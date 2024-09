EGIDE : Changement de la gouvernance

Bollène, le 17 septembre 2024 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

CHANGEMENT DE LA GOUVERNANCE

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce aujourd'hui une évolution majeure de sa gouvernance.

David HIEN nommé Directeur Général

Le Conseil d'Administration, réuni le 16 septembre, a décidé de confier de nouvelles responsabilités à David HIEN. Ce dernier est nommé Directeur Général du Groupe, en remplacement de Philippe BRINGUIER qui conserve ses fonctions de Directeur Administratif et Financier non-administrateur.

La nomination de David HIEN s'inscrit dans une dynamique de croissance ambitieuse pour Egide. L'objectif est de renforcer la position du Groupe sur les marchés de pointe, en s'appuyant sur son savoir-faire technologique unique et sur sa présence mondiale.

David HIEN, Directeur général du Groupe Egide déclare : « C’est avec honneur et enthousiasme que j'accepte ces nouvelles responsabilités. Je remercie chaleureusement les membres du conseil d'administration pour la confiance qu'il m'accorde en me confiant la direction générale du Groupe. Je remercie Philippe BRINGUIER pour le travail accompli. Notre Groupe dispose de solides fondamentaux et d'un fort potentiel de développement. Je suis convaincu que, grâce à la confiance des équipes et celle de tous nos actionnaires, et à notre travail collectif, nous écrirons un nouveau chapitre de notre histoire. »

Michel FAURE, Président du Conseil d'Administration, ajoute : « Fort de ses 25 ans d'expérience dans le secteur de l'électronique, notamment chez Texas Instruments et Dekra, David HIEN apporte à Egide une expertise reconnue en développement commercial et marketing. Depuis son arrivée en 2021, il a démontré ses capacités à piloter des projets stratégiques et à fédérer les équipes. Ses expertises et sa connaissance approfondie de notre secteur d'activité sont des atouts précieux pour relever les défis du Groupe. »

Biographie David HIEN

https://www.linkedin.com/in/davidhien/

David HIEN est ingénieur diplômé de l'ISEN (École d'ingénieurs des Hautes Technologies et du Numérique). Expert senior en développement commercial et en marketing dans le domaine de l'électronique, il a travaillé pour Texas Instruments en Europe, à Taiwan et à Dallas, ainsi que pour Dekra en Espagne. Il rejoint le Groupe Egide en avril 2021 en tant que Directeur Technique. Il est nommé Directeur commercial puis Directeur du site de Bollène (Vaucluse, France) en avril 2022 avant d’être promu Directeur Général Délégué et administrateur en juin 2023.

CALENDRIER FINANCIER

Publication des Résultats semestriels au 30 juin 2024 : 22 octobre 2024

CONTACTS

EGIDE – Philippe Bringuier – Directeur Administratif et Financier - +33 4 90 30 35 94

pbringuier@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile – Agence de communication financière - +33 6.17.38.61.78

i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

