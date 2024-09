Le groupe Numeryx renouvelle sa certification ISO 9001

Numeryx, un acteur européen de la transformation digitale des entreprises et de la cybersécurité, joue la carte de la qualité en annonçant le renouvellement de sa certification ISO 9001.



Numeryx démontre une nouvelle fois sa capacité à positionner la qualité et l’expertise au centre de son modèle de croissance. Travaillant sur des marchés de pointe à l’image de la cybersécurité et des infrastructures, Numeryx investit chaque année des ressources importantes pour assurer une qualité de service de premier plan et accompagner ses clients dans la mise en œuvre de projets à forte valeur ajoutée. Le passage continu de certifications s’inscrit dans cette démarche et positionne le groupe comme l’un des acteurs les mieux référencés sur son marché.

Mondher Ayadi, Directeur Général du groupe Numeryx « Nous sommes fiers d’avoir renouvelé cette certification qui illustre notre aptitude à maintenir dans le temps et garantir un haut niveau de qualité à nos clients. Avec un indice de satisfaction client de 3,6/4, plus de 80% de référencements clients gagnés et un système de management de la qualité qualifié de mature, ce renouvellement reflète l’engagement sans faille de nos équipes qui travaillent au quotidien pour améliorer en continu nos offres et nos procédures. Nous ambitionnons de poursuivre cette dynamique d’amélioration continue pour accroître notre avantage concurrentiel. »