LOUDI, Chine, 14 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 12 septembre, la deuxième Conférence mondiale sur l’échange de cultures agricoles et l’apprentissage mutuel « Des terrasses de Ziquejie au monde » s’est tenue dans le comté de Xinhua, dans la ville de Loudi, dans la province centrale du Hunan, en Chine.



Les terrasses de Ziquejie sont un site du patrimoine agricole et d’irrigation d’importance mondiale. Située sur le mont Ziquejie, la région est connue pour sa riche végétation, ses formations granitiques et son sol sablo-limoneux, qui possède d’excellentes propriétés de rétention d’eau, conditions idéales pour l’agriculture en terrasses.

Au fil des siècles, les ancêtres des peuples Miao, Yao, Dong et Han se sont habilement adaptés au terrain de la montagne, créant des champs en terrasses complexes. En utilisant les différences d’altitude des cours d’eau de montagne, ils ont acheminé l’eau par des fossés creusés à la main le long des pentes, créant ainsi un système d’irrigation progressif permettant aux terrasses de rester fertiles, résistantes aux sécheresses et stables en cas de fortes pluies. Cette ingéniosité agricole a permis à des générations de récolter du riz en abondance.

La conférence a attiré plus de 200 participants, dont des représentants d’organisations internationales telles que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Des représentants en Chine de pays comme la France et le Pérou, réputés pour leurs aménagements en terrasses, ont également participé à la conférence aux côtés d’experts nationaux et étrangers en agriculture, en culture et en tourisme. La conférence s’est concentrée sur des questions clés telles que la préservation du patrimoine agricole mondial et le développement d’économies agricoles vertes. Les participants ont exploré des stratégies de protection et de transmission des traditions agricoles, en mettant en avant les approches innovantes du Hunan en matière de préservation et de valorisation du patrimoine agricole, et en proposant des solutions chinoises pour la préservation du patrimoine agricole à l’échelle mondiale.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, le consensus mondial sur le développement intégré de l’agriculture, de la culture et du tourisme en terrasses a été dévoilé. Ce consensus souligne l’importance de reconnaître la valeur des aménagements en terrasses, de protéger leurs écosystèmes, de préserver la culture agricole de la terrasse et de promouvoir l’intégration de l’agriculture, de la culture et du tourisme. Il a également appelé à l’intensification des échanges et de la coopération internationale, ainsi qu’à l’adoption de modèles de développement innovants. La conférence a adopté le modèle « 1+N », qui consiste en une cérémonie d’ouverture, des discours liminaires et trois forums thématiques. Ces forums parallèles se sont concentrés sur la promotion des terrasses de Ziquejie en tant que site du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, sur le développement de l’industrie locale de l’hébergement chez l’habitant et sur le positionnement de Ziquejie en tant que destination touristique de classe mondiale.

Source : Deuxième Conférence mondiale sur l’échange de cultures agricoles et l’apprentissage mutuel « Des terrasses de Ziquejie au monde »

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b08202a-91a0-41d7-9c3c-9350901454db