EfTEN Real Estate Fund AS-i tütarettevõtja viis lõpule Tähesaju kaubanduspargis asuva kinnistu müügitehingu

EfTEN Tähesaju tee OÜ viis lõpule tehingu, millega müüs aktsiaseltsile Kinnisvara Info Tallinnas Lasnamäel Tähesaju kaubanduspargis aadressil Tähesaju 5 asuva kinnistu.

Varasemalt, (s.o 15.08.2024 ) teatas fond kinnistu võõrandamiseks võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisest.



Võlaõiguslikus müügilepingus kokkulepitud omandi üleandmise ja asjaõiguslepingu sõlmimise eeldused on täidetud, sh on kinnistu valdus aktsiaseltsile Kinnisvara Info üle antud.



EfTEN Real Estate Fund AS-i tütarettevõtja EfTEN Tähesaju OÜ müüs kinnistu hinnaga 4 675 tuhat eurot, s.o 7% alla bilansilise väärtuse. Fondile laekub tehingust kokku 2 miljonit eurot, mida kasutatakse uute investeeringute tegemiseks. Hoolimata Tähesaju kinnistu üürniku makseraskustest teenis fond investeeringust alates selle tegemisest 2018. aastal ligi 300 tuhat eurot netorahavoogu.

