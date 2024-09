Sofascore onthult de winnaars van Player of the Season-award voor seizoen 2023/2024

ZAGREB, Kroatië, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het gerenommeerde sportplatform Sofascore met live resultaten en statistieken heeft zijn lijst met winnaars van de Player of the Season-award voor seizoen 2023/2024 bekendgemaakt. Op basis van het internationaal erkende Sofascore Rating-systeem vieren deze prijzen niet alleen de momenten waarop spelers uitblinken, maar demonstreren ze het doorzettingsvermogen en de constante excellentie die gedurende het hele seizoen worden getoond. Tot de winnaars van deze prestigieuze prijs behoren onder andere Kylian Mbappé (Ligue 1), Jude Bellingham (La Liga), Rodri (Premier League), Ewa Pajor (Bundesliga voor vrouwen), Harry Kane (Bundesliga), Caroline Graham Hansen (Liga F) en Khadija Shaw (Super League voor vrouwen). Deze prijs erkent in combinatie met de markten waar het seizoen eind december eindigt de topspelers van 50 wereldwijde competities.



Dit jaar hebben de Player of the Season-bokalen een extra betekenis. Sofascore is via de campagne Field of Dreams een samenwerking aangegaan met de Braziliaanse voetballegende Zico om een voetbalveld bij zijn academie in Rio de Janeiro te vernieuwen. Op unieke wijze bevat elke bokaal delen van het vernieuwde voetbalveld van de academie van Zico. Dit staat symbool voor de band tussen de herkomst van een speler en het bereiken van grootse prestaties.

Zico zegt over de samenwerking: “Voetbal is veel meer dan alleen een spel. Het is een avontuur waarbij je dromen najaagt door elke dag op te komen draven. Ik ben trots dat ik samenwerk met Sofascore voor het vernieuwen van een voetbalveld bij mijn academie waar de volgende generatie voetbalsterren aan hun avontuur begint.”

De gedachte dat voetbal niet alleen wordt bepaald door een moment waarop iemand uitblinkt, maar door constant hard te werken en toegewijd te zijn om excellentie te kunnen bereiken, staat centraal bij de campagne.

Elk van deze spelers heeft een niet aflatende toewijding aan excellentie getoond en constante inspanningen om in de betreffende competitie boven het maaiveld uit te steken.

Branimir Karačić, de Chief Marketing Officer van Sofascore, gaf zijn visie op de achterliggende betekenis van de prijs, “Het concept Field of Dreams gaat niet alleen over het eren van de sterren van nu, maar ook om elke speler eraan te herinneren waar het avontuur allemaal begon. Het is een erkenning voor hun harde werk en draagt bij aan de ondersteuning die ze op hun pad hebben gekregen.”

