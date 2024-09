Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest har i dag den 16. september 2024 afholdt ekstraordinær generalforsamling i afdelingerne:

Globale Aktier KL, Globale Aktier Akk. KL, Globale Aktier Ansvarlig Udvikling KL, Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL, Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL, Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. KL, Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL, Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL, Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL, Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL, Globale Aktier ESG Universal KL og USA Aktier ESG Universal KL.

Bestyrelsen havde stillet forslag om,

vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier KL

vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Akk. KL

vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Ansvarlig Udvikling KL

vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL

vedtægtsændringer for afdeling Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL

vedtægtsændringer for afdeling Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. KL

vedtægtsændringer for afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL

vedtægtsændringer for afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL

vedtægtsændringer for afdeling Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL

vedtægtsændringer for afdeling Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL

vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier ESG Universal KL

vedtægtsændringer for afdeling USA Aktier ESG Universal KL

Bestyrelsen havde endvidere stillet forslag om bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage de eventuelle ændringer i de under dagsordenspunkterne 2A-2L stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Der var ingen forslag fra investorer.

De fuldstændige forslag fremgik af indkaldelsen med bilag til generalforsamlingen.

Alle forslagene blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Martin Fjordlund Smidt, tlf. nr. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør