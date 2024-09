UTI GROUP : Convocation de l'assemblée générale mixte du 21 octobre 2024 à 11 heures

Communiqué de presse Paris, le 16 septembre 2024

Convocation de l’assemblée générale mixte du 21 octobre 2024 à 11 heures

UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, annonce convoquer une assemblée générale mixte le 21 octobre 2024 à 11 heures qui se tiendra au siège social aux fins de décider notamment d’une augmentation de capital d’un montant de 2.463.874,00 euros réservée à la société EEKEM GROUP.

Lors de la tenue de l’Assemblée Générale Mixte du 21 octobre 2024, il sera proposé aux actionnaires de la société UTI GROUP de statuer, dans les termes de la première résolution, sur une délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, aux fins de décider, en une ou plusieurs fois, une augmentation de capital d’un montant nominal de 2.463.874,00 €, par la création et l’émission au pair de 12.319.370 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,20 € chacune, sans prime d’émission, libérée en numéraire, par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société EEKEM GROUP,

Les nouvelles actions émises seront assimilables aux actions existantes de la Société et admises aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C), sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0000074197.

A l’issue de cette opération, le capital social de la Société UTI GROUP s’élèvera à 4.255.671,20 € divisé en 21.278.356 actions d’une valeur nominale de vingt centimes (0,20 €), cotées sur le marché Euronext Paris (compartiment C).

Cette augmentation de capital s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu le 11 juillet 2024 entre, d’une part, ses principaux actionnaires, Law Informatique, Christian Aumard et Romain Aumard, et, d’autre part, un nouvel investisseur, EEKEM GROUP, répondant aux objectifs de la Société de sécuriser les liquidités nécessaires au regard de son besoin de trésorerie à mi-juillet et d’assurer ainsi sa pérennité, et de lui permettre de déployer son plan stratégique dans un environnement de marché volatile, en parvenant à une structure financière rééquilibrée, en réduisant son endettement et en renforçant ses capitaux propres.

Lors de cette Assemblée Générale Mixte, il sera également proposé de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés, afin de satisfaire à une obligation règlementaire, ainsi qu’au remplacement des administrateurs actuels de la Société UTI GROUP, sous réserve de la réalisation de l’augmentation de capital réservée à EEKEM GROUP.

A propos d’UTI Group

Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com. De plus, le Document d’Enregistrement Universel pour l'année 2023 a été déposé à l'AMF le 29/04/2024 sous le numéro D.24-0372 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP ( http://www.utigroup.com ).

Contacts

Christian AUMARD

Président Directeur Général

Tél. : 01 41 49 05 10

Christian.aumard@uti-group.com

