De nouvelles données de l’étude SunRISe-1 de la Phase 2b portant sur le TAR-200 montrent un taux de réponse complète de 84 pour cent chez les patients atteints d’un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque

La monothérapie expérimentale TAR-200 démontre un taux de réponse complète élevé sans besoin de réinduction ou de traitement adjuvant chez les patients ne répondant pas au bacille de Calmette-Guérin (BCG)1

BEERSE, BELGIQUE, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société de Johnson & Johnson, a annoncé ce jour disposer de résultats supplémentaires issus de l’étude pivot de la Phase 2b SunRISe-1, confirmant le profil d’innocuité et d’efficacité de l’agent expérimental TAR-200 dans le traitement de patients atteints d’un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque (CVNIM-HR) et non sensibles au bacille Calmette-Guérin (BCG), avec carcinome in situ.1 De nouvelles données ont été présentées dans le cadre d’une présentation orale de dernière minute lors du congrès 2024 de l’European Society of Medical Oncology (ESMO), qui se déroule à Barcelone, Espagne, du 13 au 17 septembre 2024.1

« Le profil d’innocuité et d’efficacité observé auprès plusieurs cohortes de patients dans l’étude SunRISe-1 étaye encore davantage le potentiel du TAR-200 chez les patients atteints d’un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque en tant que système de libération ciblé innovant », a déclaré Michiel S. van der Heijden, Docteur en médecine, Titulaire d’un doctorat, Oncologue Médical au Netherlands Cancer Institute. « Ces résultats confirment le potentiel de cette nouvelle approche thérapeutique pour les patients qui ne répondent pas à l’immunothérapie par BCG et à qui on propose des options de traitement qui bouleversent leur vie, comme la cystectomie radicale. »

« Chez Johnson & Johnson, l’une de nos principales ambitions en oncologie axée sur les tumeurs solides est d’améliorer et de faire évoluer les méthodes d’administration des traitements afin d’encourager des approches qui améliorent à la fois les résultats cliniques, la qualité de vie des patients et préviennent ou retardent la progression de la maladie », a déclaré Henar Hevia, Titulaire d’un doctorat, Directrice Principale, Responsable du Service Thérapeutique de l’Oncologie pour la région EMEA chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque représente un fardeau important pour les patients comme pour les systèmes de santé. Ces derniers résultats issus de l’étude SunRISe-1 renforcent le potentiel du TAR-200 en tant qu’agent ménageant la vessie, ainsi que son potentiel à obtenir des réponses profondes et très durables lorsqu’il est administré en monothérapie, constituant ainsi une autre option thérapeutique cruciale pour les personnes non éligibles ou opposées à une cystectomie radicale. »

Cohorte pivot 2 (TAR-200 en monothérapie) :

les nouveaux résultats recueillis auprès des 85 patients inclus dans la cohorte pivot montrent un taux de réponse complète (RC) élevé confirmé par analyse centralisée avec un agent unique de 83,5 pour cent (intervalle de confiance [IC] à 95 pour cent, 74-91).1 Les résultats montrent des RC très durables sans besoin de réinduction, la réponse s’est maintenue chez 82 pour cent des patients après un suivi médian de 9,2 mois et le taux de RC sur 12 mois a été estimé à 57,4 pour cent en fonction de la courbe de Kaplan-Meier.1 Le profil bénéfice-risque global est favorable à TAR-200 en monothérapie (cohorte 2) dans cette population de patients.1 Les résultats antérieurs de la cohorte 2 ont été présentés préalablement lors de la réunion annuelle 2024 de l’American Urological Association (AUA).2

Cohortes 1 et 3 (respectivement TAR-200 plus CET et CET en monothérapie) :

les premiers résultats recueillis auprès de la cohorte 1 (TAR-200 plus CET) ont montré un taux de RC confirmé par analyse centralisée de 67,9 pour cent (IC à 95 pour cent 54 - 80).1 Les premiers résultats recueillis auprès de la cohorte 3 (CET en monothérapie) ont montré un taux de RC confirmé par analyse centralisée de 46,4 pour cent (IC à 95 pour cent, 28 - 66).1 Le taux de RC en monothérapie CET est similaire sur le plan numérique aux taux de RC publiés précédemment pour cette classe de traitements.1

« Notre mission de faire front face au cancer nous pousse à innover de manière à redéfinir les paradigmes de traitement offerts aux patients atteints d’un cancer de la vessie », déclare Christopher Cutie, Docteur en médecine, Vice-Président, Responsable du Domaine Pathologique du Cancer de la Vessie, Innovative Medicine, Johnson & Johnson. « Les données de notre programme clinique SunRISe indiquent la possibilité d’une approche innovante en milieu ambulatoire, qui serait susceptible d’influencer positivement le bien-être des patients et d’améliorer l’ensemble de l’expérience de traitement. »

Des taux d’abandon dus à des effets indésirables liés au traitement (EILT) faibles ont été observés avec TAR-200 (cohorte 2, six pour cent) et CET en monothérapie (cohorte 3, sept pour cent), avec des taux plus élevés avec l’association (cohorte 1, TAR-200 26 pour cent ou CET 23 pour cent).1 Les EILT les plus fréquents (> 20 pour cent) tous grades confondus observés dans les cohortes 1 et 2 étaient la pollakiurie, la dysurie, l’hématurie et les infections urinaires.1 Aucun décès lié au traitement n’a été signalé.1

À propos de SunRISe-1

SunRISe-1 ( NCT04640623 ) est une étude clinique de la Phase 2 randomisée, ouverte, à groupes parallèles, évaluant l’innocuité et l’efficacité du TAR-200 en association avec le cétrélimab, du TAR-200 en monothérapie ou du cétrélimab en monothérapie chez les patients atteints de cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque présentant un carcinome in situ (CIS), insensibles au BCG et non éligibles ou opposés à une cystectomie radicale.3 Les participants sont randomisés dans 1 des 4 cohortes : traitement par TAR-200 en association avec le cétrélimab (cohorte 1), TAR-200 en monothérapie (cohorte 2), cétrélimab en monothérapie (cohorte 3) ou TAR-200 en monothérapie pour le carcinome papillaire uniquement (cohorte 4).3 Le critère d’évaluation principal pour les cohortes 1 à 3 est le taux de RC à tout point du parcours. Les critères d’évaluation secondaires comprennent la DR, la survie globale, la pharmacocinétique, la qualité de vie, l’innocuité et la tolérabilité. Les cohortes 1 et 3 ont été fermées aux inclusions supplémentaires à compter du 1er juin 2023.3

À propos de TAR-200

TAR-200 est un système expérimental de libération ciblée qui permet une libération locale prolongée de gemcitabine dans la vessie.4,5 Il est mis en place dans un cabinet médical dans le cadre d’une procédure de 2 à 3 minutes sans anesthésie.6 Les évaluations de l’innocuité et de l’efficacité du TAR-200 sont en cours dans le cadre d’études de Phase 2 et de Phase 3 auprès de patients atteints d’un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire dans SunRISe-2 ( NCT04658862 ),5 et SunRISe-4 ( NCT04919512 ),6 et d’un CVNIM dans SunRISe-1 ( NCT04640623 ),3 SunRISe-3 ( NCT05714202 ),7 et SunRISe-5 ( NCT06211764 ).8

À propos du cétrélimab

Le cétrélimab est un anticorps monoclonal expérimental du récepteur de mort cellulaire programmée 1 (PD-1) étudié dans le traitement du cancer de la vessie, du cancer de la prostate, du mélanome et du myélome multiple en tant que thérapie combinée.9,10 Le cétrélimab est également en cours d’évaluation dans plusieurs autres schémas thérapeutiques combinés.

À propos du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque

Le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque (CVNIM-HR) est un type de cancer de la vessie non invasif qui, par rapport au CVNIM à faible risque, est plus susceptible de récidiver ou de se propager au-delà de la paroi de la vessie, appelée urothélium, et d’évoluer vers un cancer de la vessie invasif.11 Le CVNIM-HR se caractérise par un grade élevé, une tumeur de grande taille, la présence de tumeurs multiples et un CIS.11 La cystectomie radicale est actuellement recommandée pour les patients atteints d’un CVNIM-HR dont le traitement par BCG échoue, avec une survie spécifique au cancer de plus de 90 pour cent si elle est effectuée avant la progression invasive sur le plan musculaire.11 Étant donné que le CVNIM touche généralement des patients plus âgés, un grand nombre d’entre eux peuvent être opposés ou non éligibles pour faire l’objet d’une cystectomie radicale.11 Les taux élevés de récidive et de progression peuvent entraîner une morbidité et un stress significatifs pour ces patients.11

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Notre force d’innovation en matière de soins de santé nous permet de construire un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise en matière d’innovation au service de la médecine et de technologie médicale, nous sommes particulièrement bien placés pour apporter un souffle nouveau à l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui afin de réaliser les percées de demain et d’avoir un impact profond sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site www.janssen.com/emea . Suivez-nous sur http://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea/ . Janssen Research & Development, LLC, Janssen Cilag S.A, Janssen Global Services, LLC, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV sont des sociétés Johnson & Johnson.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatif au développement du produit, aux avantages potentiels et à l’impact thérapeutique du TAR-200 ou du cétrélimab. Il est conseillé au lecteur de ne pas s’y fier indûment. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Janssen Research & Development, LLC, Janssen Cilag S.A, Janssen Global Services, LLC, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV et/ou Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, notamment l’incertitude de succès clinique et d’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, les difficultés et retards de fabrication, la concurrence, et particulièrement les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents, les contestations de brevets, les problèmes d’efficacité ou d’innocuité entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires, les changements de comportement et les habitudes de consommation des acheteurs de produits et services de soin de santé, les amendements apportés aux lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé, et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent figurer dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque » et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne à ces adresses : www.sec.gov , www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni Janssen Research & Development, LLC, Janssen Cilag S.A, Janssen Global Services, LLC, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV ni Johnson & Johnson s’engagent à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.

*Le Docteur Michiel S. van der Heijden a fourni des services de consultation, de conseil et d’intervention à Johnson & Johnson. Il n’a pas reçu de rémunération pour son travail médiatique.

