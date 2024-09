Le Paris FC et VINCI dévoilent un nouveau dispositif pour les jeunes de la Paris FC Academy

Le Paris FC et VINCI renforcent leur partenariat socio-éducatif en lançant un dispositif spécialement conçu pour les élèves de la Paris FC Academy, dans le cadre du programme national Give Me Five de VINCI.

Le Paris FC est fier d'annoncer, aux côtés de son partenaire historique, le lancement d'un nouveau dispositif dédié pour l'année scolaire 2024-2025, au service de la construction de parcours professionnels durables. Ce projet innovant est issu du programme Give Me Five de VINCI, spécialement adapté pour accompagner une soixantaine d’élèves de première et de terminale générale et technologique de la Paris FC Academy (catégories U19 filles et garçons).

Une illustration de l’engagement de VINCI en faveur de la diversité et de l’égalité des chances.

Conçu, financé et déployé par VINCI en partenariat avec l’Éducation nationale, le programme Give Me Five prend traditionnellement la forme d’une semaine de découverte sur-mesure en immersion au cœur des activités du Groupe : cinq jours pour découvrir cinq secteurs d’activité avec des visites de sites, la découverte des métiers, des témoignages de collaborateurs, ou encore des ateliers pédagogiques.

Chaque année, plus de 5 000 stages sont ainsi proposés à des collégiens issus des quartiers d’éducation prioritaire dans toute la France. Depuis son lancement en 2019, plus de 30 000 élèves dans 15 académies ont été accompagnés dans ce cadre.

Partenaire fondateur du projet socio-éducatif et paritaire du Paris FC, VINCI a décliné, avec les équipes pédagogiques de l’Académy du Club, une version spécialement adaptée aux besoins et attentes de ses jeunes, afin de favoriser leur découverte du monde de l’entreprise et la diversité des métiers, de nourrir leur projet d’orientation et de leur donner les moyens de construire leur avenir professionnel avec confiance.

Un programme mixte innovant pour que chaque jeune de la Paris FC Academy soit acteur de son orientation

Le programme se déroulera durant une demi-journée chaque mois, de septembre à fin avril. Les élèves seront répartis en deux groupes mixtes, participant chacun à dix ateliers aux thèmes variés et enrichissants :

Visites de terrain : découverte de chantiers et d’infrastructures du Groupe VINCI.

Découverte des métiers : échanges avec des collaborateurs et collaboratrices pour connaître les activités de VINCI.

Ateliers pratiques : sensibilisation aux enjeux d’avenir et développement des compétences (art oratoire, utilisation professionnelle des réseaux sociaux, Fresque du Climat, intelligence artificielle…).

Ce dispositif illustre l'engagement continu du Paris FC et de VINCI en faveur du développement et de l'épanouissement des jeunes talents. En intégrant le programme Give Me Five de VINCI, le Paris FC propose un accompagnement sur mesure pour ses élèves, leur permettant de découvrir concrètement les métiers et de développer des compétences essentielles pour leur avenir professionnel.

CONTACTS PRESSE

Paris FC

Laura Druelle, 07 57 44 98 47 - laura.druelle@parisfc.fr

VINCI

Service de presse - 01 57 98 62 88 - media.relations@vinci.com









Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe