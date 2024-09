Kohus tühistas Rahapesu Andmebüroo LHV Pangale tehtud trahvi

Harju Maakohus otsustas täies ulatuses tühistada Rahapesu Andmebüroo poolt mai alguses tehtud 300 000 euro suuruse trahviotsuse ning lõpetada väärteomenetluse AS-i LHV Pank suhtes, kuivõrd leidis, et teos puuduvad väärteo tunnused. Harju Maakohtu määruse vaidlustamiseks on Rahapesu Andmebürool aega 15 päeva.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 437 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 118 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 167 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee