Kaheksa esimese kuu kasum kokku moodustas 23,4 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 0,6 miljonit eurot ehk 2%.

Omakapitali tootlus oli augustis 19,3%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes August 2024 8 kuud 2024 8 kuud 2023 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 10 359 77 177 70 011 7 166 +10% Neto intressitulu 9 375 69 931 64 266 5 665 +9% Neto teenustasud 746 5 929 5 407 522 +10% Tegevuskulud kokku, sh -3 904 -30 726 -30 226 -500 +2% Palgakulud -2 214 -17 287 -15 632 -1 655 +11% Halduskulud -975 -7 862 -9 886 2 023 -20% Kasum enne allahindluste kulu 6 455 46 451 39 784 6 667 +17% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused ja eraldiste kulu -1 414 -18 346 -11 854 -6 492 +55% Tulumaks -875 -4 734 -3 328 -1 406 +42% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 4 166 23 371 24 603 -1 231 -5% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 0 29 -617 646 Aruandeperioodi kasum 4 166 23 400 23 985 -585 -2% Ärimahud, tuhandetes eurodes August 2024 8 kuud 2024 8 kuud 2023 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 2 238 741 2 238 741 1 750 965 487 776 +28% Nõuded klientidele 2 005 507 2 005 507 1 574 730 430 777 +27% Võtmenäitajad August 2024 8 kuud 2024 8 kuud 2023 Erinevus YoY ROE 19,3% 15,9% 17,1% -1,2pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 37,7% 39,8% 43,2% -3,4pp Soovitusindeks (NPS) 50 56 58 -2





Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2,5 miljardit eurot.

