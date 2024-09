Groupe Prime Drink annonce les résultats de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires

MONTRÉAL, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (« Prime » ou la « Société ») (CSE: PRME) est heureuse d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (l' « Assemblée »), qui s'est tenue hier à Montréal. Les actionnaires détenant 61 267 500 actions, soit 42,37 % des actions émises et en circulation de la Société, étaient présents ou représentés par procuration à l'Assemblée.



Approbation de l’acquisition de Triani Canada Inc.

La résolution portant sur l'acquisition (la « Transaction ») de Triani Canada Inc. (« Triani ») a été approuvée par une majorité d'actionnaires. Les votes exprimés lors de l'Assemblée se répartissent comme suit :

Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes contre

(#) Votes contre

(%) 61 061 132 100,00% 2 531 0,00%



« Nous sommes extrêmement fiers de l'appui massif que nous avons reçu de nos actionnaires en faveur de l'acquisition du Triani, ce qui marque une étape importante dans l'histoire de Prime. Nous avons hâte d'entamer ce nouveau chapitre excitant et de créer de la valeur durable pour nos actionnaires, » a déclaré Raimondo Messina, président du conseil d'administration de Prime.

Élection des administrateurs

Les six (6) candidats nommés en tant qu'administrateurs ont été élus par une majorité d'actionnaires. Les votes exprimés lors de l'Assemblée se répartissent comme suit :

Candidat Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes contre

(#) Votes contre

(%) Alexandre Côté 61 007 480 99,91% 56 183 0,09% Robert Dunn 61 056 330 99,99% 7 333 0,01% Michael Pesner 60 173 330 98,54% 890 333 1,46% Germain Turpin 61 007 405 99,91% 56 258 0,09% Dominique Primeau 61 061 230 100,00% 2 433 0,00% Raimondo Messina 61 061 155 100,00% 2 508 0,00%



Nomination des auditeurs

MNP LLP, comptables professionnels agréés, ont été nommés en tant qu'auditeurs de la Société par une majorité d'actionnaires. Les votes exprimés lors de l'Assemblée se répartissent comme suit :

Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes abstenus

(#) Votes abstenus

(%) 61 211 752 99,91% 55 748 0,09%



Approbation du nombre d’administrateurs

La résolution visant à établir le nombre d'administrateurs de la Société à six a été approuvée par une majorité d'actionnaires. Les votes exprimés lors de l'Assemblée se répartissent comme suit :

Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes contre

(#) Votes contre

(%) 61 206 379 99,90% 61 121 0,10%



Approbation du changement de nom

La résolution concernant le changement de nom de la Société pour Prime Capital Investments Inc. ou tout autre nom similaire convenu entre la Société et Triani, a été approuvée par une résolution spéciale des actionnaires. Les votes exprimés lors de l'Assemblée se répartissent comme suit :

Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes contre

(#) Votes contre

(%) 61 210 554 99,91% 56 946 0,09%



Approbation de la conversion des débentures convertibles

La résolution portant sur la conversion automatique du montant en principal des débentures convertibles au prix de 0,10 $ par action a été approuvée par une majorité d'actionnaires désintéressés. Les votes exprimés lors de l'Assemblée se répartissent comme suit :

Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes contre

(#) Votes contre

(%) 61 055 684 99,99% 7 979 0,01%



Approbation du régime incitatif omnibus

La résolution portant sur le régime incitatif omnibus de la Société a été approuvée par une majorité d'actionnaires. Les votes exprimés lors de l'assemblée se répartissent comme suit:

Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes contre

(#) Votes contre

(%) 61 007 382 99,91% 56 281 0,09%



Pour de plus amples détails concernant la Transaction ou les questions soumises au vote lors de l'Assemblée, veuillez consulter la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 31 juillet 2024, disponible sur le profil SEDAR+ de la Société au www.sedarplus.ca.

À propos de Groupe Prime Drink

Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans le secteur des breuvages. La Société possède actuellement plus de 3,4 milliards de litres de réserves d'eau douce souterraine sous permis au Québec et est stratégiquement positionnée pour augmenter sa participation. Sous la gouverne de sa nouvelle équipe de direction, la Société cherchera à acquérir, intégrer et développer des entreprises de breuvages dans des secteurs diversifiés avec un accent sur la croissance durable.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Jean Gosselin

Téléphone : (514) 394-7717

Courriel : info@prime-group.ca

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. De manière générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective comme les termes « planifie », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variantes (y compris des variantes négatives et grammaticales) de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse peuvent inclure, sans s'y limiter, des déclarations relatives à la réalisation de la Transaction et la création de valeur durable.

Ces déclarations reposent sur des hypothèses qui sont sujettes à des risques et incertitudes significatifs, y compris des risques concernant l'industrie des boissons, la Transaction est réalisée comme prévu actuellement, toutes les approbations réglementaires sont reçues pour la Transaction, les conditions du marché, les facteurs économiques généraux et les marchés boursiers en général. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances de Prime peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Prime estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes de ces déclarations prospectives s'avéreront exactes. Sauf si la loi l'exige, Prime n'a pas l'intention et n’assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour tenir compte des résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses, de changements dans les facteurs qui influent sur ces déclarations prospectives ou pour toute autre raison.