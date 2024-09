Les membres d'Équipe Canada WorldSkills 2024 qui se sont distingués au 47e Mondial des métiers, à Lyon, en France, sont annoncés !

OTTAWA, Ontario, 16 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC), organisation nationale sans but lucratif qui fait la promotion active des carrières des métiers spécialisés et des technologies, a annoncé qu’Équipe Canada WorldSkills 2024 a remporté deux médailles et sept médaillons d'excellence au Mondial des métiers 2024, à Lyon. Le prix « Meilleur de la nation » pour le Canada a été décerné à Anthony Minotti du Québec pour sa performance au concours Technologie de l’automobile. La liste complète des médaillés et des lauréats d’Équipe Canada WorldSkills 2024 au 47e Mondial des métiers est disponible ici.



Il s’agissait de la 17e participation du Canada au Mondial des métiers. Équipe Canada WorldSkills 2024 était composée de 28 champions et championnes — sept jeunes femmes et 21 jeunes hommes — originaires des quatre coins du Canada et âgés de 18 à 22 ans. Ils étaient inscrits à 26 des 59 domaines de compétition du Mondial des métiers, qui étaient répartis dans six secteurs : technologie de la construction et du bâtiment, arts de la création et mode, technologies de l’information et de la communication, technologie de la fabrication et ingénierie, services sociaux et personnels, transport et logistique. Leurs biographies sont présentées à skillscompetencescanada.com.

« Nous sommes très fiers des membres d’Équipe Canada WorldSkills 2024, tout particulièrement du travail acharné et de la persévérance dont ils ont fait preuve au 47e Mondial des métiers. Ces jeunes talentueux représentent notre main-d’œuvre des métiers et des technologies de demain. Il ne fait aucun doute que les compétences et l’expérience qu’ils ont acquis durant l’évènement leur procurent un avantage certain sur le marché de l’emploi au Canada », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

Le Mondial des métiers, qui a lieu tous les deux ans, est le plus grand événement au monde dans le domaine de la formation professionnelle, de l'éducation et de l'excellence en matière de compétences. Il reflète véritablement les normes industrielles internationales. Le Mondial des métiers 2024, à Lyon s'est déroulé à Eurexpo Lyon du 10 au 15 septembre et a accueilli environ 250 000 visiteurs. L’évènement a réuni environ 1 400 concurrents et concurrentes originaires de plus de 70 pays et régions membres.

Les événements de ce type constituent un excellent moyen de promouvoir et développer les compétences nécessaires dans les nombreuses carrières importantes des métiers spécialisés et des technologies. La pénurie imminente de travailleurs qualifiés est un sujet d'actualité depuis quelques années. Selon Emploi et Développement social Canada, environ 700 000 des quatre millions de Canadiens qui travaillent dans les métiers devraient prendre leur retraite d'ici la fin de la décennie.

Le prochain Mondial des métiers aura lieu à Shanghai, en Chine, du 22 au 27 septembre 2026.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est une organisation nationale sans but lucratif qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes professionnels et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes au Canada. Pour obtenir plus de renseignements sur SCC, veuillez visitez skillscompetencescanada.com. Cliquez ici pour obtenir plus de détails sur le 47e Mondial des métiers.

