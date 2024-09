Communiqué de presse

Mise à disposition du projet de plan de sauvegarde accélérée ajusté

Paris, France, le 16 septembre 2024.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 6 septembre 2024, les actionnaires d’Atos SE (la « Société ») et les créanciers financiers concernés, réunis en classes de parties affectées, ont été convoqués pour se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde accélérée qui leur a été soumis dans les conditions indiquées dans ce communiqué.

La Société informe aujourd’hui l’ensemble des parties affectées de la mise en ligne d’une version ajustée de son projet de plan de sauvegarde accélérée. Le projet a été préparé par la Société avec le concours des administrateurs judiciaires. C’est sur la base de ce projet de plan que toutes les classes de parties affectées sont appelées à se prononcer1.

Cette version ajustée permet essentiellement l’ajout de nouvelles annexes portant sur les termes et conditions des financements réinstallés prévus dans le projet de plan de sauvegarde accélérée et comporte certaines corrections et clarifications.

La version ajustée du projet de plan de sauvegarde accélérée, ainsi qu’une version comparative de ce projet ajusté par rapport à la version mise en ligne le 6 septembre 2024, sont disponibles sur le site Internet d’Atos, www.atos.net, dans la rubrique Investisseurs, Restructuration financière.

Les modalités de vote communiquées le 6 septembre 2024 sont inchangées. Les résultats du vote des classes de parties affectées sur l’approbation du plan de sauvegarde accélérée seront publiés sur le site internet d’Atos à l’issue de ce vote prévu le 27 septembre 2024.

1 Comme indiqué dans le communiqué de presse du 6 septembre 2024, le projet de plan de sauvegarde accélérée était susceptible d’être modifié jusqu’à 10 jours avant la date du vote conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les parties affectées devant en être informées.

