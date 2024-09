Le seul vaccin contre le choléra à dose unique au Canada est disponible dans tout le pays

TORONTO, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bavarian Nordic, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de vaccins pour voyageurs, a annoncé aujourd’hui la disponibilité commerciale de VAXCHORA®, le seul vaccin oral à dose unique approuvé au Canada pour protéger contre le choléra, une infection intestinale soudaine et grave caractérisée par une diarrhée liquide aiguë. Chez environ 1 personne sur 10 infectée par le choléra, une exposition sévère au choléra peut rapidement provoquer une déshydratation grave et la mort s’il n’est pas traité1.



Le choléra est endémique dans environ 50 pays1, et les épidémies de choléra sont plus fréquentes dans certaines régions d’Asie, d’Afrique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud2. Environ 1,3 à 4 millions de cas de choléra surviennent chaque année dans le monde1. L’Organisation mondiale de la santé estime que seuls 5 à 10 % des cas réels de choléra dans le monde sont signalés3. Bien que le choléra soit le plus souvent transmis par la consommation d’eau contaminée, il peut également être contracté par la consommation d’aliments crus, insuffisamment cuits ou qui ont été contaminés, en particulier les poissons et les crustacés4.

« Les Canadiens sont passionnés par l’exploration. Pour les aider à prévenir les maladies lors de leurs voyages internationaux, nous élargissons notre offre de vaccins en y incluant une protection contre le choléra. Les professionnels de la santé peuvent désormais proposer cette nouvelle option de vaccin aux voyageurs qui prévoient visiter des pays où le choléra est présent. », a déclaré Karinne Lacombe, directrice nationale pour le Canada, Bavarian Nordic.

Depuis la pandémie, les Canadiens sont de plus en plus nombreux à voyager à l’étranger. Au cours des quatre premiers mois de l’année, les Canadiens ont effectué 4,2 millions de voyages par avion vers des pays autres que les États-Unis, en comparaison à 2,8 millions au cours de la même période l’année précédente5.

Les personnes qui rendent visite à des amis ou à des parents sont plus susceptibles de manger des produits locaux et d’être exposées à de l’eau non traitée. Elles sont donc plus exposées aux maladies transmises par les aliments et l’eau, comme le choléra. La vaccination, une bonne hygiène des mains et des précautions en matière d’aliments et d’eau sont essentielles pour prévenir la maladie, selon Santé Canada6.

En plus de VAXCHORA, le portefeuille de produits de santé pour les voyageurs de Bavarian Nordic Canada comprend un vaccin contre la typhoïde. La société prévoit le lancement d’un vaccin contre la rage dans les mois à venir.

Approuvé en Australie, au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et aux États-Unis, VAXCHORA est le seul vaccin contre le choléra à dose unique approuvé au Canada et le seul vaccin contre le choléra approuvé par la FDA aux États-Unis. VAXCHORA permet d’assurer une protection contre le choléra dans les 10 jours suivant la prise d’une dose orale unique. Les professionnels de la santé peuvent commander VAXCHORA par l’intermédiaire de LSU, un distributeur de produits pharmaceutiques, ou par leurs grossistes de vaccins de voyage. Les voyageurs peuvent demander VAXCHORA aux professionnels en santé voyage.

À propos de Bavarian Nordic

Bavarian Nordic est une société de vaccins entièrement intégrée dont la mission est de protéger et de sauver des vies grâce à des vaccins innovants. La société Bavarian Nordic est une cheffe de file mondiale qui fournit aux gouvernements des vaccins contre la variole et la variole simienne pour améliorer leur préparation en matière de santé publique. Elle dispose d’un solide portefeuille de vaccins destinés aux voyageurs pour faire face aux maladies endémiques. Pour plus d’informations, visitez le www.bavarian-nordic.com.

À propos de VAXCHORA®

Homologué au Canada le 9 janvier 2024, VAXCHORA® (vaccin contre le choléra, vivant atténué, oral) est un vaccin oral à dose unique indiqué pour l’immunisation active contre la maladie diarrhéique causée par le sérogroupe 01 du Vibrio cholerae chez les personnes âgées de 2 à 64 ans qui se rendent dans des pays touchés par le choléra. Le sérogroupe 01 du Vibrio cholerae est la cause dominante du choléra dans le monde1.

Lors d’un essai clinique, des adultes âgés de 18 à 45 ans délibérément exposés à la bactérie vivante qui cause le choléra ont été vaccinés avec le VAXCHORA. Le vaccin s’est révélé efficace à 90,3 % dix jours après la vaccination par rapport à un placebo pour prévenir les diarrhées de formes modérées à graves et efficace à 79,5 %, trois mois après la vaccination, par rapport au placebo, pour prévenir les diarrhées modérées à graves.

L’efficacité du vaccin VAXCHORA n’a pas été évaluée dans les régions où le choléra est endémique. Toutefois, le vaccin protège les personnes vaccinées originaires de régions où le choléra n’est pas endémique, comme le Canada, qui se rendent dans des régions présentant une menace de maladie diarrhéique causée par le choléra. Le début de la protection contre la diarrhée causée par le choléra est escompté à une semaine après l’administration du vaccin.

Le vaccin ne doit pas remplacer les mesures d’hygiène préventives habituelles. Les voyageurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d’entrer en contact avec des aliments ou de l’eau potentiellement contaminés ou d’en ingérer. Des mesures de réhydratation doivent être prises en cas de diarrhée.

Pour plus d’informations sur VAXCHORA, veuillez consulter le site bnvaccines.ca

Informations importantes en matière de sécurité

N’utilisez pas le vaccin VAXCHORA si :

Vous êtes allergique à l’un des ingrédients du vaccin.

Vous avez eu des réactions allergiques lors d’une vaccination antérieure contre le choléra.

Pour éviter les effets secondaires et garantir une utilisation appropriée, parlez à votre professionnel(le) de la santé avant de recevoir le vaccin VAXCHORA. Parlez de toute affection ou de tout problème de santé que vous pourriez avoir, y compris si :

Vous avez un système immunitaire affaibli, par exemple si vous êtes né(e) avec un système immunitaire affaibli ou si vous recevez des traitements comme une thérapie aux corticostéroïdes à haute dose, des médicaments contre le cancer ou une radiothérapie qui peuvent affaiblir votre système immunitaire.

Vous êtes en contact étroit avec des personnes dont le système immunitaire est affaibli, car les bactéries du vaccin peuvent être présentes dans vos selles pendant au moins 7 jours après l’administration du vaccin. Pour éviter toute contamination, lavez-vous soigneusement les mains après être allé(e) aux toilettes et avant de préparer des aliments pendant au moins 14 jours après avoir reçu le vaccin VAXCHORA.

Autres avertissements à connaître :

N’administrez pas ce vaccin aux enfants de moins de 2 ans parce qu’on ignore s’il est efficace pour cette tranche d’âges.

L’utilisation du vaccin VAXCHORA chez les femmes enceintes ou qui allaitent n’a pas été étudiée. Si vous envisagez de prendre VAXCHORA, contactez votre professionnel(le) de la santé.

Informez votre professionnel(le) de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les compléments naturels ou les médicaments de médecines alternatives.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les Informations de prescription complètes.

Les médias sont invités à consulter le www.bavarian-nordic.com/media/cholera pour obtenir des informations complémentaires et un dossier de presse comprenant des photos et des logos.

