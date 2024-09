Bombardier annonce les gagnants de son Programme des fournisseurs Diamant de 2023

La certification Diamant de Bombardier est accordée à des fournisseurs qui se sont démarqués par leur performance opérationnelle en 2023



Avec le renouvellement de ce programme, Bombardier est fière de poursuivre sa longue tradition de reconnaissance des fournisseurs pour leur engagement envers l'excellence

Bombardier continue de collaborer avec ses fournisseurs pour promouvoir l’innovation et la stabilité dans sa chaîne d’approvisionnement

MONTRÉAL, 16 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a accordé à 26 de ses fournisseurs la prestigieuse certification Diamant, reconnaissant ainsi leur rendement opérationnel exceptionnel de 2023, de même que leur engagement à respecter les normes de qualité les plus rigoureuses et envers l’amélioration continue. Bombardier présentera les prix à ses fournisseurs Diamant pour leur travail exceptionnel à l’occasion d’une cérémonie qui se tiendra à Montréal le 16 septembre 2024.

« Récompenser les fournisseurs pour leur rendement opérationnel soutenu et leur capacité d’innovation vient non seulement saluer leur important apport à nos activités, mais contribue également à promouvoir une culture d’excellence et de collaboration porteuse de notre réussite mutuelle, a déclaré Shauna Gamble, chef de la direction de l’Approvisionnement de Bombardier. Nous sommes ravis de pouvoir fêter les réalisations de nos 26 gagnants de la certification Diamant pour 2023.Chacun a fait preuve d’un engagement inébranlable au maintien d’opérations solides qui profite à nos clients, à nos établissements et à notre réseau de service mondial. »



Il existe trois catégories de certification des fournisseurs : Production, Bien et services indirects, et Services après-vente. Les fournisseurs Diamant de Bombardier ont atteint les niveaux de performance opérationnelle requis pour se qualifier dans ces catégories précises au cours de 2023.

« Depuis plusieurs années, le Programme Diamant de Bombardier récompense des fournisseurs pour leur esprit d’innovation et pour leur excellence en matière de rendement opérationnel, a indiqué Éric Filion, vice-président exécutif des Programmes et de la Chaîne d’approvisionnement de Bombardier. Nous accordons beaucoup de valeur aux relations positives de longue date que nous avons tissées avec nos fournisseurs et nous sommes fiers de saluer leur travail inlassable et leur dévouement en leur décernant ces prix. »

Les fournisseurs Diamant sont les suivants :



Production Aerospace Industrial Development Corporation, AIDC

Avis Budget Group Aerospace Technologies Group AXISCADES Technology Canada Denroy Blast Deflectors Diehl Aviation Laupheim Capgemini Canada F/List Autriche Emballages CRE-O-PACK F/List Canada IBM Canada Groupe Meloche Kuehne + Nagel Metal Finishing Company MSB, Ressources Globales Aero Placeteco Neuf Architectes Sealth Aero Marine Tech Mahindra ShinMaywa Industries (division des avions) Willis Towers Watson Techno Aerospace Production et services après vente Biens et services indirects Plastiques Flexibülb AAA Canada Aerotek USA

Outre son prestigieux Programme des fournisseurs Diamant, Bombardier a institué cette année la catégorie distincte du Partenariat exceptionnel. Le gagnant du prix « Partenariat exceptionnel » est évalué sur la base de l’alliance, de la collaboration et de la qualité exceptionnelle du soutien et du service à la clientèle. Bombardier est fière d’annoncer que, cette année, le premier lauréat du prix « Partenariat exceptionnel » est RAMM Aerospace.



L’an prochain, Bombardier décernera également un nouveau prix, celui des Fournisseurs écoresponsables.

Les performances et la fiabilité de calibre mondial des avions de Bombardier, ainsi que la feuille de route de l’entreprise en matière d’excellence et d’innovation dépendent de la collaboration avisée des fournisseurs, ainsi que de partenariats bâtis sur la confiance et le respect. Pour en savoir plus sur le Programme des fournisseurs Diamant, visitez la page Web éponyme .

À propos de Bombardier



Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.



Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s’y déplacer.



Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

