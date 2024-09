LACROIX : Deux ans après son ouverture, l’usine Symbiose de LACROIX à Beaupréau-en-Mauges affiche une croissance solide.

Deux ans après son ouverture, l’usine Symbiose de LACROIX à Beaupréau-en-Mauges affiche une croissance solide

Deux ans après son inauguration, l’usine Symbiose de LACROIX est largement en avance sur ses objectifs initiaux. L'activité du site a affiché une croissance de 30 % en 2023.

Cette croissance se poursuit avec la même intensité sur 2024 avec un 1er semestre en progression de l’ordre de 35% par rapport au 1er semestre 2023.

Ce rythme de croissance devrait se consolider sur le second semestre, et LACROIX prévoit d’atteindre sur ce site un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros dès 2024, avec trois ans d’avance sur le plan initial.

Grâce à sa compétitivité industrielle 4.0, son automatisation avancée, sa flexibilité, et sa capacité à accompagner ses clients tout au long du cycle de vie des produits dans une démarche respectueuse de l’environnement, l’usine a remporté depuis début 2023 plus de 35 nouveaux projets dans les secteurs de l’IoT, la domotique, l’industrie, l’avionique et défense.

Première usine d’assemblage de cartes électroniques construite en France depuis 25 ans, Symbiose contribue à la relocalisation industrielle de la filière électronique dans l’Hexagone.

L’usine attire à ce titre des nouveaux clients en quête de « fabrication française » de qualité, permettant de sécuriser et de raccourcir les chaînes d’approvisionnement.

C’est le cas par exemple de la Mobilize Powerbox, borne de recharge française développée avec IoTecha et la Software République pour Renault, ou encore du boîtier connecté de régulation des radiateurs pour le compte de Tiko.

Willich, usine LACROIX basée à Düsseldorf, bénéficie, elle-aussi de cette tendance « post covid » favorisant la relocalisation. Cette dernière, spécialisée dans la production de petites et moyennes séries d’équipements électroniques pour l'industrie, les applications liées à l’énergie, la défense et la domotique, affiche un chiffre d’affaires en hausse de 10% depuis 2023.



Le site LACROIX de Beaupréau, à la pointe de la technologie et des process, tire profit de son atelier de prototypage dédié, et d’une équipe industrialisation experte lui permettant de gérer des projets de très haute technologie. Ainsi, Symbiose produit par exemple depuis début 2024 les cartes électroniques très complexes pour des super calculateurs comprenant des circuits imprimés 30 couches, et intégrant plus de 9000 composants.



L’usine bénéficie également du renouvellement de contrats et de la fidélité de ses clients historiques.

Rappelons à titre illustratif que 60% des avions commerciaux Airbus et Boeing livrés depuis 2021 embarquent au moins une carte électronique fabriquée à Symbiose.

Ou encore qu’environ 80% des châteaux d’eau en France sont télégérés par des équipements électroniques fabriqués par LACROIX à Beaupréau.

Le potentiel de croissance reste important. Le site dispose encore de surfaces disponibles et de capacité de développement aussi bien sur des offres de services Design (dont écodesign), qu’industrielles.

Les équipes de chiffrage et les équipes projet ont d’ailleurs été doublées en un an, portant les effectifs totaux de l’usine pratiquement à 500 salariés.

« Notre usine est animée par le goût de l’excellence, la satisfaction client et l’écoresponsabilité. Nous investissons en continu pour rester à la pointe de la technologie, de la maîtrise des process, attirer et garder les meilleurs talents. » explique Claude Bourget, General Manager du site Beaupréau.

« Symbiose est une usine écoresponsable, orientée 4.0, bénéficiant de moyens technologiques modernes, animée par une équipe motivée et orientée solutions.

Le développement positif de cette usine témoigne de sa performance, de sa compétitivité, et de sa capacité à accompagner ses clients avec une palette de services qu’ils peuvent choisir d’actionner « à la carte » depuis le Design, l’industrialisation et tout au long du cycle de vie. C’est un très bel atout qui commence seulement à déployer son potentiel » ajoute Louis Pourdieu, Managing Director de l’activité Electronics de LACROIX.

