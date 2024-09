Nasdaq Copenhagen

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Other stakeholders

Date 16 September 2024

Share buyback programme - week 37

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 245,207 1,138.86 279,255,771 9 September 2024 4,500 1,064.33 4,789,485 10 September 2024 4,500 1,055.62 4,750,290 11 September 2024 4,500 1,049.75 4,723,875 12 September 2024 4,600 1,038.18 4,775,628 13 September 2024 4,800 1,047.16 5,026,368 Total under the share buyback programme, part II 268,107 1,131.34 303,321,417 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 900,007 1,173.41 1,053,274,817

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

900,007 shares under the above share buyback programme corresponding to 3.4 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 34 1062 XCSE 20240909 9:15:13.323000 34 1062 XCSE 20240909 9:24:52.760000 4 1061 XCSE 20240909 9:29:52.708000 20 1062 XCSE 20240909 9:43:01.113000 5 1063 XCSE 20240909 9:51:05.539000 12 1063 XCSE 20240909 9:59:45.047000 26 1065 XCSE 20240909 10:02:38.482000 8 1065 XCSE 20240909 10:02:38.510000 10 1065 XCSE 20240909 10:02:38.517000 22 1065 XCSE 20240909 10:02:46.068000 4 1065 XCSE 20240909 10:02:46.085000 22 1065 XCSE 20240909 10:02:46.087000 17 1065 XCSE 20240909 10:05:07.284000 40 1065 XCSE 20240909 10:05:07.285000 6 1065 XCSE 20240909 10:05:07.289000 8 1064 XCSE 20240909 10:05:51.964000 9 1064 XCSE 20240909 10:11:01.108000 8 1064 XCSE 20240909 10:11:01.108000 8 1064 XCSE 20240909 10:11:01.108000 25 1063 XCSE 20240909 10:16:52.318000 40 1063 XCSE 20240909 10:16:52.333000 25 1062 XCSE 20240909 10:16:52.348000 25 1062 XCSE 20240909 10:34:29.129000 17 1062 XCSE 20240909 10:36:17.181000 8 1065 XCSE 20240909 10:40:19.894000 9 1065 XCSE 20240909 10:40:19.900000 3 1066 XCSE 20240909 10:41:37.654000 4 1067 XCSE 20240909 10:41:41.797000 8 1067 XCSE 20240909 10:41:41.797000 15 1068 XCSE 20240909 10:52:57.116000 10 1068 XCSE 20240909 10:52:57.134000 17 1067 XCSE 20240909 10:59:19.216000 45 1067 XCSE 20240909 10:59:19.237000 13 1067 XCSE 20240909 10:59:19.237000 3 1065 XCSE 20240909 11:13:04.364000 3 1065 XCSE 20240909 11:13:04.366000 2 1066 XCSE 20240909 11:16:31.977000 2 1067 XCSE 20240909 11:19:04.866000 15 1066 XCSE 20240909 11:35:53.433000 2 1066 XCSE 20240909 11:35:53.437000 15 1066 XCSE 20240909 11:35:53.437000 2 1066 XCSE 20240909 11:51:47.116000 1 1066 XCSE 20240909 11:51:47.121000 2 1066 XCSE 20240909 11:51:47.122000 12 1066 XCSE 20240909 11:52:07.155000 2 1066 XCSE 20240909 11:52:07.155000 3 1066 XCSE 20240909 11:52:07.155000 2 1066 XCSE 20240909 11:52:07.175000 17 1065 XCSE 20240909 12:03:52.305000 8 1065 XCSE 20240909 12:03:52.305000 2 1065 XCSE 20240909 12:03:52.305000 6 1065 XCSE 20240909 12:03:52.305000 8 1065 XCSE 20240909 12:03:52.305000 29 1065 XCSE 20240909 12:03:52.324000 13 1065 XCSE 20240909 12:03:52.324000 40 1064 XCSE 20240909 12:06:01.111000 2 1064 XCSE 20240909 12:06:01.111000 8 1064 XCSE 20240909 12:06:01.111000 41 1066 XCSE 20240909 12:34:37.413000 34 1065 XCSE 20240909 12:37:15.704000 26 1065 XCSE 20240909 12:53:49.482000 26 1065 XCSE 20240909 12:53:49.490000 34 1065 XCSE 20240909 12:57:29.114000 3 1066 XCSE 20240909 13:05:12.619000 8 1066 XCSE 20240909 13:05:12.619000 9 1066 XCSE 20240909 13:05:12.619000 10 1066 XCSE 20240909 13:05:12.645000 10 1066 XCSE 20240909 13:06:35.259000 15 1066 XCSE 20240909 13:10:13.913000 10 1066 XCSE 20240909 13:10:13.913000 27 1064 XCSE 20240909 13:10:14.047000 298 1064 XCSE 20240909 13:10:14.179000 2 1064 XCSE 20240909 13:10:14.179000 25 1066 XCSE 20240909 13:10:50.679000 9 1067 XCSE 20240909 13:13:54.970000 10 1067 XCSE 20240909 13:13:54.998000 10 1067 XCSE 20240909 13:13:55.003000 10 1067 XCSE 20240909 13:13:55.027000 8 1067 XCSE 20240909 13:13:55.035000 9 1067 XCSE 20240909 13:13:55.040000 8 1067 XCSE 20240909 13:13:55.051000 9 1067 XCSE 20240909 13:13:55.059000 8 1067 XCSE 20240909 13:13:55.077000 17 1066 XCSE 20240909 13:14:04.232000 9 1066 XCSE 20240909 14:03:42.707000 9 1066 XCSE 20240909 14:03:42.707000 18 1065 XCSE 20240909 14:10:54.587000 8 1065 XCSE 20240909 14:10:54.587000 3 1065 XCSE 20240909 14:17:29.326000 2 1065 XCSE 20240909 14:17:29.413000 2 1065 XCSE 20240909 14:17:29.466000 26 1064 XCSE 20240909 14:17:36.822000 8 1064 XCSE 20240909 14:17:36.822000 26 1063 XCSE 20240909 14:33:24.153000 9 1063 XCSE 20240909 14:33:24.159000 9 1063 XCSE 20240909 14:33:24.159000 15 1063 XCSE 20240909 14:33:24.159000 17 1064 XCSE 20240909 14:40:58.759000 13 1065 XCSE 20240909 14:43:30.003000 3 1065 XCSE 20240909 14:43:30.003000 10 1065 XCSE 20240909 14:43:30.003000 10 1065 XCSE 20240909 14:43:30.022000 10 1065 XCSE 20240909 14:43:51.366000 8 1065 XCSE 20240909 14:44:26.994000 10 1065 XCSE 20240909 14:45:31.506000 2 1067 XCSE 20240909 14:54:31.221000 10 1067 XCSE 20240909 14:54:31.263000 8 1067 XCSE 20240909 14:54:31.269000 2 1068 XCSE 20240909 15:00:56.114000 9 1068 XCSE 20240909 15:00:56.114000 9 1068 XCSE 20240909 15:00:56.114000 26 1067 XCSE 20240909 15:02:55.607000 2 1067 XCSE 20240909 15:12:06.628000 2 1067 XCSE 20240909 15:12:06.686000 1 1067 XCSE 20240909 15:12:06.691000 8 1067 XCSE 20240909 15:12:20.114000 26 1066 XCSE 20240909 15:13:56.758000 3 1067 XCSE 20240909 15:13:57.104000 19 1067 XCSE 20240909 15:13:57.104000 2 1067 XCSE 20240909 15:13:57.104000 10 1067 XCSE 20240909 15:13:57.104000 27 1067 XCSE 20240909 15:13:57.104000 10 1067 XCSE 20240909 15:13:57.104000 9 1067 XCSE 20240909 15:13:57.104000 30 1067 XCSE 20240909 15:13:57.104000 18 1066 XCSE 20240909 15:27:07.113000 8 1066 XCSE 20240909 15:27:07.113000 7 1066 XCSE 20240909 15:27:07.113000 2 1066 XCSE 20240909 15:27:07.113000 8 1066 XCSE 20240909 15:41:19.418000 3 1066 XCSE 20240909 15:41:19.418000 8 1066 XCSE 20240909 15:41:19.432000 8 1066 XCSE 20240909 15:41:19.450000 9 1066 XCSE 20240909 15:41:23.202000 2 1066 XCSE 20240909 15:41:23.278000 2 1066 XCSE 20240909 15:41:23.872000 8 1066 XCSE 20240909 15:41:25.134000 8 1066 XCSE 20240909 15:41:25.153000 10 1066 XCSE 20240909 15:41:27.561000 10 1066 XCSE 20240909 15:41:27.579000 8 1066 XCSE 20240909 15:41:29.564000 22 1065 XCSE 20240909 15:44:24.669000 3 1065 XCSE 20240909 15:44:24.671000 18 1065 XCSE 20240909 15:44:24.671000 4 1065 XCSE 20240909 15:44:24.672000 22 1065 XCSE 20240909 15:44:24.672000 15 1065 XCSE 20240909 15:44:25.602000 2 1065 XCSE 20240909 15:44:25.602000 9 1065 XCSE 20240909 15:44:29.220000 18 1064 XCSE 20240909 15:44:49.994000 15 1064 XCSE 20240909 15:44:50.030000 15 1064 XCSE 20240909 15:44:50.041000 18 1063 XCSE 20240909 15:45:26.749000 9 1063 XCSE 20240909 15:45:26.749000 26 1063 XCSE 20240909 15:45:53.464000 4 1063 XCSE 20240909 15:49:12.211000 4 1063 XCSE 20240909 15:49:12.226000 8 1064 XCSE 20240909 15:53:02.989000 9 1064 XCSE 20240909 15:53:07.089000 42 1063 XCSE 20240909 15:54:41.546000 36 1063 XCSE 20240909 15:54:41.546441 64 1063 XCSE 20240909 15:54:41.546507 53 1063 XCSE 20240909 15:54:43.962803 43 1063 XCSE 20240909 15:54:46.619000 15 1063 XCSE 20240909 15:54:46.619796 32 1063 XCSE 20240909 15:54:46.619818 8 1064 XCSE 20240909 16:00:13.554000 50 1064 XCSE 20240909 16:00:31.963372 50 1064 XCSE 20240909 16:00:31.963389 50 1064 XCSE 20240909 16:00:31.963391 50 1064 XCSE 20240909 16:00:31.963406 34 1064 XCSE 20240909 16:00:31.978000 50 1064 XCSE 20240909 16:00:31.978747 34 1064 XCSE 20240909 16:00:31.978784 8 1064 XCSE 20240909 16:00:31.980921 50 1064 XCSE 20240909 16:00:31.984200 36 1064 XCSE 20240909 16:00:32.032000 3 1064 XCSE 20240909 16:00:32.032700 5 1064 XCSE 20240909 16:00:32.032981 55 1064 XCSE 20240909 16:00:36.268990 33 1064 XCSE 20240909 16:00:37.140000 42 1064 XCSE 20240909 16:00:37.140234 3 1064 XCSE 20240909 16:00:37.140269 33 1064 XCSE 20240909 16:01:32.216000 51 1064 XCSE 20240909 16:01:32.216241 49 1064 XCSE 20240909 16:01:32.216277 32 1064 XCSE 20240909 16:01:32.231000 1 1064 XCSE 20240909 16:01:32.231000 50 1064 XCSE 20240909 16:01:32.231478 32 1064 XCSE 20240909 16:01:32.231493 18 1064 XCSE 20240909 16:01:32.231501 50 1064 XCSE 20240909 16:01:32.231510 51 1064 XCSE 20240909 16:01:32.231516 33 1064 XCSE 20240909 16:01:32.240000 15 1064 XCSE 20240909 16:01:32.240000 49 1064 XCSE 20240909 16:01:32.240258 15 1064 XCSE 20240909 16:01:32.254000 15 1064 XCSE 20240909 16:01:32.264000 15 1064 XCSE 20240909 16:01:32.264000 15 1064 XCSE 20240909 16:01:32.264000 15 1064 XCSE 20240909 16:01:32.265000 15 1064 XCSE 20240909 16:01:32.265000 15 1064 XCSE 20240909 16:01:32.266000 15 1064 XCSE 20240909 16:01:32.266000 3 1064 XCSE 20240909 16:01:32.277000 9 1064 XCSE 20240909 16:01:32.281000 8 1064 XCSE 20240909 16:01:32.287000 10 1064 XCSE 20240909 16:01:32.293000 10 1064 XCSE 20240909 16:01:32.312000 33 1063 XCSE 20240909 16:01:32.400000 25 1063 XCSE 20240909 16:01:33.905000 9 1063 XCSE 20240909 16:01:33.908000 24 1063 XCSE 20240909 16:01:42.247000 1 1063 XCSE 20240909 16:01:45.851000 10 1063 XCSE 20240909 16:01:45.851000 10 1064 XCSE 20240909 16:01:45.890000 9 1064 XCSE 20240909 16:01:45.902000 10 1064 XCSE 20240909 16:01:45.920000 10 1065 XCSE 20240909 16:07:56.117000 9 1065 XCSE 20240909 16:07:56.126000 9 1065 XCSE 20240909 16:07:56.135000 9 1065 XCSE 20240909 16:07:56.142000 9 1065 XCSE 20240909 16:07:56.153000 9 1065 XCSE 20240909 16:07:56.172000 3 1065 XCSE 20240909 16:07:57.685000 11 1065 XCSE 20240909 16:08:00.692000 8 1065 XCSE 20240909 16:10:51.481000 27 1065 XCSE 20240909 16:24:27.978000 8 1065 XCSE 20240909 16:24:27.978000 5 1065 XCSE 20240909 16:24:27.978000 4 1065 XCSE 20240909 16:24:27.978000 4 1065 XCSE 20240909 16:24:31.160000 3 1065 XCSE 20240909 16:24:31.160000 4 1065 XCSE 20240909 16:24:31.275000 4 1065 XCSE 20240909 16:24:31.324000 32 1065 XCSE 20240909 16:26:01.698000 12 1065 XCSE 20240909 16:26:01.698000 6 1066 XCSE 20240909 16:26:56.095000 8 1066 XCSE 20240909 16:26:56.095000 9 1066 XCSE 20240909 16:26:56.095000 9 1066 XCSE 20240909 16:26:56.095000 28 1066 XCSE 20240909 16:26:56.095000 3 1066 XCSE 20240909 16:26:56.115000 9 1066 XCSE 20240909 16:26:56.120000 8 1066 XCSE 20240909 16:26:56.130000 9 1066 XCSE 20240909 16:26:56.136000 10 1066 XCSE 20240909 16:26:56.147000 11 1066 XCSE 20240909 16:27:17.897000 12 1065 XCSE 20240909 16:27:18.012000 31 1065 XCSE 20240909 16:27:18.012000 41 1064 XCSE 20240909 16:29:35.883000 27 1063 XCSE 20240909 16:29:37.018000 17 1063 XCSE 20240909 16:29:37.038000 27 1063 XCSE 20240909 16:29:37.038000 33 1063 XCSE 20240909 16:31:16.269000 33 1062 XCSE 20240909 16:33:45.885000 9 1062 XCSE 20240909 16:33:45.885000 3 1061 XCSE 20240909 16:33:46.020000 20 1061 XCSE 20240909 16:33:46.020000 9 1062 XCSE 20240909 16:35:17.188000 8 1062 XCSE 20240909 16:35:17.200000 8 1062 XCSE 20240909 16:35:17.207000 9 1062 XCSE 20240909 16:35:17.215000 5 1061 XCSE 20240909 16:35:17.526000 26 1061 XCSE 20240909 16:35:38.658000 4 1062 XCSE 20240909 16:39:40.900000 7 1061 XCSE 20240909 16:40:30.102000 7 1062 XCSE 20240909 16:44:21.224000 10 1062 XCSE 20240909 16:44:21.262000 8 1062 XCSE 20240909 16:44:21.300000 9 1062 XCSE 20240909 16:44:49.275000 3 1062 XCSE 20240909 16:44:52.144000 7 1062 XCSE 20240909 16:44:52.146000 3 1062 XCSE 20240909 16:44:52.306000 7 1062 XCSE 20240909 16:44:52.306000 1 1062 XCSE 20240909 16:44:52.324000 7 1062 XCSE 20240909 16:44:52.325000 2 1062 XCSE 20240909 16:44:54.075000 25 1059 XCSE 20240910 9:02:26.190000 1 1057 XCSE 20240910 9:02:53.990000 25 1060 XCSE 20240910 9:06:13.802000 8 1063 XCSE 20240910 9:11:10.950000 1 1064 XCSE 20240910 9:15:00.049000 1 1064 XCSE 20240910 9:15:02.013000 11 1064 XCSE 20240910 9:30:34.802000 16 1064 XCSE 20240910 9:35:47.113000 7 1066 XCSE 20240910 9:58:41.796000 5 1066 XCSE 20240910 9:58:41.796000 11 1066 XCSE 20240910 9:58:41.796000 9 1066 XCSE 20240910 9:58:41.815000 25 1064 XCSE 20240910 10:04:17.750000 8 1064 XCSE 20240910 10:04:17.750000 2 1065 XCSE 20240910 10:05:10.565000 24 1065 XCSE 20240910 10:05:10.565000 26 1064 XCSE 20240910 10:05:16.815000 15 1064 XCSE 20240910 10:11:11.274000 3 1064 XCSE 20240910 10:11:11.274000 12 1063 XCSE 20240910 10:15:00.366000 7 1064 XCSE 20240910 10:15:54.436000 11 1064 XCSE 20240910 10:15:54.436000 5 1064 XCSE 20240910 10:15:54.436000 32 1064 XCSE 20240910 10:15:55.496000 16 1064 XCSE 20240910 10:15:59.395000 26 1063 XCSE 20240910 10:16:37.095000 25 1063 XCSE 20240910 10:16:37.098000 25 1062 XCSE 20240910 10:22:05.989000 8 1062 XCSE 20240910 10:22:05.989000 13 1063 XCSE 20240910 10:27:57.040000 3 1063 XCSE 20240910 10:27:57.040000 11 1063 XCSE 20240910 10:27:57.040000 11 1063 XCSE 20240910 10:27:57.040000 10 1063 XCSE 20240910 10:27:57.040000 10 1063 XCSE 20240910 10:27:57.040000 4 1063 XCSE 20240910 10:27:57.040000 1 1063 XCSE 20240910 10:27:57.040000 11 1063 XCSE 20240910 10:27:57.059000 9 1063 XCSE 20240910 10:27:57.078000 11 1063 XCSE 20240910 10:27:57.087000 1 1063 XCSE 20240910 10:27:57.817000 10 1063 XCSE 20240910 10:27:57.836000 2 1063 XCSE 20240910 10:27:57.837000 9 1063 XCSE 20240910 10:27:57.841000 9 1063 XCSE 20240910 10:28:53.183000 8 1063 XCSE 20240910 10:29:12.451000 9 1063 XCSE 20240910 10:32:02.852000 10 1063 XCSE 20240910 10:32:02.871000 9 1063 XCSE 20240910 10:32:09.697000 11 1063 XCSE 20240910 10:32:14.568000 9 1063 XCSE 20240910 10:32:14.605000 2 1063 XCSE 20240910 10:32:44.249000 10 1063 XCSE 20240910 10:34:09.494000 9 1062 XCSE 20240910 10:34:09.513000 15 1062 XCSE 20240910 10:37:11.679000 10 1063 XCSE 20240910 10:38:04.155000 16 1063 XCSE 20240910 10:38:04.155000 10 1063 XCSE 20240910 10:38:04.155000 4 1063 XCSE 20240910 10:38:04.155000 17 1062 XCSE 20240910 10:38:07.485000 17 1061 XCSE 20240910 10:38:45.567000 9 1061 XCSE 20240910 10:38:45.567000 22 1061 XCSE 20240910 10:38:48.812000 4 1061 XCSE 20240910 10:38:48.812000 26 1060 XCSE 20240910 10:48:50.090000 3 1059 XCSE 20240910 10:51:22.048000 7 1059 XCSE 20240910 10:51:22.048000 3 1059 XCSE 20240910 10:51:22.048000 1 1060 XCSE 20240910 10:53:45.274000 9 1060 XCSE 20240910 10:53:47.142000 4 1061 XCSE 20240910 11:00:54.822000 11 1061 XCSE 20240910 11:00:54.822000 16 1061 XCSE 20240910 11:00:54.822000 11 1061 XCSE 20240910 11:00:54.841000 11 1061 XCSE 20240910 11:00:54.859000 1 1061 XCSE 20240910 11:00:55.563000 9 1062 XCSE 20240910 11:01:24.224000 19 1062 XCSE 20240910 11:01:24.224000 3 1062 XCSE 20240910 11:07:42.304000 81 1062 XCSE 20240910 11:08:36.917000 9 1062 XCSE 20240910 11:08:36.920000 9 1062 XCSE 20240910 11:08:36.935000 3 1062 XCSE 20240910 11:08:36.937000 11 1062 XCSE 20240910 11:08:36.954000 10 1062 XCSE 20240910 11:08:36.960000 65 1060 XCSE 20240910 11:09:29.685000 21 1059 XCSE 20240910 11:09:30.988000 48 1059 XCSE 20240910 11:09:30.988000 28 1058 XCSE 20240910 11:10:25.759000 25 1058 XCSE 20240910 11:11:53.367000 19 1058 XCSE 20240910 11:11:53.367000 34 1056 XCSE 20240910 11:13:52.767000 9 1060 XCSE 20240910 11:20:33.202000 25 1058 XCSE 20240910 11:27:36.413000 8 1058 XCSE 20240910 11:27:36.413000 8 1058 XCSE 20240910 11:27:36.413000 8 1058 XCSE 20240910 11:27:36.413000 50 1057 XCSE 20240910 11:27:36.435000 51 1056 XCSE 20240910 11:27:36.456000 1 1058 XCSE 20240910 11:33:43.692000 2 1058 XCSE 20240910 11:33:43.709000 17 1060 XCSE 20240910 11:44:34.252000 9 1060 XCSE 20240910 11:44:34.252000 22 1062 XCSE 20240910 11:53:14.847000 20 1062 XCSE 20240910 11:53:14.847000 10 1062 XCSE 20240910 11:53:14.870000 11 1062 XCSE 20240910 11:53:14.883000 27 1061 XCSE 20240910 11:58:44.777000 9 1061 XCSE 20240910 11:58:44.802000 11 1061 XCSE 20240910 11:58:44.808000 16 1059 XCSE 20240910 12:06:10.095000 18 1058 XCSE 20240910 12:16:59.432000 8 1058 XCSE 20240910 12:16:59.432000 10 1058 XCSE 20240910 12:17:05.094000 9 1058 XCSE 20240910 12:17:05.110000 3 1058 XCSE 20240910 12:17:05.116000 9 1058 XCSE 20240910 12:17:05.118000 11 1058 XCSE 20240910 12:17:05.129000 15 1057 XCSE 20240910 12:17:05.137000 11 1057 XCSE 20240910 12:17:05.137000 24 1057 XCSE 20240910 12:18:57.820000 1 1057 XCSE 20240910 12:31:55.908000 8 1057 XCSE 20240910 12:42:48.584000 12 1057 XCSE 20240910 12:42:48.584000 10 1058 XCSE 20240910 12:45:00.333000 24 1058 XCSE 20240910 12:45:00.333000 6 1059 XCSE 20240910 12:45:00.333000 11 1059 XCSE 20240910 12:45:00.333000 11 1059 XCSE 20240910 12:45:00.333000 1 1059 XCSE 20240910 12:45:00.333000 17 1059 XCSE 20240910 12:45:00.333000 34 1058 XCSE 20240910 12:45:00.350000 15 1059 XCSE 20240910 12:45:00.350000 15 1059 XCSE 20240910 12:45:00.351000 15 1059 XCSE 20240910 12:45:00.356000 15 1059 XCSE 20240910 12:45:00.356000 34 1058 XCSE 20240910 12:45:00.381000 25 1057 XCSE 20240910 12:52:55.169000 27 1057 XCSE 20240910 12:52:55.184000 3 1058 XCSE 20240910 13:00:32.020000 25 1057 XCSE 20240910 13:01:25.930000 8 1057 XCSE 20240910 13:01:25.941000 25 1057 XCSE 20240910 13:01:25.941000 6 1058 XCSE 20240910 13:02:51.947000 9 1058 XCSE 20240910 13:02:51.947000 18 1058 XCSE 20240910 13:02:51.947000 9 1058 XCSE 20240910 13:02:51.947000 8 1058 XCSE 20240910 13:03:31.633000 1 1058 XCSE 20240910 13:04:11.950000 7 1058 XCSE 20240910 13:04:11.950000 2 1058 XCSE 20240910 13:05:00.056000 7 1058 XCSE 20240910 13:05:00.056000 33 1057 XCSE 20240910 13:07:39.209000 33 1056 XCSE 20240910 13:13:00.672000 14 1054 XCSE 20240910 13:25:32.245000 4 1054 XCSE 20240910 13:25:32.245000 17 1053 XCSE 20240910 13:27:43.000000 8 1053 XCSE 20240910 13:27:43.000000 7 1053 XCSE 20240910 13:29:51.096000 25 1053 XCSE 20240910 14:10:48.111000 9 1055 XCSE 20240910 14:16:55.301000 5 1055 XCSE 20240910 14:16:55.301000 11 1055 XCSE 20240910 14:16:55.319000 10 1055 XCSE 20240910 14:16:55.325000 41 1054 XCSE 20240910 14:17:46.043000 6 1060 XCSE 20240910 14:29:47.038000 11 1060 XCSE 20240910 14:29:47.038000 22 1060 XCSE 20240910 14:29:47.038000 31 1060 XCSE 20240910 14:29:47.038000 15 1058 XCSE 20240910 14:29:47.059000 10 1058 XCSE 20240910 14:29:54.338000 11 1058 XCSE 20240910 14:29:54.338000 4 1058 XCSE 20240910 14:29:54.338000 25 1057 XCSE 20240910 14:29:58.880000 27 1057 XCSE 20240910 14:29:58.901000 27 1056 XCSE 20240910 14:32:57.095000 33 1055 XCSE 20240910 14:45:32.100000 9 1056 XCSE 20240910 14:58:06.454000 2 1057 XCSE 20240910 15:00:44.951000 11 1057 XCSE 20240910 15:00:44.951000 9 1057 XCSE 20240910 15:00:44.951000 9 1057 XCSE 20240910 15:00:44.951000 25 1058 XCSE 20240910 15:07:46.238000 17 1057 XCSE 20240910 15:08:50.518000 7 1056 XCSE 20240910 15:11:31.005000 10 1056 XCSE 20240910 15:11:31.005000 9 1056 XCSE 20240910 15:11:31.005000 25 1055 XCSE 20240910 15:11:31.023000 12 1054 XCSE 20240910 15:16:44.954000 13 1054 XCSE 20240910 15:16:44.954000 27 1055 XCSE 20240910 15:30:15.068000 3 1055 XCSE 20240910 15:30:45.516000 22 1055 XCSE 20240910 15:30:45.522000 3 1055 XCSE 20240910 15:30:45.522000 13 1054 XCSE 20240910 15:31:53.502000 11 1054 XCSE 20240910 15:31:53.502000 118 1053 XCSE 20240910 15:34:03.659000 17 1053 XCSE 20240910 15:34:03.659000 17 1053 XCSE 20240910 15:34:03.659000 17 1053 XCSE 20240910 15:34:03.659000 13 1053 XCSE 20240910 15:38:09.802000 24 1053 XCSE 20240910 15:38:09.802000 23 1053 XCSE 20240910 15:40:35.275000 20 1053 XCSE 20240910 15:40:35.275000 50 1053 XCSE 20240910 15:40:35.276000 1 1053 XCSE 20240910 15:40:35.276000 33 1052 XCSE 20240910 15:49:00.869000 10 1051 XCSE 20240910 15:57:32.913000 50 1051 XCSE 20240910 15:57:32.913000 1 1051 XCSE 20240910 15:57:32.937000 9 1051 XCSE 20240910 15:57:33.104000 15 1051 XCSE 20240910 15:57:33.104000 45 1051 XCSE 20240910 15:57:33.104000 2 1051 XCSE 20240910 15:57:33.104000 22 1051 XCSE 20240910 16:01:50.484000 11 1051 XCSE 20240910 16:03:14.281000 22 1051 XCSE 20240910 16:03:14.281000 8 1051 XCSE 20240910 16:03:14.281000 42 1050 XCSE 20240910 16:06:09.401000 8 1050 XCSE 20240910 16:06:09.401000 9 1050 XCSE 20240910 16:06:27.225000 11 1050 XCSE 20240910 16:06:27.232000 9 1050 XCSE 20240910 16:06:27.245000 27 1049 XCSE 20240910 16:11:04.559000 13 1049 XCSE 20240910 16:11:05.412000 2 1049 XCSE 20240910 16:11:06.108000 7 1049 XCSE 20240910 16:11:06.108000 3 1049 XCSE 20240910 16:11:26.644000 17 1049 XCSE 20240910 16:11:26.644000 13 1049 XCSE 20240910 16:11:26.644000 8 1049 XCSE 20240910 16:11:26.644000 4 1050 XCSE 20240910 16:11:43.792000 15 1050 XCSE 20240910 16:11:43.792000 10 1050 XCSE 20240910 16:11:43.792000 3 1050 XCSE 20240910 16:11:43.792000 30 1050 XCSE 20240910 16:11:43.792000 10 1050 XCSE 20240910 16:11:43.813000 9 1050 XCSE 20240910 16:11:43.829000 10 1050 XCSE 20240910 16:11:43.834000 11 1050 XCSE 20240910 16:11:43.848000 9 1050 XCSE 20240910 16:11:43.853000 11 1050 XCSE 20240910 16:11:43.867000 11 1050 XCSE 20240910 16:11:43.872000 11 1050 XCSE 20240910 16:11:43.885000 10 1050 XCSE 20240910 16:11:43.900000 10 1050 XCSE 20240910 16:11:43.911000 35 1049 XCSE 20240910 16:13:03.943000 5 1048 XCSE 20240910 16:14:06.801000 31 1048 XCSE 20240910 16:16:49.487000 8 1048 XCSE 20240910 16:16:49.487000 5 1048 XCSE 20240910 16:16:49.487000 9 1048 XCSE 20240910 16:16:49.487000 9 1048 XCSE 20240910 16:16:49.487000 9 1047 XCSE 20240910 16:20:47.112000 20 1047 XCSE 20240910 16:22:16.539000 13 1047 XCSE 20240910 16:31:39.995000 20 1048 XCSE 20240910 16:38:26.512000 60 1049 XCSE 20240910 16:40:08.640334 13 1049 XCSE 20240910 16:41:52.015971 168 1049 XCSE 20240910 16:41:52.015989 11 1049 XCSE 20240910 16:41:52.016018 493 1049 XCSE 20240910 16:41:52.016021 9 1045 XCSE 20240911 9:00:39.301000 25 1052 XCSE 20240911 9:04:27.849000 27 1051 XCSE 20240911 9:09:20.943000 8 1051 XCSE 20240911 9:09:20.943000 9 1055 XCSE 20240911 9:11:26.839000 18 1055 XCSE 20240911 9:13:02.260000 9 1055 XCSE 20240911 9:13:02.260000 17 1054 XCSE 20240911 9:14:46.416000 26 1061 XCSE 20240911 9:23:04.240000 25 1060 XCSE 20240911 9:23:13.571000 34 1061 XCSE 20240911 9:30:07.592000 10 1061 XCSE 20240911 9:30:07.607000 24 1061 XCSE 20240911 9:30:59.086000 17 1062 XCSE 20240911 9:34:14.488000 17 1062 XCSE 20240911 9:38:01.966000 11 1061 XCSE 20240911 9:38:01.987000 7 1061 XCSE 20240911 9:38:01.987000 8 1064 XCSE 20240911 9:46:35.898000 10 1064 XCSE 20240911 9:46:35.924000 10 1064 XCSE 20240911 9:46:35.934000 12 1064 XCSE 20240911 9:46:35.952000 8 1065 XCSE 20240911 9:46:44.295000 33 1062 XCSE 20240911 9:47:07.475000 26 1061 XCSE 20240911 9:48:05.213000 25 1061 XCSE 20240911 9:53:51.457000 1 1060 XCSE 20240911 9:54:50.957000 25 1060 XCSE 20240911 9:55:28.112000 25 1059 XCSE 20240911 9:55:28.133000 12 1058 XCSE 20240911 9:55:28.157000 5 1058 XCSE 20240911 10:03:51.160000 12 1058 XCSE 20240911 10:03:51.160000 8 1058 XCSE 20240911 10:03:51.160000 8 1057 XCSE 20240911 10:05:00.013000 9 1057 XCSE 20240911 10:06:53.103000 8 1057 XCSE 20240911 10:06:53.103000 6 1057 XCSE 20240911 10:06:53.111000 17 1057 XCSE 20240911 10:13:56.958000 8 1057 XCSE 20240911 10:13:56.958000 18 1056 XCSE 20240911 10:13:56.992000 6 1055 XCSE 20240911 10:20:44.944000 18 1056 XCSE 20240911 10:22:42.923000 1 1056 XCSE 20240911 10:22:42.923000 8 1056 XCSE 20240911 10:23:09.122000 19 1056 XCSE 20240911 10:23:09.122000 25 1055 XCSE 20240911 10:24:38.438000 8 1058 XCSE 20240911 10:30:11.999000 34 1059 XCSE 20240911 10:30:31.226000 25 1058 XCSE 20240911 10:31:09.943000 8 1058 XCSE 20240911 10:31:09.943000 18 1057 XCSE 20240911 10:35:22.130000 25 1057 XCSE 20240911 10:40:37.972000 1 1057 XCSE 20240911 10:40:37.972000 8 1057 XCSE 20240911 10:41:36.749000 25 1055 XCSE 20240911 10:42:29.263000 2 1055 XCSE 20240911 10:42:29.263000 25 1054 XCSE 20240911 10:43:22.708000 26 1053 XCSE 20240911 10:43:24.537000 17 1053 XCSE 20240911 10:46:40.386000 17 1054 XCSE 20240911 10:48:50.786000 18 1053 XCSE 20240911 10:48:51.739000 18 1055 XCSE 20240911 10:53:09.265000 17 1054 XCSE 20240911 10:55:58.106000 17 1054 XCSE 20240911 10:57:38.526000 17 1053 XCSE 20240911 10:57:38.551000 26 1053 XCSE 20240911 11:02:30.019000 25 1052 XCSE 20240911 11:08:22.488000 8 1052 XCSE 20240911 11:08:22.488000 8 1052 XCSE 20240911 11:08:22.488000 17 1053 XCSE 20240911 11:13:11.356000 11 1053 XCSE 20240911 11:15:00.730000 17 1052 XCSE 20240911 11:15:00.758000 18 1051 XCSE 20240911 11:16:21.126000 17 1050 XCSE 20240911 11:25:37.546000 8 1050 XCSE 20240911 11:25:37.546000 8 1050 XCSE 20240911 11:25:37.546000 34 1049 XCSE 20240911 11:25:38.107000 25 1048 XCSE 20240911 11:25:38.162000 15 1049 XCSE 20240911 11:45:17.916000 26 1049 XCSE 20240911 11:45:17.916000 11 1049 XCSE 20240911 11:46:15.611000 10 1053 XCSE 20240911 12:06:58.239000 44 1052 XCSE 20240911 12:07:26.102000 8 1051 XCSE 20240911 12:11:22.653000 41 1052 XCSE 20240911 12:46:53.139000 41 1052 XCSE 20240911 12:46:53.229000 17 1052 XCSE 20240911 12:46:53.229000 8 1052 XCSE 20240911 12:46:53.248000 17 1051 XCSE 20240911 12:59:03.201000 18 1051 XCSE 20240911 13:02:25.612000 1 1051 XCSE 20240911 13:02:25.612000 17 1050 XCSE 20240911 13:06:58.716000 16 1049 XCSE 20240911 13:07:20.935000 2 1049 XCSE 20240911 13:07:20.955000 16 1049 XCSE 20240911 13:07:58.733000 2 1049 XCSE 20240911 13:15:33.628000 7 1049 XCSE 20240911 13:15:33.628000 9 1049 XCSE 20240911 13:15:33.628000 11 1049 XCSE 20240911 13:15:33.671000 35 1050 XCSE 20240911 13:23:25.495000 134 1050 XCSE 20240911 13:23:25.515000 33 1051 XCSE 20240911 13:23:28.011000 17 1051 XCSE 20240911 13:23:28.011000 5 1051 XCSE 20240911 13:23:28.011000 10 1051 XCSE 20240911 13:23:28.011000 10 1051 XCSE 20240911 13:23:28.011000 11 1051 XCSE 20240911 13:23:28.050000 27 1051 XCSE 20240911 13:29:36.198000 51 1052 XCSE 20240911 13:41:58.542000 51 1052 XCSE 20240911 13:41:58.543000 12 1052 XCSE 20240911 13:45:05.003000 8 1052 XCSE 20240911 13:45:05.003000 12 1052 XCSE 20240911 13:45:05.011000 8 1052 XCSE 20240911 13:45:05.011000 10 1052 XCSE 20240911 13:45:05.021000 26 1052 XCSE 20240911 13:45:05.024000 11 1052 XCSE 20240911 13:45:05.026000 12 1052 XCSE 20240911 13:45:05.051000 10 1052 XCSE 20240911 13:45:05.057000 23 1051 XCSE 20240911 13:47:47.612000 3 1051 XCSE 20240911 13:47:47.612000 11 1051 XCSE 20240911 13:47:50.262000 11 1051 XCSE 20240911 13:47:50.277000 11 1051 XCSE 20240911 13:49:09.238000 17 1051 XCSE 20240911 13:49:09.242000 12 1051 XCSE 20240911 13:49:30.928000 12 1051 XCSE 20240911 13:49:30.965000 12 1051 XCSE 20240911 13:50:49.076000 10 1051 XCSE 20240911 13:50:58.440000 12 1051 XCSE 20240911 13:50:59.456000 17 1050 XCSE 20240911 13:51:08.606000 17 1049 XCSE 20240911 13:56:17.693000 7 1049 XCSE 20240911 13:56:17.693000 2 1049 XCSE 20240911 13:56:17.693000 26 1048 XCSE 20240911 14:08:00.646000 9 1048 XCSE 20240911 14:08:00.646000 8 1048 XCSE 20240911 14:08:00.646000 10 1049 XCSE 20240911 14:12:18.733000 10 1049 XCSE 20240911 14:12:18.739000 12 1049 XCSE 20240911 14:12:18.757000 11 1049 XCSE 20240911 14:12:18.763000 11 1049 XCSE 20240911 14:12:18.781000 11 1049 XCSE 20240911 14:12:18.795000 10 1049 XCSE 20240911 14:12:18.813000 11 1049 XCSE 20240911 14:12:18.832000 24 1049 XCSE 20240911 14:12:18.840000 9 1049 XCSE 20240911 14:12:24.921000 9 1049 XCSE 20240911 14:12:29.514000 1 1049 XCSE 20240911 14:12:34.501000 8 1049 XCSE 20240911 14:12:34.501000 3 1049 XCSE 20240911 14:12:39.784000 6 1049 XCSE 20240911 14:12:39.784000 2 1049 XCSE 20240911 14:12:44.750000 7 1049 XCSE 20240911 14:12:44.750000 8 1049 XCSE 20240911 14:12:48.821000 3 1049 XCSE 20240911 14:12:52.750000 5 1049 XCSE 20240911 14:12:52.750000 9 1049 XCSE 20240911 14:12:57.750000 7 1049 XCSE 20240911 14:13:01.749000 1 1049 XCSE 20240911 14:13:01.749000 8 1049 XCSE 20240911 14:13:05.822000 3 1049 XCSE 20240911 14:13:09.750000 5 1049 XCSE 20240911 14:13:09.750000 9 1049 XCSE 20240911 14:13:13.749000 6 1049 XCSE 20240911 14:13:17.749000 2 1049 XCSE 20240911 14:13:17.749000 4 1049 XCSE 20240911 14:13:29.749000 3 1049 XCSE 20240911 14:13:29.749000 1 1049 XCSE 20240911 14:13:29.749000 10 1048 XCSE 20240911 14:13:52.650000 15 1047 XCSE 20240911 14:21:06.597000 5 1047 XCSE 20240911 14:21:06.597000 5 1047 XCSE 20240911 14:21:23.749000 3 1047 XCSE 20240911 14:21:23.749000 8 1047 XCSE 20240911 14:23:09.751000 8 1047 XCSE 20240911 14:24:04.749000 8 1047 XCSE 20240911 14:24:58.751000 3 1047 XCSE 20240911 14:27:06.749000 5 1047 XCSE 20240911 14:27:06.749000 4 1047 XCSE 20240911 14:28:59.749000 4 1047 XCSE 20240911 14:28:59.749000 15 1049 XCSE 20240911 14:30:22.131000 33 1050 XCSE 20240911 14:30:22.131000 17 1046 XCSE 20240911 14:30:22.145000 2 1045 XCSE 20240911 14:30:24.728000 15 1045 XCSE 20240911 14:30:24.728000 12 1043 XCSE 20240911 14:30:29.658000 6 1043 XCSE 20240911 14:30:29.658000 18 1043 XCSE 20240911 14:30:34.618000 17 1042 XCSE 20240911 14:30:41.746000 18 1042 XCSE 20240911 14:30:46.985000 18 1042 XCSE 20240911 14:30:53.953000 18 1041 XCSE 20240911 14:30:58.148000 9 1044 XCSE 20240911 14:38:30.165000 32 1044 XCSE 20240911 14:38:30.165000 8 1043 XCSE 20240911 14:38:55.750000 8 1042 XCSE 20240911 14:39:24.456000 1 1043 XCSE 20240911 14:41:07.257000 24 1043 XCSE 20240911 14:41:07.257000 8 1045 XCSE 20240911 14:42:23.105000 11 1045 XCSE 20240911 14:42:23.105000 8 1046 XCSE 20240911 14:42:38.749000 3 1048 XCSE 20240911 14:50:43.128000 9 1048 XCSE 20240911 14:50:43.128000 35 1048 XCSE 20240911 14:50:43.128000 9 1048 XCSE 20240911 14:50:43.128000 1 1050 XCSE 20240911 14:57:38.252000 10 1050 XCSE 20240911 14:57:38.252000 10 1050 XCSE 20240911 14:57:38.252000 10 1050 XCSE 20240911 14:57:38.276000 9 1050 XCSE 20240911 14:57:38.276000 8 1050 XCSE 20240911 15:00:00.107000 9 1051 XCSE 20240911 15:00:27.926000 8 1051 XCSE 20240911 15:00:27.926000 4 1051 XCSE 20240911 15:00:27.926000 18 1052 XCSE 20240911 15:05:37.272000 6 1052 XCSE 20240911 15:05:37.272000 8 1052 XCSE 20240911 15:07:14.942000 8 1053 XCSE 20240911 15:07:55.750000 8 1053 XCSE 20240911 15:08:13.750000 8 1053 XCSE 20240911 15:08:34.750000 33 1051 XCSE 20240911 15:08:42.673000 3 1051 XCSE 20240911 15:08:42.673000 8 1051 XCSE 20240911 15:08:42.673000 8 1051 XCSE 20240911 15:12:47.750000 8 1051 XCSE 20240911 15:16:25.749000 8 1051 XCSE 20240911 15:17:21.750000 8 1051 XCSE 20240911 15:18:52.749000 8 1051 XCSE 20240911 15:20:22.749000 2 1051 XCSE 20240911 15:21:01.645000 8 1051 XCSE 20240911 15:21:01.645000 8 1051 XCSE 20240911 15:21:01.645000 8 1050 XCSE 20240911 15:21:25.749000 10 1050 XCSE 20240911 15:21:25.749000 26 1050 XCSE 20240911 15:24:06.639000 9 1050 XCSE 20240911 15:24:06.639000 35 1050 XCSE 20240911 15:24:45.752000 8 1050 XCSE 20240911 15:24:45.752000 26 1050 XCSE 20240911 15:30:46.110000 8 1050 XCSE 20240911 15:30:46.110000 1 1051 XCSE 20240911 15:30:47.111000 10 1051 XCSE 20240911 15:30:47.111000 7 1051 XCSE 20240911 15:30:47.111000 8 1051 XCSE 20240911 15:31:11.598000 8 1051 XCSE 20240911 15:31:34.750000 33 1050 XCSE 20240911 15:34:02.908000 1 1050 XCSE 20240911 15:34:02.908000 1 1050 XCSE 20240911 15:34:02.908000 35 1048 XCSE 20240911 15:36:00.330000 9 1048 XCSE 20240911 15:36:00.330000 42 1047 XCSE 20240911 15:36:00.463000 34 1047 XCSE 20240911 15:36:00.594000 34 1047 XCSE 20240911 15:36:00.620000 10 1048 XCSE 20240911 15:37:36.383000 52 1048 XCSE 20240911 15:37:36.383000 8 1048 XCSE 20240911 15:37:49.750000 26 1047 XCSE 20240911 15:40:26.033000 10 1047 XCSE 20240911 15:40:26.062000 10 1047 XCSE 20240911 15:42:26.928000 18 1047 XCSE 20240911 15:42:26.928000 8 1047 XCSE 20240911 15:43:14.594000 8 1047 XCSE 20240911 15:43:24.749000 2 1047 XCSE 20240911 15:43:36.749000 6 1047 XCSE 20240911 15:43:36.749000 8 1047 XCSE 20240911 15:43:48.407000 8 1047 XCSE 20240911 15:43:57.633000 2 1047 XCSE 20240911 15:44:07.749000 6 1047 XCSE 20240911 15:44:07.749000 25 1046 XCSE 20240911 15:44:12.895000 1 1046 XCSE 20240911 15:44:12.895000 27 1046 XCSE 20240911 15:44:13.027000 25 1046 XCSE 20240911 15:45:17.971000 10 1046 XCSE 20240911 15:45:18.103000 31 1048 XCSE 20240911 15:46:55.633000 8 1048 XCSE 20240911 15:48:42.967000 2 1046 XCSE 20240911 15:50:55.656000 24 1046 XCSE 20240911 15:50:55.656000 9 1046 XCSE 20240911 15:50:55.656000 24 1045 XCSE 20240911 15:50:55.678000 11 1045 XCSE 20240911 15:52:11.011000 17 1044 XCSE 20240911 15:57:07.809000 8 1044 XCSE 20240911 15:57:07.809000 9 1043 XCSE 20240911 16:00:34.540000 18 1044 XCSE 20240911 16:03:23.448000 8 1044 XCSE 20240911 16:03:23.448000 1 1044 XCSE 20240911 16:08:04.149000 16 1044 XCSE 20240911 16:08:22.099000 17 1043 XCSE 20240911 16:08:57.852000 9 1044 XCSE 20240911 16:10:35.815000 30 1044 XCSE 20240911 16:10:35.815000 8 1044 XCSE 20240911 16:12:11.038000 11 1043 XCSE 20240911 16:12:32.803000 14 1043 XCSE 20240911 16:12:32.803000 18 1042 XCSE 20240911 16:14:35.809000 18 1040 XCSE 20240911 16:17:07.728000 1 1039 XCSE 20240911 16:20:00.071000 9 1042 XCSE 20240911 16:24:32.738000 8 1042 XCSE 20240911 16:24:32.738000 9 1042 XCSE 20240911 16:24:32.738000 3 1042 XCSE 20240911 16:24:32.738000 9 1042 XCSE 20240911 16:24:32.740000 8 1042 XCSE 20240911 16:24:56.750000 26 1040 XCSE 20240911 16:25:09.497000 26 1039 XCSE 20240911 16:25:09.637000 18 1039 XCSE 20240911 16:29:18.934000 8 1039 XCSE 20240911 16:29:18.934000 8 1039 XCSE 20240911 16:32:34.444000 26 1039 XCSE 20240911 16:34:24.658000 18 1039 XCSE 20240911 16:34:24.723000 9 1039 XCSE 20240911 16:34:25.175000 25 1039 XCSE 20240911 16:37:55.171000 21 1041 XCSE 20240911 16:44:36.758000 8 1040 XCSE 20240911 16:45:24.063000 17 1039 XCSE 20240911 16:45:42.823000 2 1039 XCSE 20240911 16:45:42.823000 6 1039 XCSE 20240911 16:45:42.823000 8 1039 XCSE 20240911 16:45:42.823000 2 1039 XCSE 20240911 16:45:42.823000 26 1039 XCSE 20240911 16:47:03.639000 115 1038 XCSE 20240911 16:50:24.140312 9 1040 XCSE 20240912 11:43:24.362000 600 1041 XCSE 20240912 12:54:04.274119 50 1043 XCSE 20240912 13:19:29.413473 50 1043 XCSE 20240912 13:19:37.884824 1100 1043 XCSE 20240912 13:19:37.884824 9 1040 XCSE 20240912 13:43:24.841000 9 1040 XCSE 20240912 13:43:24.974000 9 1040 XCSE 20240912 13:56:41.470000 5 1040 XCSE 20240912 14:08:33.086000 9 1040 XCSE 20240912 14:10:30.713000 8 1040 XCSE 20240912 14:10:30.713000 1 1039 XCSE 20240912 14:11:22.098000 2 1039 XCSE 20240912 14:11:22.098000 21 1039 XCSE 20240912 14:11:22.098000 8 1039 XCSE 20240912 14:11:29.466000 8 1039 XCSE 20240912 14:12:24.160000 8 1039 XCSE 20240912 14:13:08.465000 36 1039 XCSE 20240912 14:18:29.215000 12 1038 XCSE 20240912 14:18:44.194000 13 1038 XCSE 20240912 14:18:44.194000 8 1038 XCSE 20240912 14:18:44.194000 9 1037 XCSE 20240912 14:20:57.141000 2 1037 XCSE 20240912 14:20:57.141000 6 1037 XCSE 20240912 14:20:57.141000 8 1037 XCSE 20240912 14:20:57.141000 8 1037 XCSE 20240912 14:20:57.158000 8 1036 XCSE 20240912 14:21:38.424000 1 1036 XCSE 20240912 14:21:45.028000 7 1036 XCSE 20240912 14:21:45.028000 1 1036 XCSE 20240912 14:21:53.465000 7 1036 XCSE 20240912 14:21:53.465000 8 1036 XCSE 20240912 14:22:05.731000 8 1036 XCSE 20240912 14:23:21.465000 8 1036 XCSE 20240912 14:23:58.516000 10 1036 XCSE 20240912 14:25:33.465000 8 1036 XCSE 20240912 14:25:40.373000 8 1036 XCSE 20240912 14:25:43.685000 1 1036 XCSE 20240912 14:25:43.685000 7 1036 XCSE 20240912 14:29:18.235000 10 1036 XCSE 20240912 14:29:18.235000 9 1036 XCSE 20240912 14:29:18.235000 9 1036 XCSE 20240912 14:29:18.235000 8 1036 XCSE 20240912 14:29:18.235000 9 1036 XCSE 20240912 14:29:18.235000 25 1036 XCSE 20240912 14:31:43.959000 8 1036 XCSE 20240912 14:31:43.959000 8 1036 XCSE 20240912 14:31:43.959000 1 1036 XCSE 20240912 14:31:43.984000 43 1036 XCSE 20240912 14:31:43.984000 9 1035 XCSE 20240912 14:34:27.164000 9 1035 XCSE 20240912 14:34:27.164000 9 1035 XCSE 20240912 14:34:27.164000 9 1035 XCSE 20240912 14:34:27.164000 8 1035 XCSE 20240912 14:34:27.164000 33 1035 XCSE 20240912 14:36:01.554000 26 1034 XCSE 20240912 14:36:37.156000 8 1034 XCSE 20240912 14:36:37.156000 19 1034 XCSE 20240912 14:37:49.197000 14 1034 XCSE 20240912 14:37:49.197000 8 1034 XCSE 20240912 14:37:49.197000 16 1035 XCSE 20240912 14:42:04.192000 9 1035 XCSE 20240912 14:42:04.192000 1 1035 XCSE 20240912 14:42:04.192000 8 1035 XCSE 20240912 14:42:33.466000 8 1035 XCSE 20240912 14:43:07.466000 14 1035 XCSE 20240912 14:44:13.482000 8 1037 XCSE 20240912 14:44:36.889000 28 1036 XCSE 20240912 14:44:46.513000 23 1036 XCSE 20240912 14:44:46.513000 8 1037 XCSE 20240912 14:46:33.808000 2 1037 XCSE 20240912 14:46:52.257000 6 1037 XCSE 20240912 14:46:52.257000 23 1035 XCSE 20240912 14:47:00.942000 20 1035 XCSE 20240912 14:47:00.942000 7 1035 XCSE 20240912 14:47:00.942000 44 1034 XCSE 20240912 14:47:49.277000 9 1034 XCSE 20240912 14:47:49.277000 42 1033 XCSE 20240912 15:02:18.653000 8 1033 XCSE 20240912 15:02:18.653000 8 1033 XCSE 20240912 15:02:18.653000 10 1033 XCSE 20240912 15:02:18.653424 290 1033 XCSE 20240912 15:02:18.653424 9 1037 XCSE 20240912 15:02:25.139000 12 1037 XCSE 20240912 15:02:25.139000 8 1037 XCSE 20240912 15:02:25.139000 2 1037 XCSE 20240912 15:02:31.465000 6 1037 XCSE 20240912 15:02:31.465000 7 1038 XCSE 20240912 15:02:36.465000 1 1038 XCSE 20240912 15:02:36.465000 15 1039 XCSE 20240912 15:02:54.252000 4 1040 XCSE 20240912 15:03:50.600000 41 1040 XCSE 20240912 15:03:50.600000 42 1039 XCSE 20240912 15:04:21.363000 8 1039 XCSE 20240912 15:04:39.470000 42 1038 XCSE 20240912 15:24:57.748000 9 1038 XCSE 20240912 15:24:57.748000 8 1038 XCSE 20240912 15:24:57.748000 23 1038 XCSE 20240912 15:24:57.763000 36 1038 XCSE 20240912 15:24:57.763000 2 1038 XCSE 20240912 15:24:57.765000 59 1038 XCSE 20240912 15:24:57.765000 10 1038 XCSE 20240912 15:27:31.184000 10 1038 XCSE 20240912 15:27:31.198000 11 1038 XCSE 20240912 15:27:53.990000 12 1038 XCSE 20240912 15:27:56.557000 18 1038 XCSE 20240912 15:28:24.041000 1 1038 XCSE 20240912 15:28:24.186000 9 1038 XCSE 20240912 15:28:56.558000 9 1038 XCSE 20240912 15:29:01.557000 15 1038 XCSE 20240912 15:29:29.461000 20 1037 XCSE 20240912 15:29:35.368000 20 1037 XCSE 20240912 15:29:35.368000 12 1037 XCSE 20240912 15:29:35.368000 5 1037 XCSE 20240912 15:29:35.368000 4 1037 XCSE 20240912 15:29:35.368000 12 1038 XCSE 20240912 15:36:35.352000 11 1038 XCSE 20240912 15:36:35.352000 10 1038 XCSE 20240912 15:36:35.352000 3 1038 XCSE 20240912 15:36:35.352000 3 1038 XCSE 20240912 15:36:35.352000 3 1038 XCSE 20240912 15:36:35.352000 3 1038 XCSE 20240912 15:37:11.511000 5 1038 XCSE 20240912 15:37:11.511000 5 1038 XCSE 20240912 15:37:47.466000 3 1038 XCSE 20240912 15:37:47.466000 3 1038 XCSE 20240912 15:38:23.418000 5 1038 XCSE 20240912 15:38:23.418000 4 1038 XCSE 20240912 15:38:59.466000 4 1038 XCSE 20240912 15:38:59.466000 6 1038 XCSE 20240912 15:39:36.466000 2 1038 XCSE 20240912 15:39:36.466000 8 1038 XCSE 20240912 15:40:12.465000 8 1038 XCSE 20240912 15:40:48.465000 2 1038 XCSE 20240912 15:41:20.528000 6 1038 XCSE 20240912 15:41:20.528000 1 1038 XCSE 20240912 15:41:56.465000 7 1038 XCSE 20240912 15:41:56.465000 2 1038 XCSE 20240912 15:42:32.465000 6 1038 XCSE 20240912 15:42:32.465000 6 1038 XCSE 20240912 15:43:07.465000 2 1038 XCSE 20240912 15:43:07.465000 8 1038 XCSE 20240912 15:43:38.257000 8 1038 XCSE 20240912 15:44:07.465000 3 1038 XCSE 20240912 15:44:37.465000 3 1038 XCSE 20240912 15:44:37.465000 2 1038 XCSE 20240912 15:44:37.465000 50 1036 XCSE 20240912 15:45:06.493000 1 1036 XCSE 20240912 15:45:06.493000 7 1036 XCSE 20240912 15:45:06.493000 1 1036 XCSE 20240912 15:45:06.493000 42 1035 XCSE 20240912 15:45:06.515000 17 1035 XCSE 20240912 15:45:06.630000 9 1034 XCSE 20240912 15:45:09.182000 17 1035 XCSE 20240912 15:45:29.006000 10 1034 XCSE 20240912 15:45:53.091459 838 1034 XCSE 20240912 15:45:53.091459 14 1039 XCSE 20240913 9:28:37.820000 26 1042 XCSE 20240913 9:28:39.201000 26 1043 XCSE 20240913 9:28:42.774000 6 1043 XCSE 20240913 9:29:34.411000 25 1047 XCSE 20240913 9:34:09.384000 25 1046 XCSE 20240913 9:35:36.097000 14 1046 XCSE 20240913 9:35:36.117000 12 1046 XCSE 20240913 9:35:36.117000 24 1046 XCSE 20240913 9:35:36.139000 7 1047 XCSE 20240913 9:35:36.185000 25 1046 XCSE 20240913 9:35:44.014000 75 1045 XCSE 20240913 9:35:44.147000 25 1045 XCSE 20240913 9:40:01.044000 8 1045 XCSE 20240913 9:40:01.044000 12 1045 XCSE 20240913 9:40:01.051000 9 1046 XCSE 20240913 9:40:46.311000 33 1044 XCSE 20240913 9:40:53.033000 25 1045 XCSE 20240913 9:42:37.096000 49 1047 XCSE 20240913 9:47:17.217000 8 1047 XCSE 20240913 9:47:17.217000 50 1046 XCSE 20240913 9:47:17.217310 162 1046 XCSE 20240913 9:47:17.217310 25 1047 XCSE 20240913 9:51:33.166000 10 1046 XCSE 20240913 9:51:33.188000 7 1046 XCSE 20240913 9:51:33.188000 17 1045 XCSE 20240913 9:51:38.898000 27 1045 XCSE 20240913 9:55:48.427000 8 1045 XCSE 20240913 9:55:48.427000 17 1044 XCSE 20240913 9:58:16.670000 9 1044 XCSE 20240913 9:58:16.670000 35 1044 XCSE 20240913 10:00:39.847000 6 1044 XCSE 20240913 10:01:28.474000 3 1044 XCSE 20240913 10:01:28.474000 9 1044 XCSE 20240913 10:01:28.474000 2 1043 XCSE 20240913 10:10:29.642000 15 1043 XCSE 20240913 10:11:01.261000 9 1043 XCSE 20240913 10:11:01.261000 10 1043 XCSE 20240913 10:11:01.261000 4 1043 XCSE 20240913 10:11:30.296000 25 1045 XCSE 20240913 10:16:02.587000 9 1047 XCSE 20240913 10:25:52.234000 20 1047 XCSE 20240913 10:28:52.211000 6 1047 XCSE 20240913 10:28:52.211000 25 1046 XCSE 20240913 10:32:56.250000 8 1046 XCSE 20240913 10:32:56.250000 2 1048 XCSE 20240913 10:39:37.001000 9 1048 XCSE 20240913 10:39:37.001000 8 1048 XCSE 20240913 10:40:17.842000 10 1047 XCSE 20240913 10:44:30.572000 25 1047 XCSE 20240913 10:44:30.572000 26 1045 XCSE 20240913 10:49:48.204000 8 1045 XCSE 20240913 10:49:48.204000 33 1045 XCSE 20240913 10:51:03.727000 8 1045 XCSE 20240913 10:58:08.077000 8 1045 XCSE 20240913 10:58:08.077000 19 1045 XCSE 20240913 10:58:08.077000 26 1048 XCSE 20240913 11:01:41.688000 2 1048 XCSE 20240913 11:01:41.688000 7 1048 XCSE 20240913 11:02:19.172000 1 1048 XCSE 20240913 11:02:19.172000 17 1046 XCSE 20240913 11:03:03.833000 18 1045 XCSE 20240913 11:06:00.526000 17 1045 XCSE 20240913 11:07:16.615000 9 1045 XCSE 20240913 11:07:16.615000 26 1045 XCSE 20240913 11:07:36.652000 18 1044 XCSE 20240913 11:07:45.690000 18 1043 XCSE 20240913 11:22:33.386000 8 1046 XCSE 20240913 11:32:45.122000 8 1046 XCSE 20240913 11:32:45.132000 3 1049 XCSE 20240913 11:35:45.890000 9 1049 XCSE 20240913 11:35:45.890000 10 1049 XCSE 20240913 11:35:45.890000 37 1048 XCSE 20240913 11:37:01.005000 5 1048 XCSE 20240913 11:37:01.005000 41 1047 XCSE 20240913 11:37:35.762000 44 1046 XCSE 20240913 11:37:35.780000 35 1045 XCSE 20240913 11:40:32.409000 4 1045 XCSE 20240913 11:40:32.409000 4 1045 XCSE 20240913 11:57:31.394000 1 1045 XCSE 20240913 11:57:41.641000 4 1045 XCSE 20240913 11:57:41.641000 4 1045 XCSE 20240913 12:00:05.898000 5 1045 XCSE 20240913 12:00:05.898000 4 1045 XCSE 20240913 12:00:05.898000 12 1045 XCSE 20240913 12:00:05.898000 8 1045 XCSE 20240913 12:00:05.898000 10 1045 XCSE 20240913 12:00:05.898000 9 1045 XCSE 20240913 12:00:05.898000 7 1044 XCSE 20240913 12:00:06.130000 1 1044 XCSE 20240913 12:00:06.150000 36 1044 XCSE 20240913 12:00:10.196000 7 1044 XCSE 20240913 12:00:10.196000 49 1046 XCSE 20240913 12:29:27.926000 53 1046 XCSE 20240913 12:29:27.946000 3 1048 XCSE 20240913 12:30:59.526000 3 1048 XCSE 20240913 12:30:59.526000 37 1049 XCSE 20240913 12:37:44.219000 13 1048 XCSE 20240913 12:37:44.321000 20 1048 XCSE 20240913 12:37:44.321000 20 1048 XCSE 20240913 12:37:44.321000 5 1048 XCSE 20240913 12:37:44.321000 44 1049 XCSE 20240913 12:38:32.971000 6 1049 XCSE 20240913 12:38:32.971000 24 1048 XCSE 20240913 12:38:32.992000 4 1049 XCSE 20240913 12:48:36.312000 49 1049 XCSE 20240913 12:48:36.312000 18 1049 XCSE 20240913 13:11:02.381000 7 1049 XCSE 20240913 13:11:02.381000 40 1049 XCSE 20240913 13:31:30.817000 40 1049 XCSE 20240913 13:31:30.817000 4 1049 XCSE 20240913 13:31:30.817000 10 1049 XCSE 20240913 13:31:30.832000 10 1049 XCSE 20240913 13:31:30.832000 50 1048 XCSE 20240913 13:36:05.592000 28 1048 XCSE 20240913 13:36:05.592000 9 1048 XCSE 20240913 13:36:05.592000 34 1047 XCSE 20240913 13:40:25.379000 34 1045 XCSE 20240913 13:40:25.490000 25 1047 XCSE 20240913 13:53:29.966000 51 1050 XCSE 20240913 14:09:45.945000 22 1050 XCSE 20240913 14:09:45.961000 8 1050 XCSE 20240913 14:09:55.124000 44 1051 XCSE 20240913 14:11:33.209000 50 1051 XCSE 20240913 14:12:17.673000 8 1052 XCSE 20240913 14:17:00.171000 33 1051 XCSE 20240913 14:20:05.192000 33 1050 XCSE 20240913 14:20:05.618000 17 1050 XCSE 20240913 14:25:22.205000 7 1050 XCSE 20240913 14:27:42.167000 1 1050 XCSE 20240913 14:31:48.338000 9 1050 XCSE 20240913 14:31:50.752000 7 1050 XCSE 20240913 14:31:50.752000 8 1050 XCSE 20240913 14:31:50.752000 18 1049 XCSE 20240913 14:34:38.197000 8 1049 XCSE 20240913 14:34:38.199000 9 1049 XCSE 20240913 14:34:38.199000 18 1049 XCSE 20240913 14:34:38.199000 8 1049 XCSE 20240913 14:45:32.172000 2 1049 XCSE 20240913 14:47:41.171000 6 1049 XCSE 20240913 14:47:41.171000 4 1049 XCSE 20240913 14:49:48.953000 4 1049 XCSE 20240913 14:49:48.953000 8 1049 XCSE 20240913 14:51:43.171000 3 1049 XCSE 20240913 14:53:18.094000 5 1049 XCSE 20240913 14:53:18.094000 9 1049 XCSE 20240913 14:54:15.172000 41 1048 XCSE 20240913 14:56:18.130000 33 1048 XCSE 20240913 14:56:43.269000 33 1047 XCSE 20240913 15:04:38.842000 9 1047 XCSE 20240913 15:04:38.842000 35 1047 XCSE 20240913 15:04:39.412000 1 1047 XCSE 20240913 15:04:39.412000 8 1047 XCSE 20240913 15:04:39.412000 34 1046 XCSE 20240913 15:06:00.479000 26 1047 XCSE 20240913 15:23:12.211000 25 1047 XCSE 20240913 15:23:12.226000 2 1047 XCSE 20240913 15:23:28.258000 6 1047 XCSE 20240913 15:23:28.258000 10 1047 XCSE 20240913 15:23:53.202000 6 1047 XCSE 20240913 15:23:53.202000 10 1047 XCSE 20240913 15:24:40.590000 12 1047 XCSE 20240913 15:24:40.590000 25 1046 XCSE 20240913 15:26:39.873000 8 1046 XCSE 20240913 15:26:39.873000 1 1046 XCSE 20240913 15:26:39.873000 12 1044 XCSE 20240913 15:26:39.945000 9 1046 XCSE 20240913 15:27:23.272000 8 1046 XCSE 20240913 15:27:23.291000 9 1046 XCSE 20240913 15:27:23.309000 8 1046 XCSE 20240913 15:27:40.186000 10 1046 XCSE 20240913 15:27:40.199000 9 1046 XCSE 20240913 15:27:40.206000 10 1046 XCSE 20240913 15:27:40.222000 8 1046 XCSE 20240913 15:27:44.726000 1 1046 XCSE 20240913 15:27:44.726000 1 1045 XCSE 20240913 15:27:44.995000 24 1046 XCSE 20240913 15:32:01.147000 9 1047 XCSE 20240913 15:32:29.942000 8 1047 XCSE 20240913 15:32:29.942000 4 1047 XCSE 20240913 15:32:29.942000 8 1048 XCSE 20240913 15:32:36.171000 4 1048 XCSE 20240913 15:32:50.172000 4 1048 XCSE 20240913 15:32:50.172000 5 1048 XCSE 20240913 15:33:04.171000 1 1048 XCSE 20240913 15:33:04.171000 2 1048 XCSE 20240913 15:33:04.171000 8 1048 XCSE 20240913 15:33:22.171000 8 1048 XCSE 20240913 15:34:11.171000 41 1048 XCSE 20240913 15:36:50.056000 33 1047 XCSE 20240913 15:36:58.635000 26 1047 XCSE 20240913 15:39:15.676000 18 1047 XCSE 20240913 15:40:51.098000 17 1047 XCSE 20240913 15:40:51.103000 33 1047 XCSE 20240913 15:45:14.551000 11 1047 XCSE 20240913 15:53:46.335000 20 1047 XCSE 20240913 15:53:46.335000 3 1047 XCSE 20240913 15:53:46.335000 2 1048 XCSE 20240913 15:54:09.176000 6 1048 XCSE 20240913 15:54:09.176000 2 1048 XCSE 20240913 15:54:17.696000 6 1048 XCSE 20240913 15:54:17.696000 2 1048 XCSE 20240913 15:54:27.401000 6 1048 XCSE 20240913 15:54:27.401000 8 1048 XCSE 20240913 15:54:37.171000 2 1048 XCSE 20240913 15:54:44.441000 6 1048 XCSE 20240913 15:54:44.441000 4 1048 XCSE 20240913 15:55:11.171000 4 1048 XCSE 20240913 15:55:11.171000 8 1048 XCSE 20240913 15:55:30.067000 8 1048 XCSE 20240913 15:55:54.171000 8 1048 XCSE 20240913 15:56:34.171000 4 1048 XCSE 20240913 15:57:57.564000 4 1048 XCSE 20240913 15:57:57.564000 9 1047 XCSE 20240913 16:00:19.360000 26 1048 XCSE 20240913 16:01:16.184000 800 1048 XCSE 20240913 16:02:01.447788 56 1048 XCSE 20240913 16:02:01.447822 211 1048 XCSE 20240913 16:02:01.447837 285 1048 XCSE 20240913 16:02:01.447849

